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Yuma County, CO

High Wind Watch issued for Yuma County by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target...

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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Yuma County, CO
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Cheyenne County, Kit Carson County, Yuma County by NWS

Effective: 2022-03-21 10:29:00 MDT Expires: 2022-03-21 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Cheyenne County; Kit Carson County; Yuma County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to 3 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas and east central and northeast Colorado. * WHEN...Until 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the evening commute. Gusty winds could bring down tree branches. * ADDITIONAL DETAILS...A mix of rain and snow is expected where temperatures are above freezing with snow across areas where temperatures are near or below freezing. Wind gusts up to 50 mph with moderate to heavy snow at times may result in areas of near blizzard conditions. Travelers should be prepared for rapid reductions in visibility.
CHEYENNE COUNTY, CO
IN THIS ARTICLE
#Power Lines#The High Wind Watch
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Wind Advisory issued for Esmeralda and Central Nye County, Lincoln County by NWS

Effective: 2022-03-20 19:52:00 PDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Esmeralda and Central Nye County; Lincoln County; Western Clark and Southern Nye County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING Winds gusts have dropped below advisory criteria and will continue to diminish throughout the evening. Widespread gusts in excess of 40 mph are not expected through the evening hours. However, there may be a few isolated gusts over 40 mph, especially at higher elevations.
BEAVER COUNTY, UT
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Wind Advisory issued for Jim Wells by NWS

Effective: 2022-04-09 18:46:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jim Wells WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Jim Wells County. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft by NWS

Effective: 2022-03-21 05:00:00 MDT Expires: 2022-03-21 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft; Crowley County; Northern El Paso County, Monument Ridge, Rampart Range Below 7500 Ft; Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...El Paso and Pueblo Counties. * WHEN...Until 3 PM MDT this afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Hi resolution guidance indicates the strongest winds will affect southwest El Paso county and northwest Pueblo county, which includes Fort Carson and Pueblo West. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive.
CROWLEY COUNTY, CO
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Wind Advisory issued for Curry County, Eastern San Miguel County by NWS

Effective: 2022-03-17 08:00:00 MDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Curry County; Eastern San Miguel County; Far Northeast Highlands; Harding County; Quay County; Union County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 8 PM MDT THURSDAY * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Curry County, Quay County, Eastern San Miguel County, Far Northeast Highlands, Harding County and Union County. * WHEN...From 8 AM to 8 PM MDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
COLFAX COUNTY, NM
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NWS
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Wind Advisory issued for Orange County Coastal, Orange County Inland by NWS

Effective: 2022-03-28 09:00:00 PDT Expires: 2022-03-28 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Orange County Coastal; Orange County Inland; San Diego County Coastal Areas; San Diego County Inland Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 10 to 20 mph with gusts to 35 mph expected. * WHERE...Orange County Coastal Areas, San Diego County Valleys, Orange County Inland Areas and San Diego County Coastal Areas. * WHEN...From 9 AM this morning to 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is strongly discouraged because of dangerous conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * The safest place during a winter storm is indoors. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...Wet, heavy snow above 2500 feet expected. Total accumulations 8 to 15 inches with the higher peaks seeing up to 22 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...From 5 PM Sunday to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times, and reduced visibilities are expected in exposed areas with the gusty winds. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
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Wind Advisory issued for Imperial County Southeast, Imperial County West by NWS

Effective: 2022-03-20 02:25:00 PDT Expires: 2022-03-20 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive. A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southeast; Imperial County West; Imperial Valley; Salton Sea BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT EARLY THIS MORNING WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT EARLY THIS MORNING * WHAT...For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. For the Wind Advisory, west winds 25 to 30 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Imperial Valley, Palo Verde Valley, Chiriaco Summit, Salton Sea, Chuckwalla Valley, Western Imperial County and Chuckwalla Mountains. * WHEN...From 7 PM this evening to 3 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
weather.gov

Air Quality Alert issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-03-21 08:00:00 PDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 PDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Yuma PM-10 HIGH POLLUTION ADVISORY FOR THE YUMA AREA SUNDAY The Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) has issued a PM-10 High Pollution Advisory for the Yuma area on Sunday. An episode of strong and gusty winds is forecast to generate widespread blowing dust that may result in local PM-10 concentrations that pose a health risk. Adverse health effects increase as air quality deteriorates. Coarse particulate matter - also known as PM-10 - is an air contaminant that can aggravate heart and lung disease conditions, especially in older adults, children, and those with asthma. A decrease in physical activity is recommended. Consolidate your travel, stabilize loose soils, slow down or avoid travel on dirt roads, reduce or eliminate fireplace use, and avoid using gas-powered lawn equipment. For details on this High Pollution Advisory, visit the ADEQ internet site at www.azdeq.gov/forecast/yuma or call 602-771-2300.
YUMA COUNTY, AZ
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Blowing Dust Advisory issued for Gila River Valley, Parker Valley, Southeast Yuma County, Yuma by NWS

Effective: 2022-03-20 02:25:00 PDT Expires: 2022-03-20 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Gila River Valley; Parker Valley; Southeast Yuma County; Yuma BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM MST EARLY THIS MORNING * WHAT...Visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...In Arizona, Gila River Valley, Southeast Yuma County, Parker Valley and Yuma. In California, Eastern portion of Joshua Tree National Park. * WHEN...From 7 PM MST /7 PM PDT/ this evening to 3 AM MST /3 AM PDT/ Sunday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive.
LA PAZ COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Central La Paz, Gila River Valley, Kofa, Yuma by NWS

Effective: 2022-03-21 01:34:00 PDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive. A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Central La Paz; Gila River Valley; Kofa; Yuma WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 8 PM MST THIS EVENING * WHAT...For the Wind Advisory, northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...Kofa, Yuma, Central La Paz County and Gila River Valley. * WHEN...For the Wind Advisory, from 11 PM this evening to 8 PM MST Monday. For the Blowing Dust Advisory, from 8 AM to 8 PM MST Monday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
LA PAZ COUNTY, AZ
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High Wind Warning issued for Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass, Union County by NWS

Effective: 2022-03-22 10:39:00 MDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass; Union County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass and Union County. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles along U.S Highways 56, 64 and 87. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing and drifting snow will be possible through the late morning before temperatures begin to warm. This could reduce visibility.
COLFAX COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Dixon by NWS

Effective: 2022-04-09 18:54:00 CDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Dixon RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR MOST OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA AND A SMALL PART OF NORTHEAST NEBRASKA Dry air and strong winds will continue for a couple of more hours before diminishing after sunset. Caution should still be exercised this evening.
DIXON COUNTY, NE

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