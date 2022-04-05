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Ascension Parish, LA

Tornado Watch issued for Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 10:08:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ascension; East Baton Rouge; East Feliciana; Iberville; Livingston; St. Helena; St. Tammany;...

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Tornado Watch issued for Ascension, Assumption, Jefferson, Lafourche, Livingston by NWS

Effective: 2022-03-22 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ascension; Assumption; Jefferson; Lafourche; Livingston; Orleans; Plaquemines; St. Bernard; St. Charles; St. Helena; St. James; St. John The Baptist; St. Tammany; Tangipahoa; Terrebonne; Washington TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 16 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION JEFFERSON LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA TERREBONNE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER PIKE WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF AMITE, BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BELLE CHASSE, BOGALUSA, BURAS, CHALMETTE, CONVENT, COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FRANKLINTON, GALLIANO, GAUTIER, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, HOUMA, KENNER, LABADIEVILLE, LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LIBERTY, LUTCHER, MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ORLEANS, NORCO, OCEAN SPRINGS, PAINCOURTVILLE, PASCAGOULA, PICAYUNE, PIERRE PART, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM, SLIDELL, SMITHDALE, ST. MARTIN, THIBODAUX, TYLERTOWN, VIOLET, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
NEW ORLEANS, LA
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Ascension, Assumption, Avoyelles, Beauregard by NWS

Effective: 2022-03-17 23:40:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Ascension; Assumption; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Concordia; East Baton Rouge; East Feliciana; Evangeline; Iberia; Iberville; Jefferson Davis; Lafayette; Livingston; Pointe Coupee; Rapides; St. Helena; St. James; St. Landry; St. Martin; St. Mary; Tangipahoa; Vermilion; Vernon; West Baton Rouge; West Feliciana TORNADO WATCH 49 IS IN EFFECT UNTIL 700 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE ACADIA ALLEN ASCENSION ASSUMPTION AVOYELLES BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON CONCORDIA EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA EVANGELINE IBERIA IBERVILLE JEFFERSON DAVIS LAFAYETTE LIVINGSTON POINTE COUPEE RAPIDES ST. HELENA ST. JAMES ST. LANDRY ST. MARTIN ST. MARY TANGIPAHOA VERMILION VERNON WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA
ACADIA PARISH, LA
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Baton Rouge, LA
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Special Weather Statement issued for East Baton Rouge, Livingston, Northern Tangipahoa by NWS

Effective: 2022-03-14 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-15 05:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: East Baton Rouge; Livingston; Northern Tangipahoa; Northwest St. Tammany; Southern Tangipahoa; St. Helena; Washington Strong thunderstorms will impact portions of northern St. John The Baptist, Ascension, southern St. Helena, northwestern St. Tammany, Livingston, east central Iberville, Tangipahoa, eastern East Baton Rouge and southwestern Washington Parishes through 545 AM CDT At 451 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 8 miles east of Pride to near White Castle. Movement was east at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Baton Rouge, Hammond, Denham Springs, Gonzales, Oak Hills Place, St. Gabriel, Ponchatoula, Walker, Amite City, White Castle, Livingston, Independence, Sorrento, French Settlement, Albany, Port Vincent, Folsom, Springfield, Montpelier and Geismar. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 164 and 185. Interstate 12 between mile markers 6 and 54. Interstate 55 in Louisiana between mile markers 6 and 47. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ASCENSION PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Ascension, Assumption, Iberville by NWS

