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Cheyenne County, CO

High Wind Watch issued for Cheyenne County, Kit Carson County by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and...

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High Wind Warning issued for Southern Twin Falls County, Western Magic Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 14:06:00 MDT Expires: 2022-03-20 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Southern Twin Falls County; Western Magic Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Western Magic Valley and Southern Twin Falls County. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds are possible, along with possible power outages. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Visibilities may be locally reduced due to blowing dust.
GOODING COUNTY, ID
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Wind Advisory issued for Esmeralda and Central Nye County, Lincoln County by NWS

Effective: 2022-03-20 12:12:00 PDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Esmeralda and Central Nye County; Lincoln County; Western Clark and Southern Nye County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of south central and southern Nevada and southeast California. * WHEN...Until 8 PM PDT this evening. * IMPACTS...Driving will be difficult for high profile vehicles and motorcycles. Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BEAVER COUNTY, UT
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High Wind Watch issued for Eastern Glacier, Eastern Pondera by NWS

Effective: 2022-03-15 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-15 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Eastern Glacier; Eastern Pondera; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts around 65 mph possible. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier and Pondera Counties. * WHEN...From Tuesday afternoon through Tuesday evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
GLACIER COUNTY, MT
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-21 12:22:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS EVENING * WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Higher elevations Yavapai County, especially in the Bradshaw Mountains. * WHEN...Until 11 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Power Lines#The High Wind Watch
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Warning issued for Far Northeast Highlands, Harding County by NWS

Effective: 2022-03-23 18:41:00 MDT Expires: 2022-03-23 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Far Northeast Highlands; Harding County; Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass; Union County HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM MDT THIS EVENING Although a few gusts may persist, winds will continue to decrease through the evening, therefore the High Wind Warning will be allowed to expire.
COLFAX COUNTY, NM
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Winter Weather Advisory issued for Western Chelan County by NWS

Effective: 2022-04-09 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Western Chelan County WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations between 5 and 7 inches. * WHERE...Stevens Pass. * WHEN...Until 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be very difficult with winter travel conditions.
CHELAN COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Curry County, Eastern San Miguel County by NWS

Effective: 2022-03-21 20:59:00 MDT Expires: 2022-03-22 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Curry County; Eastern San Miguel County; Far Northeast Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM TO 7 PM MDT TUESDAY * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Curry County, Eastern San Miguel County and Far Northeast Highlands. * WHEN...For the first Wind Advisory, until 6 AM MDT Tuesday. For the second Wind Advisory, from 7 AM to 7 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on east to west oriented roadways. * ADDITIONAL DETAILS...Localized areas of blowing snow will be possible, creating reduced visibility.
COLFAX COUNTY, NM
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High Wind Watch issued for Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft by NWS

Effective: 2022-03-23 10:00:00 MDT Expires: 2022-03-23 17:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft; Crowley County; Northern El Paso County, Monument Ridge, Rampart Range Below 7500 Ft; Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...El Paso, Pueblo, and Crowley Counties. * WHEN...From Wednesday morning through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
CROWLEY COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Central Laramie Range and Southwest Platte County by NWS

Effective: 2022-03-15 13:42:00 MDT Expires: 2022-03-16 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. Target Area: Central Laramie Range and Southwest Platte County; East Platte County; North Snowy Range Foothills HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...East Platte County including Wheatland and Glendo. * WHEN...Until Midnight MDT Tuesday night. The strongest winds are expected later this afternoon through this evening. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds will be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers.
ALBANY COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Watch issued for Black Mesa Area, Chinle Valley by NWS

Effective: 2022-03-21 05:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Black Mesa Area; Chinle Valley; Chuska Mountains and Defiance Plateau; Eastern Mogollon Rim; White Mountains HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph possible. * WHERE...Black Mesa and Chuska Mountains. * WHEN...From late tonight through Monday evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Jim Wells by NWS

Effective: 2022-04-09 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jim Wells WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Jim Wells County. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for Los Angeles County Mountains excluding the Santa Monica Range by NWS

Effective: 2022-03-20 06:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 06:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Los Angeles County Mountains excluding the Santa Monica Range WIND ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 AM PDT SUNDAY HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM PDT MONDAY * WHAT...For the High Wind Warning, north winds 25 to 35 mph with gusts up to 65 mph expected. For the Wind Advisory, northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Los Angeles County Mountains excluding the Santa Monica Range. * WHEN...For the High Wind Warning, from 6 AM Sunday to 6 AM PDT Monday. For the Wind Advisory, from midnight tonight to 6 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down large objects such as trees and power lines. Power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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High Wind Warning issued for Eastern Las Animas County, Lamar Vicinity, Prowers County by NWS

Effective: 2022-03-22 14:48:00 MDT Expires: 2022-03-22 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Eastern Las Animas County; Lamar Vicinity, Prowers County; Springfield Vicinity, Baca County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Eastern Las Animas, Baca, and Prowers Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines. Power outages will be possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles, especially on east west oriented roadways.
BACA COUNTY, CO
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Wind Advisory issued for Imperial County Southeast, Imperial County West by NWS

Effective: 2022-03-20 02:25:00 PDT Expires: 2022-03-20 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive. A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southeast; Imperial County West; Imperial Valley; Salton Sea BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT EARLY THIS MORNING WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT EARLY THIS MORNING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, west winds 25 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Imperial Valley, Palo Verde Valley, Chiriaco Summit, Salton Sea, Chuckwalla Valley, Western Imperial County and Chuckwalla Mountains. * WHEN...From 7 PM this evening to 3 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA

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