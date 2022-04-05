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Baldwin County, GA

Tornado Watch issued for Baldwin, Bibb, Bleckley, Crawford, Crisp, Dodge, Dooly by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 14:56:00 EDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Bibb; Bleckley; Crawford; Crisp; Dodge; Dooly; Emanuel; Glascock; Hancock; Houston; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon;...

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Freeze Warning issued for Baldwin, Banks, Barrow, Bartow, Bibb, Bleckley, Butts, Carroll by NWS

Effective: 2022-03-14 03:37:00 EDT Expires: 2022-03-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baldwin; Banks; Barrow; Bartow; Bibb; Bleckley; Butts; Carroll; Catoosa; Chattahoochee; Chattooga; Cherokee; Clarke; Clayton; Cobb; Coweta; Crawford; Crisp; Dade; DeKalb; Dodge; Dooly; Douglas; Emanuel; Fayette; Floyd; Forsyth; Glascock; Gordon; Greene; Gwinnett; Hall; Hancock; Haralson; Harris; Heard; Henry; Houston; Jackson; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Madison; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Murray; Muscogee; Newton; North Fulton; Oconee; Oglethorpe; Paulding; Peach; Pike; Polk; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; South Fulton; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walker; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Whitfield; Wilcox; Wilkes; Wilkinson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28. * WHERE...Portions of central, east central, north central, northeast, northwest, southeast and west central Georgia. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing. * ADDITIONAL DETAILS...Several counties in far northeast Georgia were excluded from this Warning because our local Frost/Freeze program (for the higher elevations of northeast Georgia) does not begin until mid April. Also, the low temperatures expected for tonight across those areas is closer to normal for this time of year (compared to Sunday morning).
BALDWIN COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Escambia, Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-23 02:20:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-18 10:47:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, ST. MARTIN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Baldwin County, GA
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Upson County, GA
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE AUTAUGA BALDWIN BARBOUR BULLOCK BUTLER CHAMBERS CHILTON CLARKE CLAY COFFEE CONECUH COOSA COVINGTON CRENSHAW DALE DALLAS ELMORE ESCAMBIA GENEVA HENRY HOUSTON LEE LOWNDES MACON MOBILE MONROE MONTGOMERY PERRY PIKE RANDOLPH RUSSELL TALLADEGA TALLAPOOSA WASHINGTON WILCOX
COFFEE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-23 01:20:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
DUVAL COUNTY, FL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Dodge#Extreme Weather#Crisp#Dooly#Emanuel Glascock#Lamar Macon#Butler Cochran#Eastman#Ellaville#Hawkinsville#Mcrae#Montezuma#Soperton#Toomsboro#Vidalia#Warner Robins
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Union TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bibb, Crawford, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-23 09:24:00 EDT Expires: 2022-03-23 09:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Bibb; Crawford; Monroe THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN BIBB SOUTHEASTERN MONROE AND NORTHEASTERN CRAWFORD COUNTIES WILL EXPIRE AT 930 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm.
BIBB COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for Bibb, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 21:04:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Bibb; Shelby The National Weather Service in Birmingham has issued a * Tornado Warning for West central Shelby County in central Alabama Northeastern Bibb County in central Alabama * Until 945 PM CDT. * At 904 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near West Blocton, or 11 miles northwest of Montevallo, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Hoover, Alabaster, Pelham, Helena, Riverchase, Oak Mountain State Park, Maylene, Oak Mountain Amphitheater, Joe Tucker Park, Ballantrae, Marvel, Camp Branch, Saddle Lake Farms, Siluria, Alabaster Veterans Park, Bounds Lake, Hebron and Saginaw. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BIBB COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Ashland, Athens, Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton by NWS

