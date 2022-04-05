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Macon County, GA

Severe Thunderstorm Warning issued for Macon, Schley, Sumter, Taylor, Webster by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 14:53:00 EDT Expires: 2022-04-05 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for central and west central Georgia....

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Americus, GA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Dodge, Telfair, Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-10 09:30:00 EDT Expires: 2022-04-10 06:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dodge; Telfair; Wilcox The National Weather Service in Peachtree City GA has issued a Flood Warning for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Abbeville affecting Dodge, Wilcox and Telfair Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is forecast. * WHERE...Ocmulgee River near Abbeville. * WHEN...From Sunday morning until further notice. * IMPACTS...At 16 feet, Flooding of farm lands...timberlands...and access roads will occur. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 PM EDT Saturday the stage was 11.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tomorrow morning and continue rising to a crest of 15.5 feet Wednesday morning. - Flood stage is 12 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.5 feet on 04/26/2020. - http://www.weather.gov/safety/flood
DODGE COUNTY, GA
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-09 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Warren FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schroon River At Riverbank. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 7.0 feet, Water reaches minor flood stage with water in nearby lowlands and outbuildings. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:30 PM EDT Saturday the stage was 6.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 7.1 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Monday morning. - Flood stage is 7.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/28/2000. - http://www.weather.gov/safety/flood Schroon River Riverbank Flood Stage: 7.0 Observed Stage at Sat 5 pm: 6.9 Forecast: Sat 8 pm 7.0 Sun 2 am 7.1 Sun 8 am 7.1 Sun 2 pm 7.1 Sun 8 pm 7.1 Mon 2 am 7.1 Mon 8 am 7.0 Mon 2 pm 6.9 Mon 8 pm 6.8 Tue 2 am 6.7 Tue 8 am 6.6 Tue 2 pm 6.5
WARREN COUNTY, NY
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#Severe Thunderstorms#West Wind#Thunderstorm#Extreme Weather#Ideal
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Freeze Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cherokee; Clay FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Freeze Warning issued for Lee, Scott, Washington by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Lee; Scott; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 28 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee, southwest Virginia and southwest North Carolina. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
LEE COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Callahan, Coleman, Concho by NWS

Effective: 2022-04-09 18:52:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that there is the potential for critical fire weather conditions. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Callahan; Coleman; Concho A Red Flag Warning for today across all of West Central Texas. A Fire Weather Watch has also now been issued for a large portion of West Central Texas for Sunday afternoon .A combination of a very dry air mass, gusty winds, and ongoing drought conditions will lead to the potential for dangerous fire weather conditions both this afternoon and again for Sunday afternoon. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR PORTIONS OF WEST CENTRAL TEXAS ALONG AND WEST OF AN ALBANY TO SAN ANGELO TO OZONA LINE The National Weather Service in San Angelo has issued a Fire Weather Watch for the potential for dangerous fire weather conditions, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts over 35 mph each both this afternoon and Sunday afternoon. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * FUELS...extremely dry to critically dry. * IMPACTS...Conditions will be favorable such that if fires develop, they could spread quickly. Burning is therefore discouraged.
CALLAHAN COUNTY, TX
weather.gov

Red Flag Warning issued for Cotton, Harmon, Jackson, Tillman by NWS

Effective: 2022-04-10 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cotton; Harmon; Jackson; Tillman CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for southwest Oklahoma and western north Texas, which is in effect from 11 AM to 9 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * TIMING...Red Flag Warning noon to 9 PM today. 11 am to 9 pm Sunday * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Upper 80s today, middle 90s on Sunday.
COTTON COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Coke, Crockett, Fisher, Haskell, Irion, Jones, Nolan, Runnels by NWS

