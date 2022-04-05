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Clark County, KS

High Wind Warning issued for Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 19:33:00 CDT Expires: 2022-04-06 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home...

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Tornado Warning issued for Baldwin, Clarke, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 19:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baldwin; Clarke; Monroe The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Southwestern Monroe County in south central Alabama North central Baldwin County in southwestern Alabama Southeastern Clarke County in southwestern Alabama * Until 815 PM CDT. * At 730 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 13 miles northeast of Calvert, or 19 miles south of Jackson, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southwestern Monroe, north central Baldwin and southeastern Clarke Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BALDWIN COUNTY, AL
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Warning issued for Choctaw, Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 18:30:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Choctaw; Clarke; Washington The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for South central Choctaw County in southwestern Alabama Northwestern Washington County in southwestern Alabama Northwestern Clarke County in southwestern Alabama * Until 715 PM CDT. * At 630 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Fruitdale, or 12 miles southwest of Chatom, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Chatom around 645 PM CDT. Coffeeville around 710 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CHOCTAW COUNTY, AL
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Ford, KS
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Lane, KS
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Grant County, KS
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Blizzard Warning issued for Edwards, Ellis, Ford, Hodgeman, Kiowa, Pawnee, Rush, Stafford by NWS

Effective: 2022-03-17 22:18:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Edwards; Ellis; Ford; Hodgeman; Kiowa; Pawnee; Rush; Stafford BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT FRIDAY * WHAT...Blizzard conditions. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...Portions of central, south central and southwest Kansas. * WHEN...Until 7 AM CDT Friday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning commute. Strong winds could cause tree damage.
EDWARDS COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Clark, Hot Spring by NWS

Effective: 2022-03-22 21:58:00 CDT Expires: 2022-03-25 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Clark; Hot Spring The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Ouachita River At Arkadelphia affecting Hot Spring and Clark Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY FRIDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Ouachita River At Arkadelphia. * WHEN...Until early Friday morning. * IMPACTS...At 19.0 feet, State Highway 7 and 51 railroad underpass flooded. Fields and timber along the river flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Tuesday the stage was 18.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 19.0 feet Wednesday morning. It will then fall below flood stage late Wednesday evening. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Crest Time Date Ouachita River Arkadelphia 17.0 18.1 Tue 8 PM 17.7 10.8 7.4 19.0 7 AM 3/23
CLARK COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Comanche, Eastland, Erath by NWS

Effective: 2022-03-21 15:12:00 CDT Expires: 2022-03-21 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Comanche; Eastland; Erath A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 330 PM CDT FOR NORTHWESTERN ERATH...NORTHEASTERN EASTLAND AND NORTH CENTRAL COMANCHE COUNTIES At 311 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Gorman, or 16 miles south of Ranger, moving northeast at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include De Leon, Gorman and Gordon. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
COMANCHE COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Barber, Clark, Comanche, Meade, Morton, Seward, Stevens by NWS

Effective: 2022-03-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-13 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Barber; Clark; Comanche; Meade; Morton; Seward; Stevens Red Flag conditions This Afternoon RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 084...085...086...087...088...089 AND 090 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark Fire Weather Zone 089 Comanche and Fire Weather Zone 090 Barber. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 9 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
BARBER COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Extreme Weather#Hodgeman
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Harding County, Quay County by NWS

Effective: 2022-03-21 20:59:00 MDT Expires: 2022-03-22 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Harding County; Quay County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM TO 7 PM MDT TUESDAY * WHAT...For the High Wind Warning, north winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. For the Wind Advisory, north winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Quay County and Harding County. * WHEN...For the High Wind Warning, until 6 AM MDT Tuesday. For the Wind Advisory, from 7 AM to 7 PM MDT Tuesday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing snow will be possible, causing reduced visibility.
HARDING COUNTY, NM
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Wind Advisory issued for Brown, Clark, Codington, Day, Deuel, Edmunds, Faulk, Grant by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brown; Clark; Codington; Day; Deuel; Edmunds; Faulk; Grant; Hamlin; Hand; Marshall; McPherson; Roberts; Spink WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM TO 7 PM CDT FRIDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central, north central and northeast South Dakota and west central Minnesota. * WHEN...From 1 PM to 7 PM CDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
BROWN COUNTY, SD
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NWS
weather.gov

