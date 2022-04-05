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Franklin County, TX

Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t...

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Winter Storm Watch | 3 to 6 inches likely

(WSAZ) - The National Weather Service has issued a winter storm watch for the WSAZ viewing area commencing late Friday night into Saturday. This means the likelihood of significant impacts from snow accumulations. The snow will start as a mixed bag of rain, sleet and wet snow late Friday night...
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
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Morris County, TX
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Franklin, TX
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Titus County, TX
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Talco, TX
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Texas Cars
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Flood Warning issued for Coshocton by NWS

Effective: 2022-03-14 21:16:00 EDT Expires: 2022-03-17 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at weather.gov/pbz. OHC031-151330- /O.EXT.KPBZ.FL.W.0019.000000T0000Z-220317T1800Z/ /CSHO1.1.ER.220309T0037Z.220311T0000Z.220317T1200Z.NO/ 916 PM EDT Mon Mar 14 2022 ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY THURSDAY AFTERNOON... * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Muskingum River at Coshocton. * WHEN...Until early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 13.0 feet, Water reaches low lying areas between Tuscarawas and Walhonding Rivers just upstream of the confluence of the two rivers. At 15.0 feet, Low areas are flooded and water reaches a few homes along Route 16 south of Coshocton and along County Route 1A north of Coshocton. At 16.0 feet, Flood waters begin to affect the Lake Park area along the Walhonding River and begins backwater flooding along Mill Creek north of Lake Park and along Route 83. Flood waters will begin to enter yards in low-lying areas along County Route 1A. * ADDITIONAL DETAILS... - At 9:00 PM EDT Monday the stage was 15.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 PM EDT Monday was 15.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.4 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Thursday morning. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 16.9 feet on 02/13/2019. - http://www.weather.gov/safety/flood Target Area: Coshocton The Flood Warning continues for the following rivers in Ohio Muskingum River At Coshocton affecting Coshocton County.
COSHOCTON COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Concordia by NWS

Effective: 2022-03-14 19:20:00 CDT Expires: 2022-03-26 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 48 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued Tuesday morning at 1030 AM CDT. Target Area: Concordia The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SATURDAY, MARCH 26 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...Until Saturday, March 26. * IMPACTS...At 48.0 feet, Carthage Point Road becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Monday the stage was 49.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 49.5 feet Thursday evening. It will then slowly fall over the next several days, possibly falling below flood stage on March 26. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Mississippi River Natchez 48.0 49.2 Mon 7 pm CDT 49.3 49.4 49.5
CONCORDIA PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Flood#Into The River#Extreme Weather#Franklin Morris
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Red River by NWS

Effective: 2022-03-21 22:43:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Bowie; Red River A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1115 PM CDT FOR LITTLE RIVER...SEVIER...HOWARD...SOUTHEASTERN MCCURTAIN NORTHERN BOWIE AND EAST CENTRAL RED RIVER COUNTIES At 1043 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Bard Springs Recreation Area to near Foreman, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include De Queen, Ashdown, Dierks, Horatio, Foreman, Umpire, De Kalb, Lockesburg, Wilton, Winthrop, Ben Lomond, Arkinda, Center Point, Athens, Richmond, Avery, Oak Grove, Silver Ridge, Moon and Cerrogordo. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Coffey, Dickinson, Lyon, Morris by NWS

Effective: 2022-03-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-13 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Coffey; Dickinson; Lyon; Morris RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONES 035, 037, 054, AND 058 The National Weather Service in Topeka has issued a Red Flag Warning, which is in effect until 8 PM CDT this evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zones 035, 037, 054, and 058. * WIND...Southerly sustained around 20 mph with gusts to 35 mph. * HUMIDITY...Around 15 percent. * HIGHEST THREAT...is located across southern portions of the warned counties. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
COFFEY COUNTY, KS
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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NWS
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Red Flag Warning issued for Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-03-25 13:57:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Loess Plains; Loup Rivers Basin; Niobrara Valley, Fort Niobrara NWR, Samuel R McKelvie National Forest; Sandhills, Valentine NWR, Nebraska National Forest RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY * Affected Area...In NEZ206...Fire Weather Zone 206 Sandhills/Valentine NWR/Nebraska National Forest. In NEZ208 Fire Weather Zone 208 Niobrara Valley/Fort Niobrara NWR/Samuel R McKelvie National Forest. In NEZ209...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. In NEZ219...Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 12 percent. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Warning issued for Colquitt, Tift, Worth by NWS

Effective: 2022-04-06 23:20:00 EDT Expires: 2022-04-06 23:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. If a tornado or other severe weather is spotted, report it to the National Weather Service or your local nearest law enforcement agency who will send your report. This act may save lives of others in the path of dangerous weather. Target Area: Colquitt; Tift; Worth A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM EDT FOR NORTHEASTERN COLQUITT...SOUTHWESTERN TIFT AND SOUTHEASTERN WORTH COUNTIES At 1120 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Norman Park, or 10 miles north of Moultrie, moving east at 20 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Norman Park around 1130 PM EDT. Omega around 1145 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Crosland, Scooterville and Cool Spring. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COLQUITT COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flash Flood Warning issued for Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; De Soto; Red River; Sabine The National Weather Service in Shreveport has issued a * Flash Flood Warning for Southwestern Bienville Parish in northwestern Louisiana South Central Bossier Parish in northwestern Louisiana Southeastern Caddo Parish in northwestern Louisiana De Soto Parish in northwestern Louisiana Northwestern Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Sabine Parish in northwestern Louisiana Northwestern Sabine County in eastern Texas Northeastern San Augustine County in eastern Texas Eastern Shelby County in eastern Texas Southeastern Panola County in northeastern Texas * Until 800 AM CDT. * At 458 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Mansfield, San Augustine, Stonewall, Logansport, Joaquin, Shelbyville, Patroon, Bland Lake, Huxley, South Mansfield, Keachi, Grand Cane, Longstreet, Stanley, Reeds Store, Gloster, Keat Chie, Carmel, Kickapoo and Kingston. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
BIENVILLE PARISH, LA
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Red Flag Warning issued for Bourbon, Cherokee, Crawford by NWS

Effective: 2022-04-06 21:56:00 CDT Expires: 2022-04-06 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Cherokee; Crawford RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR FIRE WEATHER ZONES 066, 067, 068, 069, 070, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 097, 101, 101, 102, 103, 104, AND 105 Winds are weakening across the area late this evening as humidity values slowly recover and will continue to do so overnight.
BOURBON COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Cimarron WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In Oklahoma, Cimarron County. In Texas, Gray, Hutchinson, Moore and Sherman Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CIMARRON COUNTY, OK
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Flood Warning issued for Muhlenberg by NWS

Effective: 2022-03-14 09:50:00 EDT Expires: 2022-03-16 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Muhlenberg The Flood Warning continues for the following rivers in Kentucky Green River at Paradise. .Water levels along the Green River are forecast to rise again. Paradise is forecast to return to minor flooding Tuesday afternoon, with a lower crest. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS MORNING THROUGH WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Green River at Paradise. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 380.0 feet, Water rises over the skimmer wall at the TVA fossil plant. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Monday the stage was 379.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage tomorrow morning to a crest of 380.1 feet early tomorrow afternoon. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 380.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MUHLENBERG COUNTY, KY

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