Effective: 2022-03-23 14:35:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Athens; Belmont; Carroll; Columbiana; Coshocton; Gallia; Guernsey; Harrison; Holmes; Jackson; Jefferson; Lawrence; Mahoning; Meigs; Monroe; Morgan; Muskingum; Noble; Perry; Stark; Tuscarawas; Vinton; Washington; Wayne TORNADO WATCH 67 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND ATHENS BELMONT CARROLL COLUMBIANA COSHOCTON GALLIA GUERNSEY HARRISON HOLMES JACKSON JEFFERSON LAWRENCE MAHONING MEIGS MONROE MORGAN MUSKINGUM NOBLE PERRY STARK TUSCARAWAS VINTON WASHINGTON WAYNE
ASHLAND COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Baldwin, Bibb, Glascock, Greene, Hancock, Jones, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 13:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Motorists should slow down and be prepared for possible loss of control due to hydroplaning. Target Area: Baldwin; Bibb; Glascock; Greene; Hancock; Jones; Morgan; Oglethorpe; Putnam; Taliaferro; Warren; Washington; Wilkes; Wilkinson Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Bibb, Hancock, Glascock, Taliaferro, southern Wilkes, Jones, northwestern Wilkinson, Baldwin, Warren, southeastern Morgan, Putnam, Greene, northwestern Washington and south central Oglethorpe Counties through 115 PM EDT At 1232 PM EDT, a line of strong thunderstorms extended from near Penfield to near Rockville to Cross Keys, and moving east at 45 mph. HAZARD...40 to 50 mph wind, up to penny sized hail, frequent cloud to ground lightning and heavy rain. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Heavy rain may cause temporary street flooding especially in poor drainage areas. Locations impacted include Macon, Milledgeville, Eatonton, Washington, Greensboro, Gray, Warrenton, Sparta, Gibson, Crawfordville, Union Point, Ivey, Woodville, White Plains, Siloam, Norwood, Payne, Mitchell, Rayle and Buckhead. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BALDWIN COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Plaquemines, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 20:54:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Plaquemines; St. Bernard TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES ST. BERNARD IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BELLE CHASSE, BURAS, CHALMETTE, CROSSROADS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, ST. MARTIN, VIOLET, AND WAVELAND.
PLAQUEMINES PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Baldwin, Butts, Crawford, Henry, Jasper, Jones, Lamar, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 12:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Motorists should slow down and be prepared for possible loss of control due to hydroplaning. Target Area: Baldwin; Butts; Crawford; Henry; Jasper; Jones; Lamar; Monroe; Morgan; Newton; Putnam; Upson Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Baldwin, southern Morgan, western Putnam, Monroe, southeastern Henry, east central Upson, Butts, north central Crawford, northern Jones, Jasper, southern Newton and southeastern Lamar Counties through 1230 PM EDT At 1151 AM EDT, a line of strong thunderstorms extended from near Rocky Plains to near Collier to near Salem, and moving east at 50 mph. HAZARD...40 to 50 mph wind, frequent cloud to ground lightning and heavy rain. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Heavy rain may cause temporary street flooding especially in poor drainage areas. Locations impacted include Eatonton, Jackson, Madison, Forsyth, Gray, Monticello, Newborn, Flovilla, Mansfield, Jenkinsburg, Shady Dale, Culloden, Buckhead, Stewart, Turtle Cove, Wayside, Round Oak, Eudora, McElheneys Crossroads and Collier. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BALDWIN COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Autauga, Bibb, Blount, Chilton, Dallas, Jefferson, Lowndes by NWS

Effective: 2022-03-22 20:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Bibb; Blount; Chilton; Dallas; Jefferson; Lowndes; Perry; Shelby; St. Clair TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA AUTAUGA BIBB BLOUNT CHILTON DALLAS JEFFERSON LOWNDES PERRY SHELBY ST. CLAIR THIS INCLUDES THE CITIES OF ALABASTER, BIRMINGHAM, BRENT, CENTREVILLE, CLANTON, COLUMBIANA, FORT DEPOSIT, HOOVER, LOWNDESBORO, MARION, MOODY, ONEONTA, PELHAM, PELL CITY, PRATTVILLE, SELMA, AND UNIONTOWN.
AUTAUGA COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Angelina, Nacogdoches, Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 05:52:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Nacogdoches; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE DE SOTO RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CENTER, COUSHATTA, FARMERVILLE, GIBSLAND, HEMPHILL, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARTIN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, STONEWALL, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX

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