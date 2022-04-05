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Cheyenne County, KS

Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Graham, Logan, Norton, Rawlins, Sheridan by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means...

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 18:29:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GRACEVILLE, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LITTLE HOPE, LITTMAN, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Flood Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Haywood, Henderson, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Haywood; Henderson; Lauderdale; Madison; Shelby; Tipton FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT TUESDAY THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Phillips, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Marshall, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union and Yalobusha. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From 7 AM CDT Tuesday through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Norton, KS
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Cheyenne County, KS
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Norton County, KS
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Fire Weather Watch issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that the potential for critical fire weather conditions exists. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE ENTIRE OKLAHOMA PANHANDLE AND ENTIRE TEXAS PANHANDLE The National Weather Service in Amarillo has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...25 to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Red Flag Threat Index...3 to 5. * Timing...Noon until 9 PM CDT.
BEAVER COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Johnson, Logan, Montgomery, Scott, Yell by NWS

Effective: 2022-03-24 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 400 AM CDT for central and western Arkansas. Target Area: Johnson; Logan; Montgomery; Scott; Yell Strong thunderstorms will impact portions of Logan, southwestern Johnson, southeastern Scott, western Yell and Montgomery Counties through 1115 PM CDT At 1043 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Ozark to near Cardiff to near Opal. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Clarksville... Paris Danville... Mount Ida Lamar... Magazine Knoxville... Subiaco Hartman... Norman Oden... Scranton Blue Mountain... Hoyt Midway in Logan County... Mauldin Albert Pike Recreation Area... Muddy Creek WMA Stonehouse Recreation Area... Mimosa This includes Interstate 40 between mile markers 45 and 63. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
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Fire Weather Watch issued for Capitan And Sacramento Mountains by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Capitan And Sacramento Mountains; South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley; Southwest Deserts and Lowlands; Southwest Mountains CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE SUNDAY AFTERNOON .A Pacific storm system will move into the area Sunday and Monday, bringing strong winds to the fire zones. Very dry conditions on Sunday will allow critical fire conditions to develop. Higher humidities on Monday should preclude the area from critical fire conditions. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 110, 111, 112, AND 113 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 110.Fire weather zone 111.Fire weather zone 112.Fire weather zone 113. * WIND...West winds of 20 to 35 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Minimum relative humidity of 5 to 10 percent. * HIGHEST THREAT...will be over the lowland zones of New Mexico. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CATRON COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Fire Weather Watch
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Fire Weather Watch issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-03-20 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow NEAR CRITICAL TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE FOR THE REGION ON SUNDAY AFTERNOON .High pressure east of the area on Sunday in combination with a lee-side trough west over the eastern slopes of the Rockies, will bring about above normal warmth, dry conditions and gusty southerly flow for the afternoon hours. This will create the potential for dangerous fire weather conditions to develop. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect Sunday afternoon. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 12 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Eastern Norton Sound and Nulato Hills, Lower Yukon Valley by NWS

Effective: 2022-03-13 07:16:00 AKDT Expires: 2022-03-13 08:15:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Eastern Norton Sound and Nulato Hills; Lower Yukon Valley; Southern Seward Peninsula Coast; Yukon Delta Breezy conditions through Today Breezy conditions will continue across the area with the higher elevations of the Nulato Hills and around the Norton Sound Coasts with northeast winds at 15 to 30 mph before dissipating this afternoon. For the latest forecasts go to www.weather.gov/fairbanks.
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Fire Weather Watch issued for Eddy Plains, Lea by NWS

Effective: 2022-03-14 05:00:00 MDT Expires: 2022-03-14 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Eddy Plains; Lea RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON CDT /11 AM MDT/ TODAY TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR THE GUADALUPE AND DELAWARE MOUNTAINS, SACRAMENTO FOOTHILLS, SOUTHEAST NEW MEXICO PLAINS, NORTHERN PERMIAN BASIN, WESTERN LOW ROLLING PLAINS, AND MOST OF CULBERSON COUNTY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER * AFFECTED AREA...Eddy Plains, Lea, Guadalupe Mountains Above 7000 Feet, Guadalupe and Delaware Mountains, Van Horn and Highway 54 Corridor and Eastern Culberson County. * TIMING...Warning...From noon CDT /11 AM MDT/ today to 10 PM CDT /9 PM MDT/ this evening. Watch...From Monday morning through Monday evening. * WINDS...West 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 6 percent. * RFTI...5 or critical.
EDDY COUNTY, NM
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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NWS
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Special Weather Statement issued for Arthur, Deuel, Garden, Grant, Keith, Sheridan, Western Cherry by NWS

Effective: 2022-03-20 03:21:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Arthur; Deuel; Garden; Grant; Keith; Sheridan; Western Cherry Near critical fire weather conditions today Warm temperatures will combine with low humidity, breezy conditions, and dry fuels to bring near critical fire weather conditions to the western sandhills and panhandle of Nebraska this afternoon into this evening. Use caution when handling open flames outside. Outdoor fires may grow unexpectedly and become difficult to control. Dispose of hot coals from grilling in an appropriate container and thoroughly extinguish camp fires. Never leave open flames unattended.
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Fire Weather Watch issued for Edwards, Kinney, Val Verde by NWS