Effective: 2022-04-09 18:52:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that there is the potential for critical fire weather conditions. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Coke; Crockett; Fisher; Haskell; Irion; Jones; Nolan; Runnels; Schleicher; Shackelford; Sterling; Taylor; Throckmorton; Tom Green A Red Flag Warning for today across all of West Central Texas. A Fire Weather Watch has also now been issued for a large portion of West Central Texas for Sunday afternoon .A combination of a very dry air mass, gusty winds, and ongoing drought conditions will lead to the potential for dangerous fire weather conditions both this afternoon and again for Sunday afternoon. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR THAT PORTION OF WEST CENTRAL TEXAS ALONG AND WEST OF AN ABILENE TO SAN ANGELO LINE * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts over 35 mph each both this afternoon and Sunday afternoon. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * FUELS...extremely dry to critically dry. * IMPACTS...Conditions will be favorable such that if fires develop, they could spread quickly. Burning is therefore discouraged.
COKE COUNTY, TX
weather.gov

Red Flag Warning issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-09 16:20:00 CDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for southwest Oklahoma and western north Texas, which is in effect from 11 AM to 9 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * TIMING...Red Flag Warning noon to 9 PM today. 11 am to 9 pm Sunday * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Upper 80s today, middle 90s on Sunday.
ARCHER COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Dixon by NWS

Effective: 2022-04-09 18:54:00 CDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Dixon RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR MOST OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA AND A SMALL PART OF NORTHEAST NEBRASKA Dry air and strong winds will continue for a couple of more hours before diminishing after sunset. Caution should still be exercised this evening.
DIXON COUNTY, NE
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Winter Storm Warning issued for Eastern Douglas County Foothills by NWS

Effective: 2022-04-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: * Travel is strongly discouraged because of dangerous conditions. * If you must travel, keep tire chains, a flashlight, blankets, food, water, medications, and a fully charged phone with you. * The safest place during a winter storm is indoors. * A Winter Storm Warning means that severe winter weather is likely and poses a threat to life and property. Take protective action now. Target Area: Eastern Douglas County Foothills WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 PM SUNDAY TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...Wet, heavy snow above 2500 feet expected. Total accumulations 8 to 15 inches with the higher peaks seeing up to 22 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Eastern Douglas County Foothills including portions of Highway 138 including Toketee Falls. * WHEN...From 5 PM Sunday to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates may approach an inch an hour at times, and reduced visibilities are expected in exposed areas with the gusty winds. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
DOUGLAS COUNTY, OR
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Red Flag Warning issued for Brown, Kimble, Mason, McCulloch, Menard, San Saba, Sutton by NWS

Effective: 2022-04-09 18:52:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Brown; Kimble; Mason; McCulloch; Menard; San Saba; Sutton A Red Flag Warning for today across all of West Central Texas. A Fire Weather Watch has also now been issued for a large portion of West Central Texas for Sunday afternoon .A combination of a very dry air mass, gusty winds, and ongoing drought conditions will lead to the potential for dangerous fire weather conditions both this afternoon and again for Sunday afternoon. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS * WINDS...South around 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 13 percent. * FUELS...extremely dry to critically dry. * IMPACTS...Conditions will be favorable such that if fires develop, they could spread quickly. Burning is therefore discouraged.
BROWN COUNTY, TX
weather.gov

High Wind Warning issued for Modoc County by NWS

Effective: 2022-04-11 05:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Modoc County HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 5 AM TO 11 PM PDT MONDAY WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 11 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected. Higher wind gusts are possible over high terrain and other exposed areas. Periods of snow and blowing snow could significantly lower visibilities. * WHERE...The High Wind Warning includes much of the higher terrain of Lake, Modoc, and eastern Klamath counties, as well as Paisley, Summer Lake, Valley Falls, and portions of highways 31, 140, and 395. All other areas are in the Wind Advisory, including Lakeview, Silver Lake, Alturas, Adel, and Fort Rock. * WHEN...From 5 AM to 11 PM PDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall is forecast, but amounts should be light, generally around 2 inches or less for area roadways. However, with strong winds, blowing snow could result in very low visibilities at times. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
MODOC COUNTY, CA

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