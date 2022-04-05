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Cheyenne County, CO

High Wind Warning issued for Cheyenne County, Kit Carson County by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and...

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Wind Advisory issued for Imperial County West by NWS

Effective: 2022-03-28 18:28:00 PDT Expires: 2022-03-29 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County West WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT PDT TONIGHT * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Western Imperial County. * WHEN...Until midnight PDT tonight. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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High Wind Watch issued for Central Laramie Range and Southwest Platte County by NWS

Effective: 2022-03-14 15:00:00 MDT Expires: 2022-03-16 00:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Continue to monitor the latest forecasts. Target Area: Central Laramie Range and Southwest Platte County; North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Central Laramie Range and Southwest Platte County and North Snowy Range Foothills. This includes Interstate 25 from Chugwater to Wheatland, and Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through Tuesday evening. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Curry County, Eastern San Miguel County by NWS

Effective: 2022-03-17 08:00:00 MDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Curry County; Eastern San Miguel County; Far Northeast Highlands; Harding County; Quay County; Union County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 8 PM MDT THURSDAY * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Curry County, Quay County, Eastern San Miguel County, Far Northeast Highlands, Harding County and Union County. * WHEN...From 8 AM to 8 PM MDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
COLFAX COUNTY, NM
IN THIS ARTICLE
#Power Lines#The High Wind Watch
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High Wind Warning issued for Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft by NWS

Effective: 2022-03-23 15:09:00 MDT Expires: 2022-03-23 17:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft; Crowley County; La Junta Vicinity, Otero County; Las Animas Vicinity, Bent County; Northern El Paso County, Monument Ridge, Rampart Range Below 7500 Ft; Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet; Western Kiowa County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to around 60 mph. * WHERE... El Paso, Pueblo, Crowley, Otero, Bent, and eastern Kiowa counties. * WHEN...Until 5 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BENT COUNTY, CO
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High Wind Watch issued for Yavapai County Mountains, Yavapai County Valleys and Basins by NWS

Effective: 2022-03-20 23:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Yavapai County Mountains; Yavapai County Valleys and Basins HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY EVENING THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Areas along and south of high terrain in Yavapai County including the Bradshaw Mountains. * WHEN...From Sunday evening through Monday evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
MARICOPA COUNTY, AZ
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High Wind Watch issued for Little Colorado River Valley in Apache County by NWS

Effective: 2022-03-21 05:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Little Colorado River Valley in Apache County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...For the Wind Advisory, southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. For the High Wind Watch, northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Locales along the eastern portion of the Little Colorado River Valley and across the White Mountains. * WHEN...For the Wind Advisory, until 5 PM MST this afternoon. For the High Wind Watch, from late tonight through Monday evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Esmeralda and Central Nye County, Lincoln County by NWS

Effective: 2022-03-20 19:52:00 PDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Esmeralda and Central Nye County; Lincoln County; Western Clark and Southern Nye County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING Winds gusts have dropped below advisory criteria and will continue to diminish throughout the evening. Widespread gusts in excess of 40 mph are not expected through the evening hours. However, there may be a few isolated gusts over 40 mph, especially at higher elevations.
BEAVER COUNTY, UT
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Red Flag Warning issued for Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are expected to develop. A combination of strong winds...low relative humidity...and dry vegetation will create the potential for rapid and erratic fire growth. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of the Red Flag Warning for portions of Southeast Arizona. Target Area: Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise; Mountains above 5500 feet; Pima-South Central Pinal-Tohono Oodham Nation; Southern Graham-Central and Eastern Cochise-Southern Greenlee-Lower Elevations of the San Carlos Apache Nation in Graham County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON SUNDAY TO 7 PM MST MONDAY FOR STRONG AND GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND A HIGH FIRE DANGER FOR FIRE WEATHER ZONES 150, 151, 152, AND 154 * AFFECTED AREA...Eastern half of Fire weather zone 150. Fire weather zones 151, 152 and 154. * TIMING...Sunday and Monday. * WINDS...Southwest 20 to 30 mph with gusts 35 to 45 mph. Strongest winds Monday afternoon. * RELATIVE HUMIDITY...8 to 15 percent. * IMPACTS...Any fires that develop or are ongoing will have the potential to spread rapidly. * FOR A DETAILED VIEW OF THE HAZARD AREA...Visit weather.gov/Tucson and click on the Detailed Hazards Icon.
COCHISE COUNTY, AZ
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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High Wind Watch issued for Los Angeles County Mountains excluding the Santa Monica Range by NWS

Effective: 2022-03-20 06:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 06:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Los Angeles County Mountains excluding the Santa Monica Range; Santa Barbara County Mountains; Ventura County Mountains HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE SUNDAY NIGHT * WHAT...North winds 25 to 40 mph with damaging gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Santa Barbara County Mountains, Ventura County Mountains and Los Angeles County Mountains excluding the Santa Monica Range. * WHEN...From Sunday morning through late Sunday night. * IMPACTS...Damaging winds could blow down large objects such as trees and power lines. Power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. Major roadways that could be impacted by strong winds include Highways 101 and 154 in Santa Barbara county, Highway 33 in Ventura county, and Interstate 5 corridor.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Caddo, Grady by NWS

Effective: 2022-04-03 21:31:00 CDT Expires: 2022-04-03 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caddo; Grady The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Grady County in central Oklahoma Southeastern Caddo County in southwestern Oklahoma * Until 1015 PM CDT. * At 931 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Anadarko, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Chickasha, Anadarko, Verden, Amber, Lake Chickasha and Laverty. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CADDO COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Ford, Kiowa, Meade by NWS

Effective: 2022-04-09 18:32:00 CDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Barber; Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Ford; Kiowa; Meade; Pawnee; Pratt; Rush; Stafford FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 031...046...065...066...078...079...080 081...087...088...089 AND 090 RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 031...046 065...066...078...079...080...081...087...088...089 AND 090 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 031 Ellis...Fire Weather Zone 046 Rush...Fire Weather Zone 065 Pawnee...Fire Weather Zone 066 Stafford...Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 079 Edwards...Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 081 Pratt...Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark...Fire Weather Zone 089 Comanche and Fire Weather Zone 090 Barber. * Winds...Southwest 25 to 45 mph with gusts up to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
BARBER COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties by NWS

Effective: 2022-04-11 05:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northeast Siskiyou and Northwest Modoc Counties WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Siskiyou and northwest Modoc Counties, and the Klamath Basin, including Tulelake, Klamath Falls Bonanza, and portions of highways 97, 140, 39, and 139. * WHEN...From 5 AM to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
MODOC COUNTY, CA

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