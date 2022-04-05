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Holmes County, FL

Severe Weather Statement issued for Holmes by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 14:31:00 EDT Expires: 2022-04-05 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Holmes THE TORNADO...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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County
Holmes County, FL
State
Florida State
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Southern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-09 15:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Southern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SUNDAY * WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts over ridgetops up to 55 mph. * WHERE...Southern Lake County. * WHEN...Until 11 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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#Severe Weather#Tornado Watch#Tornado Warning
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-09 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Warren FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schroon River At Riverbank. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 7.0 feet, Water reaches minor flood stage with water in nearby lowlands and outbuildings. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:30 PM EDT Saturday the stage was 6.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 7.1 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Monday morning. - Flood stage is 7.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/28/2000. - http://www.weather.gov/safety/flood Schroon River Riverbank Flood Stage: 7.0 Observed Stage at Sat 5 pm: 6.9 Forecast: Sat 8 pm 7.0 Sun 2 am 7.1 Sun 8 am 7.1 Sun 2 pm 7.1 Sun 8 pm 7.1 Mon 2 am 7.1 Mon 8 am 7.0 Mon 2 pm 6.9 Mon 8 pm 6.8 Tue 2 am 6.7 Tue 8 am 6.6 Tue 2 pm 6.5
WARREN COUNTY, NY
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Red Flag Warning issued for Callahan, Coleman, Concho by NWS

Effective: 2022-04-09 18:52:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that there is the potential for critical fire weather conditions. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Callahan; Coleman; Concho A Red Flag Warning for today across all of West Central Texas. A Fire Weather Watch has also now been issued for a large portion of West Central Texas for Sunday afternoon .A combination of a very dry air mass, gusty winds, and ongoing drought conditions will lead to the potential for dangerous fire weather conditions both this afternoon and again for Sunday afternoon. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR PORTIONS OF WEST CENTRAL TEXAS ALONG AND WEST OF AN ALBANY TO SAN ANGELO TO OZONA LINE The National Weather Service in San Angelo has issued a Fire Weather Watch for the potential for dangerous fire weather conditions, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts over 35 mph each both this afternoon and Sunday afternoon. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * FUELS...extremely dry to critically dry. * IMPACTS...Conditions will be favorable such that if fires develop, they could spread quickly. Burning is therefore discouraged.
CALLAHAN COUNTY, TX
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Winter Weather Advisory issued for Western Chelan County by NWS

Effective: 2022-04-09 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Western Chelan County WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations between 5 and 7 inches. * WHERE...Stevens Pass. * WHEN...Until 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be very difficult with winter travel conditions.
CHELAN COUNTY, WA
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Lodgepole Creek, Southern Nebraska Panhandle by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions may develop. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Lodgepole Creek, Southern Nebraska Panhandle FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER ZONE 437 RED FLAG WARNING HAS EXPIRED FOR FIRE WEATHER ZONE 437 The National Weather Service in Cheyenne has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from noon through 6 PM MDT Sunday. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 437. * WIND...Wind gusts from the west to northwest at 15-25 mph gusts to 30 mph * HUMIDITY...Relative humidity between 10-15% * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEYENNE COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Winter Weather Advisory issued for St Lawrence Island and Bering Strait Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 14:52:00 AKDT Expires: 2022-04-10 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: St Lawrence Island and Bering Strait Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility occurring. Plan on difficult travel conditions. Additional snow accumulation of up to one inch is expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Bering Strait Coast. * WHEN...Until 6 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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Freeze Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cherokee; Clay FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Klamath Basin by NWS

Effective: 2022-04-11 05:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Klamath Basin WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Siskiyou and northwest Modoc Counties, and the Klamath Basin, including Tulelake, Klamath Falls Bonanza, and portions of highways 97, 140, 39, and 139. * WHEN...From 5 AM to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
KLAMATH COUNTY, OR
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Freeze Warning issued for McMinn, Meigs, Northwest Monroe, Rhea, West Polk by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: McMinn; Meigs; Northwest Monroe; Rhea; West Polk FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 are expected. * WHERE...Rhea, Meigs, McMinn, Northwest Monroe and West Polk Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
MCMINN COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SUNDAY FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM PDT SUNDAY * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 30 expected. For the Wind Advisory, north winds 10 to 20 mph with gusts over ridgetops up to 50 mph. * WHERE...Northern Lake County. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 9 AM PDT Sunday. For the Wind Advisory, until 11 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
LAKE COUNTY, CA

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