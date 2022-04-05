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Decatur County, KS

High Wind Watch issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Rawlins by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows....

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Lee, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Lee; Miller; Mitchell; Randolph; Seminole; Terrell TORNADO WATCH 52 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY LEE MILLER MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
BAKER COUNTY, GA
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Flood Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Fayette; Hardeman; Hardin; Haywood; Henderson; Lauderdale; Madison; McNairy; Shelby; Tipton FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, DeSoto, Marshall, Tate, Tippah and Tunica. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CHESTER COUNTY, TN
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Decatur County, KS
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Norton, KS
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Nebraska State
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Special Weather Statement issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-19 06:00:00 EDT Expires: 2022-03-19 06:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Decatur; Seminole A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Jackson and northeastern Calhoun Counties in the Panhandle of Florida, northwestern Gadsden and northwestern Liberty Counties in Big Bend of Florida, southwestern Decatur and southeastern Seminole Counties in southwestern Georgia through 615 AM EDT/515 AM CDT/ At 528 AM EDT/428 AM CDT/, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles northwest of Blountstown, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Bainbridge, Blountstown, Greensboro, West Bainbridge, Chattahoochee, Sneads, Gretna, Bristol, Grand Ridge, Altha, Attapulgus, Brinson, Rock Bluff, Ocheesee, Selman, Recovery, Chipola, Kennys Mill, Hugh Creek and Red Oak. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DECATUR COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for Central Laramie Range and Southwest Platte County by NWS

Effective: 2022-03-14 15:00:00 MDT Expires: 2022-03-16 00:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Continue to monitor the latest forecasts. Target Area: Central Laramie Range and Southwest Platte County; North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Central Laramie Range and Southwest Platte County and North Snowy Range Foothills. This includes Interstate 25 from Chugwater to Wheatland, and Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through Tuesday evening. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Watch issued for Blount Smoky Mountains, Cocke Smoky Mountains, Johnson by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Blount Smoky Mountains; Cocke Smoky Mountains; Johnson; Sevier Smoky Mountains; Southeast Carter; Southeast Greene; Southeast Monroe; Unicoi HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY EVENING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Southeast winds 30 to 40 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...Mountains and foothills of east Tennessee. * WHEN...From Tuesday evening through Wednesday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
ASHE COUNTY, NC
IN THIS ARTICLE
#Power Lines#Gove Graham#The High Wind Watch
weather.gov

High Wind Warning issued for Guadalupe Mountains of Eddy County by NWS

Effective: 2022-03-17 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-17 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Guadalupe Mountains of Eddy County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON CDT /11 AM MDT/ TODAY TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...West winds 35 to 50 mph with gusts up to 70 mph expected. * WHERE...Guadalupe and Delaware Mountains, Davis, and Chinati. * WHEN...From noon CDT /11 AM MDT/ today to 8 PM CDT /7 PM MDT/ this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
EDDY COUNTY, NM
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High Wind Watch issued for Eastern Glacier, Eastern Pondera by NWS

Effective: 2022-03-15 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-15 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Eastern Glacier; Eastern Pondera; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts around 65 mph possible. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier and Pondera Counties. * WHEN...From Tuesday afternoon through Tuesday evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
GLACIER COUNTY, MT
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Wind Chill Advisory issued for Graham, Haywood, Madison, Swain by NWS

Effective: 2022-03-12 20:08:00 EDT Expires: 2022-03-13 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory means that very cold air and strong winds will combine to generate low wind chills. This will result in frost bite and lead to hypothermia if precautions are not taken. If you must venture outdoors, make sure you wear a hat and gloves. Target Area: Graham; Haywood; Madison; Swain WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT SUNDAY ABOVE 3500 FEET WINTER STORM WARNING HAS EXPIRED WINTER WEATHER ADVISORY HAS EXPIRED * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 15 below zero. * WHERE...Madison, Swain, Haywood and Graham Counties. * WHEN...For the Wind Chill Advisory, until 8 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken. * ADDITIONAL DETAILS...Very cold temperatures in the teens and single digits overnight will lead to slippery roadways in locations where snow covers the roads.
GRAHAM COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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NWS
weather.gov

High Wind Warning issued for Far Northeast Highlands, Harding County by NWS

Effective: 2022-03-23 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-23 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Far Northeast Highlands; Harding County; Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass; Union County HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...Far Northeast Highlands, Harding County, Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass and Union County. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Isolated power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Dangerous crosswinds will impact U.S. Highways 64 and 87 in northeast New Mexico.
COLFAX COUNTY, NM
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High Wind Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-22 10:16:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...The Oklahoma Panhandle, northern half of the Texas Panhandle, and Gray and Wheeler Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK
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High Wind Watch issued for Black Mesa Area, Chinle Valley by NWS

Effective: 2022-03-21 05:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Black Mesa Area; Chinle Valley; Chuska Mountains and Defiance Plateau; Eastern Mogollon Rim; White Mountains HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph possible. * WHERE...Black Mesa and Chuska Mountains. * WHEN...From late tonight through Monday evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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Winter Weather Advisory issued for Gove, Graham by NWS

Effective: 2022-03-17 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-18 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you must travel, slow down, turn off cruise control, and exercise additional caution, particularly at intersections and highway on-ramps and off-ramps where accidents are more likely to occur. Decelerating abruptly or making sharp turns at a high rate of speed may result in loss of vehicle control. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Gove; Graham WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM CDT FRIDAY * WHAT...Heavy wet snow and blowing snow. Total snow accumulation ranging anywhere from a dusting to 3 inches. North winds gusting up to 45 mph. * WHERE...Graham and Gove Counties. * WHEN...From sunset this evening to 4 AM CDT Friday morning. * IMPACTS...Hazardous travel conditions. Affected routes include Interstate 70, Highway 283, and Highway 24. * ADDITIONAL DETAILS...A band of heavy snow capable of producing blizzard conditions will develop over portions of central Kansas this evening and overnight. Where exactly this band will develop remains somewhat uncertain. At this time, areas along and east of Highway 283 appear most likely to be affected. Slippery road conditions and sudden, significant reductions in visibility associated with heavy wet snow and blowing snow are possible for several hours late this evening. Temperatures will remain at or above freezing.
GOVE COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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High Wind Watch issued for Little Colorado River Valley in Apache County by NWS

Effective: 2022-03-21 05:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Little Colorado River Valley in Apache County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...For the Wind Advisory, southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. For the High Wind Watch, northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Locales along the eastern portion of the Little Colorado River Valley and across the White Mountains. * WHEN...For the Wind Advisory, until 5 PM MST this afternoon. For the High Wind Watch, from late tonight through Monday evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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High Wind Watch issued for Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet by NWS

Effective: 2022-03-23 10:00:00 MDT Expires: 2022-03-23 17:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet; North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Castle Rock, Limon, and Southern Lincoln County. * WHEN...From Wednesday morning through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. Strong winds will likely lead to rapid fire growth of any new fire.
DOUGLAS COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Castle Country by NWS

Effective: 2022-03-20 17:56:00 MDT Expires: 2022-03-21 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Castle Country HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT MONDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Castle Country. * WHEN...From 3 PM today to 6 AM MDT Monday. Winds will be most impactful between 6 PM MDT this evening and 3 AM MDT Monday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult for high profile vehicles.
CARBON COUNTY, UT

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