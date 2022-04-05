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Crawford County, GA

Tornado Warning issued for Crawford, Taylor by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 14:56:00 EDT Expires: 2022-04-05 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#The Tornado#Mobile Homes#Extreme Weather#Fickling Mill
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Freeze Warning issued for McMinn, Meigs, Northwest Monroe, Rhea, West Polk by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: McMinn; Meigs; Northwest Monroe; Rhea; West Polk FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 are expected. * WHERE...Rhea, Meigs, McMinn, Northwest Monroe and West Polk Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
MCMINN COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-09 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Warren FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schroon River At Riverbank. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 7.0 feet, Water reaches minor flood stage with water in nearby lowlands and outbuildings. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:30 PM EDT Saturday the stage was 6.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 7.1 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Monday morning. - Flood stage is 7.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/28/2000. - http://www.weather.gov/safety/flood Schroon River Riverbank Flood Stage: 7.0 Observed Stage at Sat 5 pm: 6.9 Forecast: Sat 8 pm 7.0 Sun 2 am 7.1 Sun 8 am 7.1 Sun 2 pm 7.1 Sun 8 pm 7.1 Mon 2 am 7.1 Mon 8 am 7.0 Mon 2 pm 6.9 Mon 8 pm 6.8 Tue 2 am 6.7 Tue 8 am 6.6 Tue 2 pm 6.5
WARREN COUNTY, NY
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Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is strongly discouraged because of dangerous conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * The safest place during a winter storm is indoors. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...Wet, heavy snow above 2500 feet expected. Total accumulations 8 to 15 inches with the higher peaks seeing up to 22 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...From 5 PM Sunday to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times, and reduced visibilities are expected in exposed areas with the gusty winds. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
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Red Flag Warning issued for Cotton, Harmon, Jackson, Tillman by NWS

Effective: 2022-04-09 16:20:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cotton; Harmon; Jackson; Tillman CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for southwest Oklahoma and western north Texas, which is in effect from 11 AM to 9 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * TIMING...Red Flag Warning noon to 9 PM today. 11 am to 9 pm Sunday * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Upper 80s today, middle 90s on Sunday.
COTTON COUNTY, OK
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NWS
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Frost Advisory issued for Bledsoe, Bradley, Hamilton, Marion, Sequatchie by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Bledsoe; Bradley; Hamilton; Marion; Sequatchie FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM EDT /1 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...From 2 AM EDT /1 AM CDT/ to 9 AM EDT /8 AM CDT/ Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLEDSOE COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Callahan, Coleman, Concho by NWS

Effective: 2022-04-09 18:52:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that there is the potential for critical fire weather conditions. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Callahan; Coleman; Concho A Red Flag Warning for today across all of West Central Texas. A Fire Weather Watch has also now been issued for a large portion of West Central Texas for Sunday afternoon .A combination of a very dry air mass, gusty winds, and ongoing drought conditions will lead to the potential for dangerous fire weather conditions both this afternoon and again for Sunday afternoon. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR PORTIONS OF WEST CENTRAL TEXAS ALONG AND WEST OF AN ALBANY TO SAN ANGELO TO OZONA LINE The National Weather Service in San Angelo has issued a Fire Weather Watch for the potential for dangerous fire weather conditions, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts over 35 mph each both this afternoon and Sunday afternoon. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * FUELS...extremely dry to critically dry. * IMPACTS...Conditions will be favorable such that if fires develop, they could spread quickly. Burning is therefore discouraged.
CALLAHAN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Ford, Kiowa, Meade by NWS

Effective: 2022-04-09 18:32:00 CDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Barber; Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Ford; Kiowa; Meade; Pawnee; Pratt; Rush; Stafford FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 031...046...065...066...078...079...080 081...087...088...089 AND 090 RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 031...046 065...066...078...079...080...081...087...088...089 AND 090 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 031 Ellis...Fire Weather Zone 046 Rush...Fire Weather Zone 065 Pawnee...Fire Weather Zone 066 Stafford...Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 079 Edwards...Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 081 Pratt...Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark...Fire Weather Zone 089 Comanche and Fire Weather Zone 090 Barber. * Winds...Southwest 25 to 45 mph with gusts up to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
BARBER COUNTY, KS
weather.gov

Red Flag Warning issued for Dixon by NWS

Effective: 2022-04-09 18:54:00 CDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Dixon RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR MOST OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA AND A SMALL PART OF NORTHEAST NEBRASKA Dry air and strong winds will continue for a couple of more hours before diminishing after sunset. Caution should still be exercised this evening.
DIXON COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-09 16:20:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for southwest Oklahoma and western north Texas, which is in effect from 11 AM to 9 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * TIMING...Red Flag Warning noon to 9 PM today. 11 am to 9 pm Sunday * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Upper 80s today, middle 90s on Sunday.
ARCHER COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Northwest Fayette, Northwest Raleigh, Southeast Fayette by NWS

Effective: 2022-04-09 19:09:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northwest Fayette; Northwest Raleigh; Southeast Fayette; Southeast Raleigh LOCALLY HEAVY SNOW SHOWERS WILL AFFECT EASTERN RALEIGH AND SOUTHWESTERN FAYETTE COUNTIES At 657 PM EDT, locally heavy snow showers across the region were slowly moving to the southeast. Locations impacted include Beckley, Mount Hope, Mabscott, Sophia, Crab Orchard, Dry Creek, Macarthur, Bradley, Shady Spring, Prosperity, Beaver, Daniels, Piney View, Stanaford, Coal City, Powellton, Pax and Ghent. This includes the following highways West Virginia Turnpike between mile markers 28 and 67. Interstate 64 in West Virginia between mile markers 120 and 137. Route 19 between mile markers 1 and 8. Visibilities will drop quickly to less than a quarter of a mile in some of these snow showers. Use extra caution if you are traveling into or through these snow showers, particuarly if on the interstate. Rapid changes in visibility are likely, along with potentially slick roads. Slow down and allow extra time when traveling.
FAYETTE COUNTY, WV

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