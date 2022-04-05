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Cass County, TX

Flood Warning issued for Cass, Marion by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Winter Storm Watch | 3 to 6 inches likely

(WSAZ) - The National Weather Service has issued a winter storm watch for the WSAZ viewing area commencing late Friday night into Saturday. This means the likelihood of significant impacts from snow accumulations. The snow will start as a mixed bag of rain, sleet and wet snow late Friday night...
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Marion County, TX
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cass, Gregg, Harrison, Marion, Morris, Smith, Upshur by NWS

Effective: 2022-03-21 22:54:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large hail. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows! Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Texas. Target Area: Cass; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Smith; Upshur The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Smith County in northeastern Texas Western Marion County in northeastern Texas Southwestern Cass County in northeastern Texas Northwestern Harrison County in northeastern Texas Central Upshur County in northeastern Texas Southern Morris County in northeastern Texas Central Gregg County in northeastern Texas * Until 1130 PM CDT. * At 1053 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Clarksville City, or over Gladewater, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Spotter report quarter sized hail. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Longview, White Oak, Gladewater, Gilmer, Jefferson, Ore City, Clarksville City, East Mountain, Diana, Liberty City, West Mountain, Berea, Harleton, Cedar Springs, Avinger, Union Grove, Warren City, Lassater, Pruett and Pritchett. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CASS COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Flood#Cass#Vehicles#Extreme Weather#The Black Cypress Bayou
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Carroll, Jo Daviess, Stephenson by NWS

Effective: 2022-04-03 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-02 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Carroll; Jo Daviess; Stephenson Slick Travel Conditions Continue Snow continues to move eastward across portions of northeast Iowa and northwest Illinois this morning. Some of the snow was heavy and reducing visibility down to a half mile or less in areas. In addition, the heavy snowfall rates were producing snow covered roads north of Highway 30. The snow will diminish from west to east at Cedar Rapids and Manchester after 11 AM. Be prepared for slippery travel conditions and sharply reduced visibility if you`re planning to travel this morning. Slow down and be more cautious when approaching stops and while turning.
CARROLL COUNTY, IL
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Warnings, watches issued for areas of Pine Belt

PINE BELT, Miss. (WDAM) -As a strong weather system moves through the Pine Belt, the National Weather Service is issuing watches and warnings for different parts of the area. NWS Jackson has the following watches and warnings issued for the Pine Belt:. Tornado Warnings:. - Flash Flood Warnings:. Greene, Perry...
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Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Eastern Bergen, Eastern Essex, Eastern Passaic, Eastern Union by NWS

Effective: 2022-03-31 07:10:00 EDT Expires: 2022-03-31 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Eastern Bergen; Eastern Essex; Eastern Passaic; Eastern Union; Hudson; Western Bergen; Western Essex; Western Passaic; Western Union Fog has developed across portions of the tri-state area this morning. Some of the fog has become locally dense reducing visibilities to a 1/2 mile or less. Motorists this morning should exercise caution and be alert for rapidly changing visibilities. Remember to use low beams while operating a car. Expect conditions to improve later this morning.
BERGEN COUNTY, NJ
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Tornado Watch issued for Angelina, Cass, Cherokee, Harrison, Marion, Nacogdoches by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Cass; Cherokee; Harrison; Marion; Nacogdoches; Panola; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV

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