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Hancock County, MS

Tornado Watch issued for Hancock, Pearl River by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 10:08:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Pearl River TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11...

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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Howard, Lafayette, Little River, Miller by NWS

Effective: 2022-03-22 00:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Howard; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Sevier TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE GREGG HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH UPSHUR THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, MINERAL SPRINGS, NACOGDOCHES, NASHVILLE, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Ashland, Athens, Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton by NWS

Effective: 2022-03-23 14:35:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Athens; Belmont; Carroll; Columbiana; Coshocton; Gallia; Guernsey; Harrison; Holmes; Jackson; Jefferson; Lawrence; Mahoning; Meigs; Monroe; Morgan; Muskingum; Noble; Perry; Stark; Tuscarawas; Vinton; Washington; Wayne TORNADO WATCH 67 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND ATHENS BELMONT CARROLL COLUMBIANA COSHOCTON GALLIA GUERNSEY HARRISON HOLMES JACKSON JEFFERSON LAWRENCE MAHONING MEIGS MONROE MORGAN MUSKINGUM NOBLE PERRY STARK TUSCARAWAS VINTON WASHINGTON WAYNE
ASHLAND COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Montpelier, MS
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Jackson, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Hard Freeze Warning issued for Amite, Pearl River, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-13 03:55:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Amite; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson HARD FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 25 expected. * WHERE...Portions of southern Mississippi and southeast Louisiana. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
AMITE COUNTY, MS
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Severe Weather Statement issued for Pearl River by NWS

Effective: 2022-03-17 19:39:00 CDT Expires: 2022-03-18 13:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Pearl River THE TORNADO WARNING FOR EAST CENTRAL PEARL RIVER COUNTY IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning has been cancelled. A Tornado Watch remains in effect until 1000 AM CDT for southern Mississippi. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service New Orleans.
PEARL RIVER COUNTY, MS
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Fire Weather Watch issued for Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loup Rivers Basin; Niobrara Valley, Fort Niobrara NWR, Samuel R McKelvie National Forest FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR CENTRAL AND NORTH CENTRAL NEBRASKA * Affected Area...In NEZ208...Fire Weather Zone 208 Niobrara Valley/Fort Niobrara NWR/Samuel R McKelvie National Forest. In NEZ209...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control.
BOYD COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Southern Mississippi#Extreme Weather#Feliciana#Iberville#Helena St#Tammany#Louis#Bogalusa#Brusly#Diamondhead#Donaldsonville#Easleyville#Enon#Felps#Franklinton#Mandeville#Walker#Waveland
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Severe Thunderstorm Watch issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Knox, Lucas, Marion, Morrow by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Knox; Lucas; Marion; Morrow; Ottawa; Richland; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO CRAWFORD ERIE HURON KNOX MARION MORROW RICHLAND IN NORTHWEST OHIO HANCOCK LUCAS OTTAWA SANDUSKY SENECA WOOD WYANDOT THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, BOWLING GREEN, BUCYRUS, CARDINGTON, CAREY, CLYDE, CRESTLINE, FINDLAY, FOSTORIA, FREMONT, GALION, GENOA, HURON, MANSFIELD, MARION, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NORWALK, OAK HARBOR, PERRYSBURG, PORT CLINTON, SANDUSKY, TIFFIN, TOLEDO, UPPER SANDUSKY, AND WILLARD.
CRAWFORD COUNTY, OH
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-03-18 10:50:00 CDT Expires: 2022-03-18 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston TORNADO WATCH 52 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE COFFEE DALE GENEVA HENRY HOUSTON
COFFEE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Glynn; Pierce; Wayne TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BRANTLEY COUNTY, GA
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NWS
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Tornado Watch issued for Allegheny, Beaver, Greene, Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 14:35:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegheny; Beaver; Greene; Washington TORNADO WATCH 67 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGHENY BEAVER GREENE WASHINGTON
ALLEGHENY COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-31 07:15:00 EDT Expires: 2022-03-31 07:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 PM EDT/100 PM CDT/ for Big Bend of and the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Decatur; Seminole A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 AM EDT/645 AM CDT/ FOR SOUTHEASTERN JACKSON...GULF...SOUTHEASTERN BAY AND CALHOUN COUNTIES IN THE PANHANDLE OF FLORIDA...WESTERN GADSDEN AND WESTERN LIBERTY COUNTIES IN BIG BEND OF FLORIDA...DECATUR AND EASTERN SEMINOLE COUNTIES IN SOUTHWESTERN GEORGIA At 714 AM EDT/614 AM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of West Bainbridge to 8 miles south of Tyndall Air Force Base, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Blountstown, Bainbridge, Port St. Joe, Mexico Beach, Stonemill Creek, Chattahoochee, Greensboro, Tyndall Air Force Base, West Bainbridge, Orange, Wewahitchka, Sneads, Gretna, Bristol, Grand Ridge, Altha, Iron City, Climax, Brinson and Rock Bluff. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DECATUR COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for Hansford, Lipscomb, Ochiltree by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Hansford; Lipscomb; Ochiltree HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...In Oklahoma, Beaver and Texas Counties. In Texas, Hansford, Lipscomb and Ochiltree Counties. * WHEN...From Thursday morning through Thursday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
HANSFORD COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Beaver, Texas by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Beaver; Texas HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...In Oklahoma, Beaver and Texas Counties. In Texas, Hansford, Lipscomb and Ochiltree Counties. * WHEN...From Thursday morning through Thursday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Carroll, Jo Daviess, Stephenson by NWS

Effective: 2022-04-03 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-02 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Carroll; Jo Daviess; Stephenson Slick Travel Conditions Continue Snow continues to move eastward across portions of northeast Iowa and northwest Illinois this morning. Some of the snow was heavy and reducing visibility down to a half mile or less in areas. In addition, the heavy snowfall rates were producing snow covered roads north of Highway 30. The snow will diminish from west to east at Cedar Rapids and Manchester after 11 AM. Be prepared for slippery travel conditions and sharply reduced visibility if you`re planning to travel this morning. Slow down and be more cautious when approaching stops and while turning.
CARROLL COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barbour, Bullock, Chambers, Clay, Elmore, Lee, Lowndes, Macon by NWS

Effective: 2022-04-06 22:44:00 CDT Expires: 2022-04-06 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barbour; Bullock; Chambers; Clay; Elmore; Lee; Lowndes; Macon; Montgomery; Pike; Randolph; Russell; Tallapoosa THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 101 TO EXPIRE AT 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS ALLOWS TO EXPIRE 13 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA BARBOUR BULLOCK CHAMBERS CLAY ELMORE LEE LOWNDES MACON MONTGOMERY PIKE RANDOLPH RUSSELL TALLAPOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDER CITY, ASHLAND, AUBURN, EUFAULA, FORT DEPOSIT, LANETT, LINEVILLE, LOWNDESBORO, MILLBROOK, MONTGOMERY, OPELIKA, PHENIX CITY, ROANOKE, TROY, TUSKEGEE, UNION SPRINGS, VALLEY, AND WETUMPKA.
BARBOUR COUNTY, AL
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Tornado Warning issued for Colleton by NWS

Effective: 2022-04-06 23:10:00 EDT Expires: 2022-04-06 23:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. Target Area: Colleton A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM EDT FOR PORTIONS OF COLLETON COUNTY At 1110 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Walterboro, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include: Walterboro, Cottageville and Round O. This warning includes I-95 in South Carolina between mile markers 58 and 63. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COLLETON COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND

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