Effective: 2022-03-14 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-15 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Ascension; Assumption; Iberville Strong thunderstorms will impact portions of western Ascension, southern West Baton Rouge, west central Livingston, Iberville, south central East Baton Rouge and northwestern Assumption Parishes through 500 AM CDT At 406 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Ramah to 7 miles west of Cypremort Point. Movement was east at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Baton Rouge, Denham Springs, Plaquemine, Port Allen, Oak Hills Place, St. Gabriel, Addis, Brusly, White Castle, Rosedale, Grosse Tete, Westminster, Old Jefferson, Geismar, Inniswold, Prairieville, Village St. George, Bayou Sorrel, Shenandoah and Gardere. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 140 and 148, and between mile markers 151 and 177. Interstate 12 between mile markers 1 and 9. Interstate 110 in Louisiana near mile marker 1. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ASCENSION PARISH, LA
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Flood Watch issued for Iberville, Pointe Coupee by NWS

Effective: 2022-03-22 00:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Iberville; Pointe Coupee FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT TUESDAY THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts can be expected. * WHERE...Portions of southeast Louisiana and southern Mississippi, including the following counties and parishes, in southeast Louisiana, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Livingston, Northern Tangipahoa, Northwest St. Tammany, Pointe Coupee, Southeast St. Tammany, Southern Tangipahoa, St. Helena, Washington, West Baton Rouge and West Feliciana. In southern Mississippi, Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall and Wilkinson. * WHEN...From 7 AM CDT Tuesday through late Tuesday night. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
IBERVILLE PARISH, LA
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Flash Flood Warning issued for East Feliciana, St. Helena, Tangipahoa by NWS

Effective: 2022-03-22 15:06:00 CDT Expires: 2022-03-22 18:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: East Feliciana; St. Helena; Tangipahoa The National Weather Service in New Orleans has issued a * Flash Flood Warning for Northeastern East Feliciana Parish in southeastern Louisiana Northern St. Helena Parish in southeastern Louisiana Northwestern Tangipahoa Parish in southeastern Louisiana Amite County in southern Mississippi Western Pike County in southern Mississippi Southeastern Wilkinson County in southern Mississippi * Until 600 PM CDT. * At 306 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1.5 and 2.5 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Mccomb, Liberty, Kentwood, Centreville, Gloster, Norwood, Gillsberg, Felps, Easleyville, Smithdale and Crosby. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
EAST FELICIANA PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Ascension#Extreme Weather#Iberville#East Baton Rouge#West Baton Rouge#Feliciana#Helena St#Tammany#Louis#Brusly#Diamondhead#Easleyville#Enon#Felps#Walker#Waveland
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Severe Weather Statement issued for East Feliciana, St. Helena by NWS

Effective: 2022-03-22 16:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for southeastern Louisiana...and southern Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: East Feliciana; St. Helena A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR NORTHWESTERN ST. HELENA AND EASTERN EAST FELICIANA PARISHES At 443 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Clinton, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Clinton, Felps and Darlington. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EAST FELICIANA PARISH, LA
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Flood Watch issued for East Feliciana, Pointe Coupee, St. Helena, Washington by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: East Feliciana; Pointe Coupee; St. Helena; Washington; West Feliciana FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of southeast Louisiana and southern Mississippi, including the following counties and parishes, in southeast Louisiana, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Livingston, Northern Tangipahoa, Northwest St. Tammany, Pointe Coupee, Southeast St. Tammany, Southern Tangipahoa, St. Helena, Washington, West Baton Rouge and West Feliciana. In southern Mississippi, Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall and Wilkinson. * WHEN...From Tuesday morning through late Tuesday night. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
EAST FELICIANA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for East Baton Rouge, West Baton Rouge by NWS

Effective: 2022-03-24 19:43:00 CDT Expires: 2022-03-29 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: East Baton Rouge; West Baton Rouge The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana Mississippi River At Baton Rouge affecting West Baton Rouge and East Baton Rouge Parishes. Mississippi River At Red River Landing affecting West Feliciana, East Baton Rouge and Pointe Coupee Parishes. For the Lower Mississippi River...including Red River Landing, Baton Rouge, Donaldsonville, Reserve, New Orleans...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Baton Rouge. * WHEN...Until early Tuesday afternoon. * IMPACTS...At 35.0 feet, River islands from Red River Landing downstream to Baton Rouge will be inundated. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Thursday the stage was 35.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:00 PM CDT Thursday was 35.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Tuesday morning. - Flood stage is 35.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 35.5 feet on 12/31/1982. - http://www.weather.gov/safety/flood
EAST BATON ROUGE PARISH, LA
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Flood Watch issued for East Cameron, Jefferson Davis, West Cameron by NWS

