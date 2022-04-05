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Amite County, MS

Flash Flood Warning issued for Amite, Pike, Walthall by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 10:11:00 CDT Expires: 2022-04-05 13:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Amite; Pike; Walthall The National Weather Service in New Orleans has issued a...

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Amite County, MS
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WESH

Strong to Severe Storms Possible Tonight into early Wednesday

We have the potential for strong to severe thunderstorms late tonight into the overnight hours early Wednesday. This is with a potent upper low that will be developing in the northern Gulf of Mexico. We'll see a line of showers and storms tonight capable of producing damaging winds, heavy rain and even an isolated tornado could be possible. This will be round one of the storms. Round two will be Wednesday afternoon wiht the potential of strong to severe storms then. We do clear out the wet weather late Wednesday night. Thursday and mostly Friday look quiet.
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KEYT

3 bodies found in a submerged SUV in Alabama as South recovers from series of storms

Three bodies were found Thursday in a submerged vehicle, authorities said, after a powerful storm dumped record rain amounts in Alabama. The bodies of a 72-year-old man along with two women ages 53 and 42 were recovered from an SUV in Holt, Alabama, after stormwater receded, the Tuscaloosa Police Department said in a statement. Officials have not released their names.
ALABAMA STATE
UPI News

Severe thunderstorms to keep rattling southern U.S.

After more than a dozen states were targeted by severe weather this past week, some of the same areas will be threatened by thunderstorms once again during the first week of April. A dip in the jet stream across the center of the country, starting late this weekend, is expected...
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood Warning#Southeastern Louisiana#Extreme Weather#St Helena Parish#Doppler
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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NWS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
weather.gov

Flash Flood Warning issued for Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-18 11:20:00 CDT Expires: 2022-03-18 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia The National Weather Service in Mobile has issued a * Flash Flood Warning for Southeastern Conecuh County in south central Alabama Northern Covington County in south central Alabama Southeastern Crenshaw County in south central Alabama Northeastern Escambia County in south central Alabama * Until 530 PM CDT Friday. * At 1120 AM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Andalusia, River Falls, Red Level, Dozier, Heath, Gantt, Valley Of Shiloh, Dunns, Straughn, Rhump, Rawls, Carolina, Coldwater, Boston, Sanford, Beck, Loango, Searight, Wiggins and Eoda. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
CONECUH COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Amite, Pike by NWS

Effective: 2022-03-18 05:16:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LIBERTY, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, WALKER, WATSON, AND WHITE CASTLE.
AMITE COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Watch issued for Amite, Hancock, Harrison, Pearl River, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-22 10:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Hancock; Harrison; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson TORNADO WATCH 61 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS AMITE ATTALA CARROLL CHOCTAW CLAIBORNE CLARKE CLAY COPIAH COVINGTON FORREST FRANKLIN GREENE GRENADA HANCOCK HARRISON HINDS HOLMES HUMPHREYS ISSAQUENA JASPER JEFFERSON JEFFERSON DAVIS JONES KEMPER LAMAR LAUDERDALE LAWRENCE LEAKE LEFLORE LINCOLN LOWNDES MADISON MARION MONTGOMERY NESHOBA NEWTON NOXUBEE OKTIBBEHA PEARL RIVER PERRY PIKE RANKIN SCOTT SHARKEY SIMPSON SMITH STONE SUNFLOWER WALTHALL WARREN WASHINGTON WAYNE WEBSTER WILKINSON WINSTON YAZOO
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Flash Flood Warning issued for East Feliciana, St. Helena, Tangipahoa by NWS

Effective: 2022-03-22 17:54:00 CDT Expires: 2022-03-22 18:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: East Feliciana; St. Helena; Tangipahoa FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 6 PM CDT THIS EVENING FOR AMITE, WESTERN PIKE AND SOUTHEASTERN WILKINSON COUNTIES AND NORTHEASTERN EAST FELICIANA, NORTHERN ST. HELENA AND NORTHWESTERN TANGIPAHOA PARISHES The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed any road closures. A Flood Watch remains in effect until 100 AM CDT Wednesday for portions of southeast Louisiana and southern Mississippi.
EAST FELICIANA PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL

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