Flood Warning issued for Cass, Marion by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Cass; Cherokee; Harrison; Marion; Nacogdoches; Panola; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
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