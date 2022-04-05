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Columbia County, FL

Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 21:53:00 EDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Fort White affecting Gilchrist and Columbia Counties. Additional...

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Beachgoers run for cover as waterspout turns into tornado in Florida

A waterspout turned into a tornado at a Florida beach this weekend, sending beachgoers running for cover.The incident happened at Fort Myers beach in southwest Florida on Saturday. Video of the incident showed dark clouds forming and chairs and tents being blown away by powerful gusts as beachgoers ran for shelter.The National Weather Service (NWS) later confirmed that the waterspout had moved onshore as a weak tornado and that they were investigating the sudden weather change.NWS said that the tornado had peak winds of around 65mph.“Essentially, because a waterspout is basically a tornado over water, that means that the...
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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City
Fort White, FL
County
Columbia County, FL
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Gilchrist County, FL
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Santa Fe, FL
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Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather#Columbia
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Warning issued for Colquitt, Tift, Worth by NWS

Effective: 2022-04-06 23:20:00 EDT Expires: 2022-04-06 23:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. If a tornado or other severe weather is spotted, report it to the National Weather Service or your local nearest law enforcement agency who will send your report. This act may save lives of others in the path of dangerous weather. Target Area: Colquitt; Tift; Worth A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM EDT FOR NORTHEASTERN COLQUITT...SOUTHWESTERN TIFT AND SOUTHEASTERN WORTH COUNTIES At 1120 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Norman Park, or 10 miles north of Moultrie, moving east at 20 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Norman Park around 1130 PM EDT. Omega around 1145 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Crosland, Scooterville and Cool Spring. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COLQUITT COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Bourbon, Cherokee, Crawford by NWS

Effective: 2022-04-06 21:56:00 CDT Expires: 2022-04-06 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Cherokee; Crawford RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR FIRE WEATHER ZONES 066, 067, 068, 069, 070, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 097, 101, 101, 102, 103, 104, AND 105 Winds are weakening across the area late this evening as humidity values slowly recover and will continue to do so overnight.
BOURBON COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-08 05:25:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued by Thursday afternoon. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The National Weather Service in Tallahassee FL has issued a Flood Warning for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. For the Apalachicola River...including Woodruff L&D, Blountstown Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE THURSDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...From late Thursday night until further notice. * IMPACTS...At 19.0 feet, Minor lowland flooding will occur at Douglas Landing and Willis Landing Campgrounds in Gulf County. The 19.0 ft level at Blountstown may at times not be representative of river levels in these areas due to tidal effects, winds, or local rainfall and should be used with caution. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Wednesday /10:15 PM EDT Wednesday/ the stage was 13.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early Friday morning and continue rising to a crest of 19.4 feet Sunday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.4 feet on 12/24/2018. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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NWS
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Cimarron WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In Oklahoma, Cimarron County. In Texas, Gray, Hutchinson, Moore and Sherman Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CIMARRON COUNTY, OK
weather.gov

Tornado Watch issued for Bamberg, Barnwell, Orangeburg by NWS

Effective: 2022-04-06 22:33:00 EDT Expires: 2022-04-06 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bamberg; Barnwell; Orangeburg THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 102 TO EXPIRE AT 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN CENTRAL SOUTH CAROLINA BAMBERG BARNWELL ORANGEBURG THIS INCLUDES THE CITIES OF BAMBERG, BARNWELL, BLACKVILLE, BROOKDALE, DENMARK, ORANGEBURG, AND WILLISTON.
BAMBERG COUNTY, SC
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High Wind Warning issued for Clay, Grant, Kittson, Norman, West Marshall, West Otter Tail by NWS

Effective: 2022-04-06 21:38:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Clay; Grant; Kittson; Norman; West Marshall; West Otter Tail; West Polk; Wilkin HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Eastern North Dakota into the Red River Valley. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Where snowfall occurs visibilities may be reduced to near whiteout at times.
CLAY COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-31 07:15:00 EDT Expires: 2022-03-31 07:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 PM EDT/100 PM CDT/ for Big Bend of and the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Decatur; Seminole A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 AM EDT/645 AM CDT/ FOR SOUTHEASTERN JACKSON...GULF...SOUTHEASTERN BAY AND CALHOUN COUNTIES IN THE PANHANDLE OF FLORIDA...WESTERN GADSDEN AND WESTERN LIBERTY COUNTIES IN BIG BEND OF FLORIDA...DECATUR AND EASTERN SEMINOLE COUNTIES IN SOUTHWESTERN GEORGIA At 714 AM EDT/614 AM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of West Bainbridge to 8 miles south of Tyndall Air Force Base, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Blountstown, Bainbridge, Port St. Joe, Mexico Beach, Stonemill Creek, Chattahoochee, Greensboro, Tyndall Air Force Base, West Bainbridge, Orange, Wewahitchka, Sneads, Gretna, Bristol, Grand Ridge, Altha, Iron City, Climax, Brinson and Rock Bluff. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DECATUR COUNTY, GA
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Severe Weather Statement issued for Colquitt, Tift by NWS

Effective: 2022-04-06 21:33:00 EDT Expires: 2022-04-07 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. If a tornado or other severe weather is spotted, report it to the National Weather Service or your local nearest law enforcement agency who will send your report. This act may save lives of others in the path of dangerous weather. Target Area: Colquitt; Tift A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM EDT FOR NORTHEASTERN COLQUITT...SOUTHWESTERN TIFT AND SOUTHEASTERN WORTH COUNTIES At 1120 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Norman Park, or 10 miles north of Moultrie, moving east at 20 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Norman Park around 1130 PM EDT. Omega around 1145 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Crosland, Scooterville and Cool Spring. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COLQUITT COUNTY, GA

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