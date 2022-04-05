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Adams County, IA

Special Weather Statement issued for Adams, Appanoose, Clarke, Davis, Decatur, Lucas, Monroe by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 14:00:00 CDT Expires: 2022-04-05 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Freeze Warning issued for McMinn, Meigs, Northwest Monroe, Rhea, West Polk by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: McMinn; Meigs; Northwest Monroe; Rhea; West Polk FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 are expected. * WHERE...Rhea, Meigs, McMinn, Northwest Monroe and West Polk Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
MCMINN COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement
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Wind Advisory issued for Jim Wells by NWS

Effective: 2022-04-09 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jim Wells WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Jim Wells County. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Converse County Lower Elevations, Niobrara County by NWS

Effective: 2022-04-10 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Converse County Lower Elevations; Niobrara County WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON MDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Along the Pine Ridge of Northern Nebraska Panhandle, central and southern Niobrara County, and western Converse County. * WHEN...From midnight tonight to noon MDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Rain will switch over to snow late tonight, causing areas of snow covered roads by Sunday morning.
CONVERSE COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SUNDAY FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM PDT SUNDAY * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 30 expected. For the Wind Advisory, north winds 10 to 20 mph with gusts over ridgetops up to 50 mph. * WHERE...Northern Lake County. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 9 AM PDT Sunday. For the Wind Advisory, until 11 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
LAKE COUNTY, CA
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NWS
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Fire Weather Watch issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Ford, Kiowa, Meade by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Barber; Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Ford; Kiowa; Meade; Pawnee; Pratt; Rush; Stafford FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 031...046...065...066...078...079...080 081...087...088...089 AND 090 RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 031...046 065...066...078...079...080...081...087...088...089 AND 090 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 031 Ellis...Fire Weather Zone 046 Rush...Fire Weather Zone 065 Pawnee...Fire Weather Zone 066 Stafford...Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 079 Edwards...Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 081 Pratt...Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark...Fire Weather Zone 089 Comanche and Fire Weather Zone 090 Barber. * Winds...Southwest 25 to 45 mph with gusts up to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
BARBER COUNTY, KS
weather.gov

Freeze Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cherokee; Clay FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is strongly discouraged because of dangerous conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * The safest place during a winter storm is indoors. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...Wet, heavy snow above 2500 feet expected. Total accumulations 8 to 15 inches with the higher peaks seeing up to 22 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...From 5 PM Sunday to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times, and reduced visibilities are expected in exposed areas with the gusty winds. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
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Winter Weather Advisory issued for Klamath Basin by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: * Slow down and allow extra time to reach your destination. * Carry tire chains and be prepared for snow covered roads and limited visibilities. * See https://www.tripcheck.com for latest road conditions. * A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause travel difficulties. Target Area: Klamath Basin; Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 5 PM PDT MONDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 3 to 6 inches. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Portions of the Highway 97 corridor from south of Modoc Point north through Crescent. This includes Chemult and Chiloquin. * WHEN...From 5 PM Sunday to 5 PM PDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. Gusty winds could bring down tree branches. * ADDITIONAL DETAILS...Strong, gusty winds and blowing snow could reduce visibilities to near white out conditions at times. The heaviest snow will occur Sunday night into Monday morning. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
KLAMATH COUNTY, OR
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Fire Weather Watch issued for Coke, Crockett, Fisher, Haskell, Irion, Jones, Nolan, Runnels by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that there is the potential for critical fire weather conditions. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Coke; Crockett; Fisher; Haskell; Irion; Jones; Nolan; Runnels; Schleicher; Shackelford; Sterling; Taylor; Throckmorton; Tom Green A Red Flag Warning for today across all of West Central Texas. A Fire Weather Watch has also now been issued for a large portion of West Central Texas for Sunday afternoon .A combination of a very dry air mass, gusty winds, and ongoing drought conditions will lead to the potential for dangerous fire weather conditions both this afternoon and again for Sunday afternoon. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR THAT PORTION OF WEST CENTRAL TEXAS ALONG AND WEST OF AN ABILENE TO SAN ANGELO LINE * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts over 35 mph each both this afternoon and Sunday afternoon. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * FUELS...extremely dry to critically dry. * IMPACTS...Conditions will be favorable such that if fires develop, they could spread quickly. Burning is therefore discouraged.
COKE COUNTY, TX
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Frost Advisory issued for Bledsoe, Bradley, Hamilton, Marion, Sequatchie by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Bledsoe; Bradley; Hamilton; Marion; Sequatchie FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM EDT /1 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...From 2 AM EDT /1 AM CDT/ to 9 AM EDT /8 AM CDT/ Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLEDSOE COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-09 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Warren FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schroon River At Riverbank. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 7.0 feet, Water reaches minor flood stage with water in nearby lowlands and outbuildings. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:30 PM EDT Saturday the stage was 6.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 7.1 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Monday morning. - Flood stage is 7.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/28/2000. - http://www.weather.gov/safety/flood Schroon River Riverbank Flood Stage: 7.0 Observed Stage at Sat 5 pm: 6.9 Forecast: Sat 8 pm 7.0 Sun 2 am 7.1 Sun 8 am 7.1 Sun 2 pm 7.1 Sun 8 pm 7.1 Mon 2 am 7.1 Mon 8 am 7.0 Mon 2 pm 6.9 Mon 8 pm 6.8 Tue 2 am 6.7 Tue 8 am 6.6 Tue 2 pm 6.5
WARREN COUNTY, NY

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