High Wind Warning issued for Chinati Mountains, Davis Mountains by NWS

Effective: 2022-03-17 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Chinati Mountains; Davis Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT THURSDAY * WHAT...West winds 30 to 50 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Chinati and Davis Mountains. * WHEN...From noon to 8 PM CDT Thursday. * IMPACTS...High winds could make driving difficult for motorists driving high profile vehicles such as campers, vans, and tractor trailers. Take action to secure trash cans, lawn furniture and other loose or lightweight outdoor objects. The high winds can topple trees, down power lines and damage some structures.
BREWSTER COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Clark, Scotland by NWS

Effective: 2022-03-25 19:45:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clark; Scotland WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of northeast Missouri, east central and southeast Iowa and northwest and west central Illinois. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated showers this evening could bring wind gusts up to 45 MPH.
CLARK COUNTY, MO
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Winter Weather Advisory issued for Barber, Clark, Comanche, Haskell, Meade by NWS

Effective: 2022-03-17 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Barber; Clark; Comanche; Haskell; Meade WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT FRIDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of up to 4 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...Haskell, Meade, Clark, Comanche and Barber Counties. * WHEN...From 7 PM this evening to 7 AM CDT Friday. * IMPACTS...The combination of wet snow and intense north winds will create several hours of reduced visibility. Visibility will be reduced to near 1/4 mile or less, especially on open rural highways. Despite the snow being wet, areas of drifting snow are expected. Snow and blowing snow are expected to rapidly end during the Friday morning commute.
BARBER COUNTY, KS
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Flash Flood Warning issued for Clark, Dallas, Garland, Grant, Hot Spring, Montgomery, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 06:20:00 CDT Expires: 2022-03-22 07:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Clark; Dallas; Garland; Grant; Hot Spring; Montgomery; Perry; Pike; Saline FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 AM CDT THIS MORNING FOR GARLAND, NORTHWESTERN GRANT, SOUTHWESTERN PERRY, SALINE, CLARK, NORTHWESTERN DALLAS, HOT SPRING, PIKE AND MONTGOMERY COUNTIES At 620 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 4 inches of rain have fallen overnight. While the heaviest rainfall has ended...additional moderate rainfall will continue along with taking time for earlier heavy rainfall to run off. As a result...flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Hot Springs, Benton, Bryant, Hot Springs Village, Arkadelphia, Malvern, Murfreesboro, Mount Ida, Haskell, Glenwood, Gurdon, Mountain Pine, Rockport, Amity, Caddo Valley, Traskwood, Leola, Tull, Sparkman and Norman. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
CLARK COUNTY, AR
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Red Flag Warning issued for Alfalfa, Blaine, Caddo, Comanche, Garfield, Grant, Kay by NWS

Effective: 2022-03-16 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-16 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that near-critical fire weather conditions are expected this afternoon. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Alfalfa; Blaine; Caddo; Comanche; Garfield; Grant; Kay; Kingfisher; Major; Noble; Woods; Woodward DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE THIS AFTERNOON RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING FOR WARM, DRY AND BREEZY CONDITIONS FOR NORTHERN AND WESTERN OKLAHOMA AND WESTERN NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for warm, dry and breezy conditions, which is in effect from noon today to 7 PM CDT this evening. * TIMING...Noon through 7pm Wednesday * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 14 to 20 percent. * TEMPERATURES...Highs in the upper 70s to lower 80s. * IMPACTS...Any fires which start will be difficult to contain.
ALFALFA COUNTY, OK
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High Wind Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-22 10:16:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...The Oklahoma Panhandle, northern half of the Texas Panhandle, and Gray and Wheeler Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK

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