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Harrison County, MS

Tornado Watch issued for Harrison, Jackson by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 10:49:00 CDT Expires: 2022-04-05 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty:...

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Storms increasing Tornado Watch in effect

Tornado Watch: Thunderstorms are increasing over the northwestern half of the ArkLaTex. The National Weather Service has issued a Tornado Watch for all of NE TX, most of NW LA, and the southern half of SW AR until 4 am. There is a strong storm north of Sulphur Springs that is moving towards Texarkana with an estimated ETA based on its current speed of 12:30 to 1 am.
ENVIRONMENT
goodmorningamerica.com

8 states under tornado watch in South, Midwest

Severe weather on Wednesday has prompted tornado watches for parts of eight states, including some areas still cleaning up damage from a swarm of twisters that hit last week. Portions of Arkansas, northern Louisiana, east Texas and southeast Oklahoma have been under a tornado watch issued by the National Weather Service since early Wednesday morning. On Wednesday afternoon, the NWS issued additional tornado watches for Missouri, Kentucky, Illinois and Indiana.
OKLAHOMA STATE
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Jackson County, MS
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Ocean Springs, MS
TODAY.com

Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
ENVIRONMENT
KEYT

3 bodies found in a submerged SUV in Alabama as South recovers from series of storms

Three bodies were found Thursday in a submerged vehicle, authorities said, after a powerful storm dumped record rain amounts in Alabama. The bodies of a 72-year-old man along with two women ages 53 and 42 were recovered from an SUV in Holt, Alabama, after stormwater receded, the Tuscaloosa Police Department said in a statement. Officials have not released their names.
ALABAMA STATE
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#Tornado Watch#Southern Mississippi#Extreme Weather#Harrison Jackson By Nws
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Austin, Brazoria, Brazos, Burleson, Chambers, Colorado by NWS

Effective: 2022-03-22 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Austin; Brazoria; Brazos; Burleson; Chambers; Colorado; Fort Bend; Galveston; Grimes; Harris; Houston; Liberty; Madison; Montgomery; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker; Waller; Washington; Wharton TORNADO WATCH 58 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE AUSTIN BRAZORIA BRAZOS BURLESON CHAMBERS COLORADO DEWITT FAYETTE FORT BEND GALVESTON GONZALES GRIMES HARRIS HOUSTON LAVACA LEE LIBERTY MADISON MONTGOMERY POLK SAN JACINTO TRINITY WALKER WALLER WASHINGTON WHARTON
AUSTIN COUNTY, TX
WLBT

ALERT DAY: strong to severe storms early; more changes ahead mid-late week

ALERT DAY TUESDAY: A complex of storms will be ongoing to start Tuesday off. Prior to sunrise, a batch of storms moving through Mississippi could yield strong, damaging wind, a few tornadoes, large hail and heavy rain that could produce localized flooding. Most of the storms will be out before mid-day as it exits eastward. We’ll watch for any redeveloping scattered activity for the afternoon period as temperatures rebound into the 70s to lower 80s. We’ll trend quiet overnight with lows in the 60s – though, zones of low clouds and fog could develop around sunrise.
MISSISSIPPI STATE
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-23 01:20:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Allegheny, Beaver, Greene, Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 21:24:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegheny; Beaver; Greene; Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CANONSBURG, MONACA, PITTSBURGH METRO AREA, WASHINGTON, AND WAYNESBURG.
ALLEGHENY COUNTY, PA
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Ascension, Assumption, Avoyelles, Beauregard by NWS

Effective: 2022-03-17 23:40:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Ascension; Assumption; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Concordia; East Baton Rouge; East Feliciana; Evangeline; Iberia; Iberville; Jefferson Davis; Lafayette; Livingston; Pointe Coupee; Rapides; St. Helena; St. James; St. Landry; St. Martin; St. Mary; Tangipahoa; Vermilion; Vernon; West Baton Rouge; West Feliciana TORNADO WATCH 49 IS IN EFFECT UNTIL 700 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE ACADIA ALLEN ASCENSION ASSUMPTION AVOYELLES BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON CONCORDIA EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA EVANGELINE IBERIA IBERVILLE JEFFERSON DAVIS LAFAYETTE LIVINGSTON POINTE COUPEE RAPIDES ST. HELENA ST. JAMES ST. LANDRY ST. MARTIN ST. MARY TANGIPAHOA VERMILION VERNON WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA
ACADIA PARISH, LA
UPI News

Surreal footage shows truck's encounter with an EF2 tornado

A young truck driver in Elgin, Texas, accidentally was treated to the ride of his life after he drove directly through the funnel of a damaging EF2 tornado on Monday. Just before crossing the road, the tornado destroyed a mobile home, injuring one and sending debris and dust from the house up into the air and across the highway. As the twister churned toward the highway, little was in its path other than a lone red truck and its driver.
HATTIESBURG, MS

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