Effective: 2022-03-21 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: East Cameron; Jefferson Davis; West Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Louisiana and southeast Texas, including the following areas and parishes, in Louisiana, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Rapides, Vernon and West Cameron. In southeast Texas, Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton, Orange, Southern Jasper, Southern Newton and Tyler. * WHEN...From Monday evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will be expected late Monday into Tuesday. 2 to 4 inches of rain will be possible with isolated amounts in excess of 5 inches being possible as well. - http://www.weather.gov/safety/flood
CAMERON PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ascension, Assumption, Iberville, Livingston, St. James by NWS

Effective: 2022-03-15 05:08:00 CDT Expires: 2022-03-15 06:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ascension; Assumption; Iberville; Livingston; St. James; St. John The Baptist; Tangipahoa The National Weather Service in New Orleans has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central St. John The Baptist Parish in southeastern Louisiana Ascension Parish in southeastern Louisiana Northern St. James Parish in southeastern Louisiana Southeastern Livingston Parish in southeastern Louisiana East central Iberville Parish in southeastern Louisiana South central Tangipahoa Parish in southeastern Louisiana Northern Assumption Parish in southeastern Louisiana * Until 600 AM CDT. * At 508 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Donaldsonville, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Gonzales, Donaldsonville, Reserve, Laplace, Gramercy, Lutcher, Sorrento, French Settlement, Geismar, Whitehall, Belle Rose and Garyville. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 176 and 204. Interstate 55 in Louisiana between mile markers 3 and 19. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ASCENSION PARISH, LA
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Flood Watch issued for Catahoula, Concordia, East Carroll, Madison, Tensas by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Catahoula; Concordia; East Carroll; Madison; Tensas; West Carroll FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of southeast Arkansas, northeast Louisiana and Mississippi, including the following areas and parishes, in southeast Arkansas, Ashley and Chicot. In northeast Louisiana, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin LA, Madison LA, Morehouse, Richland, Tensas and West Carroll. In Mississippi, Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clay, Copiah, Franklin MS, Grenada, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jefferson, Lawrence, Leake, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison MS, Montgomery, Oktibbeha, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Sunflower, Warren, Washington, Webster, Winston and Yazoo. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 3 to 5 inches with locally higher amounts up to 7 inches will likely lead to areas of flash flooding.
CATAHOULA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for East Feliciana, Pointe Coupee, West Feliciana by NWS

Effective: 2022-03-22 14:04:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for southeastern Louisiana...and southern Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for southeastern Louisiana...and southern Mississippi. Target Area: East Feliciana; Pointe Coupee; West Feliciana The National Weather Service in New Orleans has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West Feliciana Parish in southeastern Louisiana Northwestern Pointe Coupee Parish in southeastern Louisiana North central East Feliciana Parish in southeastern Louisiana Southwestern Wilkinson County in southern Mississippi * Until 245 PM CDT. * At 204 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Batchelor, or 12 miles northeast of Bayou Current, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Woodville, Morganza, Norwood, Wakefield, Lettsworth, Spillman, Batchelor and Fort Adams. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EAST FELICIANA PARISH, LA
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Flood Watch issued for Calcasieu, East Cameron, Rapides, Vermilion, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Calcasieu; East Cameron; Rapides; Vermilion; Vernon; West Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALCASIEU PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Plaquemines by NWS

Effective: 2022-03-22 22:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Plaquemines TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 1 PARISH IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLE CHASSE, BURAS, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, AND ST. MARTIN.
PLAQUEMINES PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX

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