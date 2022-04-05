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Butler County, AL

Tornado Warning issued for Butler, Conecuh, Monroe, Wilcox by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 10:13:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Daily Voice

Severe Storms With Damaging Winds, Downpours, Isolated Tornadoes Will Lead To Temperature Swing

A new storm system with severe thunderstorms will bring downpours, gusty winds and the chance for isolated tornadoes, leading to a big swing in temperatures. Wednesday, March 30 will be mostly cloudy with the high temperature climbing into the mid 40s and calmer winds. There will be a slight chance of rain and snow showers in the mid afternoon, followed by a chance of light rain through the evening and overnight.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baldwin, Clarke, Conecuh, Escambia, Mobile, Monroe, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 11:06:00 CDT Expires: 2022-03-18 11:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until noon CDT for southwestern Alabama. A Tornado Watch also remains in effect until 200 PM CDT for south central and southwestern Alabama. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until noon CDT for southwestern Alabama. A Tornado Watch also remains in effect until 200 PM CDT for south central and southwestern Alabama. Target Area: Baldwin; Clarke; Conecuh; Escambia; Mobile; Monroe; Washington The National Weather Service in Mobile has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Monroe County in south central Alabama Northeastern Mobile County in southwestern Alabama Northwestern Baldwin County in southwestern Alabama Southeastern Washington County in southwestern Alabama South central Clarke County in southwestern Alabama Western Escambia County in south central Alabama Southwestern Conecuh County in south central Alabama * Until 1145 AM CDT. * At 1106 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Calvert, or 12 miles east of Citronelle, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include McCullough, Uriah, Mount Vernon, Calvert, I65 And CR 1, Movico, I65 And AL 113, I65 And AL 21 and Poarch Creek Reservation. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BALDWIN COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dodge, Laurens, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-19 08:17:00 EDT Expires: 2022-03-19 09:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If you see wind damage...hail or flooding...wait until the storm has passed...and then call the National Weather Service toll free at 1 8 6 6 7 6 3 4 4 6 6 or tweet us your report at NWSATLANTA. Target Area: Dodge; Laurens; Wilcox The National Weather Service in Peachtree City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Laurens County in central Georgia Dodge County in central Georgia Central Wilcox County in central Georgia * Until 900 AM EDT. * At 817 AM EDT, a severe thunderstorm was located near Abbeville, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Eastman, Abbeville, Cadwell, Rhine, Chauncey, Union, Plainfield, Cedar Creek, Cedar Grove, Antioch Church, Jay Bird Springs, Browning, Five Points, Achord and Godwinsville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DODGE COUNTY, GA
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Severe Weather Statement issued for Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-22 09:23:00 CDT Expires: 2022-03-24 10:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Monroe; Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR NORTH CENTRAL MONROE AND SOUTH CENTRAL WILCOX COUNTIES At 1156 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 12 miles east of Whatley, or 12 miles northwest of Monroeville, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Vredenburgh around 1215 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
MONROE COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Mobile Homes#Extreme Weather#Butler Conecuh
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Arkansas, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-16 10:22:00 CDT Expires: 2022-03-17 10:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Arkansas; Monroe The Flood Warning is extended for the following rivers in Arkansas White River At Des Arc affecting Prairie County. The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Clarendon. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 28.0 feet, Flooding of cropland and timber is occurring. Roads to homes and cabins in lower Maddox Bay area off Highway 146 south of Clarendon impassible. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Wednesday the stage was 27.7 feet. - Forecast...The river is expected to remain steady between 27.0 and 28.0 feet. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat Crest Time Date White River Clarendon 26.0 27.7 Wed 10 AM 27.7 27.6 27.5 STEADY
ARKANSAS COUNTY, AR
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Flood Advisory issued for Conecuh by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Conecuh FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 130 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of south central Alabama, including the following counties, Conecuh, Covington, Crenshaw and Escambia. * WHEN...Until 130 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1023 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. - Some locations that will experience flooding include Andalusia, Brantley, River Falls, Red Level, Dozier, Heath, Gantt, Beck, Loango, Rhump, Carolina, Cohassett, Valley Of Shiloh, Dunns, Melrose, Paul, Rawls, Straughn, Boston and Sanford. - http://www.weather.gov/safety/flood
CONECUH COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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Flash Flood Warning issued for Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-18 11:20:00 CDT Expires: 2022-03-18 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia The National Weather Service in Mobile has issued a * Flash Flood Warning for Southeastern Conecuh County in south central Alabama Northern Covington County in south central Alabama Southeastern Crenshaw County in south central Alabama Northeastern Escambia County in south central Alabama * Until 530 PM CDT Friday. * At 1120 AM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Andalusia, River Falls, Red Level, Dozier, Heath, Gantt, Valley Of Shiloh, Dunns, Straughn, Rhump, Rawls, Carolina, Coldwater, Boston, Sanford, Beck, Loango, Searight, Wiggins and Eoda. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
CONECUH COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Dense Fog Advisory issued for Baldwin Inland, Butler, Choctaw, Clarke, Conecuh, Covington by NWS

Effective: 2022-03-16 04:40:00 CDT Expires: 2022-03-16 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Baldwin Inland; Butler; Choctaw; Clarke; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Mobile Inland; Monroe; Washington; Wilcox DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less at times in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, northwest Florida and southeast Mississippi. * WHEN...Until 9 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BALDWIN COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Baldwin Inland, Conecuh, Escambia, Mobile Inland, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-19 07:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for south central and southwestern Alabama...and northwestern Florida. Target Area: Baldwin Inland; Conecuh; Escambia; Mobile Inland; Monroe Strong thunderstorms will impact portions of south central Monroe, northeastern Mobile, northwestern Baldwin, western Escambia and southern Conecuh Counties through 1230 PM CDT At 1151 AM CDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from near Uriah to near Stockton. Movement was east at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Atmore, Stockton, McCullough, Castleberry, I65 And CR 1, I65 And AL 113, I65 And AL 21 and Poarch Creek Reservation. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BALDWIN COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX

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