Effective: 2022-03-14 16:00:00 CDT Expires: 2022-03-14 23:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Edwards; Kinney; Val Verde FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR VAL VERDE, DIMMIT, AND EDWARDS COUNTY * WINDS...Northwest 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 8 percent. * IMPACTS...Extreme fire behavior growth is possible.
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Gove, Graham by NWS

Effective: 2022-03-17 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-18 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down, turn off cruise control, and exercise additional caution, particularly at intersections and highway on-ramps and off-ramps where accidents are more likely to occur. Decelerating abruptly or making sharp turns at a high rate of speed may result in loss of vehicle control. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Gove; Graham WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM CDT FRIDAY * WHAT...Heavy wet snow and blowing snow. Total snow accumulation ranging anywhere from a dusting to 3 inches. North winds gusting up to 45 mph. * WHERE...Graham and Gove Counties. * WHEN...From sunset this evening to 4 AM CDT Friday morning. * IMPACTS...Hazardous travel conditions. Affected routes include Interstate 70, Highway 283, and Highway 24. * ADDITIONAL DETAILS...A band of heavy snow capable of producing blizzard conditions will develop over portions of central Kansas this evening and overnight. Where exactly this band will develop remains somewhat uncertain. At this time, areas along and east of Highway 283 appear most likely to be affected. Slippery road conditions and sudden, significant reductions in visibility associated with heavy wet snow and blowing snow are possible for several hours late this evening. Temperatures will remain at or above freezing.
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Severe Weather Statement issued for Baker, Decatur, Miller, Mitchell, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Baker; Decatur; Miller; Mitchell; Seminole THE TORNADO WARNING FOR NORTHEASTERN DECATUR...SOUTHERN MILLER SOUTHWESTERN MITCHELL...SOUTHWESTERN BAKER AND NORTHEASTERN SEMINOLE COUNTIES IS CANCELLED The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. However gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for southwestern Georgia. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service Tallahassee. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect.
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Fire Weather Watch issued for Brooks, Inland Cameron, Inland Kenedy, Inland Willacy by NWS

Effective: 2022-03-18 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-18 16:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. In general...these conditions include sustained 20 foot winds of 25 MPH or greater...humidity ranging from below 25 percent in Zapata County to below 45 percent along the coast...each lasting for 2 hours or more...and cured fuels. Humidity below 25 percent in most areas will trigger fire danger at lower wind speeds. Detailed decision tables are found at HTTP://WEATHER.GOV/RGV/?N=MAPCOLORS#FIRE. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Brooks; Inland Cameron; Inland Kenedy; Inland Willacy; Jim Hogg; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo; Starr; Zapata Threat for Rapidly Spreading Wildfires Increasing Friday .The combination of gusty north winds, very low humidity, very dry grasses and brush, and warm temperatures will allow for any wildfire activity to spread rapidly late Friday morning through Friday afternoon. Residents should be very vigilant with items that could create sparks and ignite the dry grasses and brush. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM CDT FRIDAY THROUGH FRIDAY AFTERNOON FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINDS FOR PORTIONS OF DEEP SOUTH TEXAS * AFFECTED AREA...Zapata, Jim Hogg, Brooks, Inland Kenedy, Starr, Southern Hidalgo, Inland Willacy, Inland Cameron, and Northern Hidalgo Counties. * TIMING...From 10 AM CDT until 4 PM CDT. * WIND...North 25 to 30 mph. * HUMIDITY...15 to 20 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
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Fire Weather Watch issued for Baylor, Foard, Hardeman, Knox, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-16 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-16 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Baylor; Foard; Hardeman; Knox; Wilbarger DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE ON WEDNESDAY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR BREEZY WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND DRY FUELS FOR WESTERN OKLAHOMA AND NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Wednesday afternoon through Wednesday evening. * TIMING...Noon Wednesday through 7pm Wednesday * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * TEMPERATURES...Upper 70s and low 80s. * IMPACTS...Any fires which start will be difficult to contain.
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Fire Weather Watch issued for East Central Plains, Middle Rio Grande Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: East Central Plains; Middle Rio Grande Valley; Northeast Highlands; Northeast Plains; Northwest Highlands; Sandia Manzano And Gallinas Mountains; West Central Highlands FIRE WEATHER WATCH SUNDAY LATE MORNING THROUGH EARLY EVENING FOR ALL ZONES (BELOW SIGNIFICANT SNOWPACK) EXCEPT THE NORTH CENTRAL MOUNTAINS AND NORTHWEST PLATEAU DUE TO STRONG WIND AND LOW HUMIDITY .The potential exists for widespread critical fire weather conditions on Sunday as the flow aloft strengthens ahead of an approaching storm system, and a deep surface trough develops in the lee of the southern Rockies. Humidities will plummet into the single digits many places, while high temperatures climb around 5 to 10 degrees above normal, and Haines indices vary from 5 to 6 east of the continental divide. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING The National Weather Service in Albuquerque has issued a Fire Weather Watch...which is in effect from Sunday morning through Sunday evening. * AREA AND TIMING...Northeast Highlands and Plains, East Central Plains, Northwest and West Central Highlands, Middle Rio Grande Valley, and the Sandia/Manzano and Gallinas Mountains below significant snowpack this Sunday from late morning through early evening. * 20 FOOT WINDS...Southwest at 25 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...6 to 12 percent below snowpack. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended..

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