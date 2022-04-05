Flash Flood Warning issued for Amite, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-18 05:16:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LIBERTY, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, WALKER, WATSON, AND WHITE CASTLE.
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