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Lowndes County, AL

EXPIRED — TORNADO WARNING: Parts of Bullock, Lowndes, Montgomery Co. Until 11 am

By Scott Martin
alabamawx.com
 1 day ago

Cover picture for the articleThe National Weather Service in Birmingham has issued a. West central Bullock County in southeastern Alabama…. Southeastern Lowndes County in south central Alabama…. Southern Montgomery County in south central Alabama…. * Until 1100 AM CDT. * At 1010 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a. tornado...

www.alabamawx.com

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