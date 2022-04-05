ContributorsPublishersAdvertisers
Hinds County, MS

Flood Warning issued for Hinds, Warren by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 20:18:00 CDT Expires: 2022-04-06 08:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 24 hours of...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
WSAZ

Winter Storm Watch | 3 to 6 inches likely

(WSAZ) - The National Weather Service has issued a winter storm watch for the WSAZ viewing area commencing late Friday night into Saturday. This means the likelihood of significant impacts from snow accumulations. The snow will start as a mixed bag of rain, sleet and wet snow late Friday night...
ENVIRONMENT
Daily Voice

Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
ENVIRONMENT
RELATED LOCAL CHANNELS
Warren County, MS
Cars
County
Warren County, MS
Mississippi State
Mississippi Cars
City
Madison, MS
County
Hinds County, MS
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
IN THIS ARTICLE
#Flood#Black River#Extreme Weather
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Hinds, Rankin, Scott by NWS

Effective: 2022-03-22 13:06:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hinds; Rankin; Scott The National Weather Service in Jackson has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Rankin County in central Mississippi Southwestern Scott County in central Mississippi Southeastern Hinds County in central Mississippi * Until 200 PM CDT. * At 105 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Jackson, moving east at 35 mph. A Tornado Warning also remains in effect for portions of northern Rankin County and southern Rankin County. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Pearl and Flowood around 115 PM CDT. Brandon around 125 PM CDT. Fannin around 130 PM CDT. Pelahatchie around 145 PM CDT. Leesburg around 150 PM CDT. Branch around 155 PM CDT. Morton and Forkville around 200 PM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HINDS COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
weather.gov

Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cars
NewsBreak
NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
WDAM-TV

Warnings, watches issued for areas of Pine Belt

PINE BELT, Miss. (WDAM) -As a strong weather system moves through the Pine Belt, the National Weather Service is issuing watches and warnings for different parts of the area. NWS Jackson has the following watches and warnings issued for the Pine Belt:. Tornado Warnings:. - Flash Flood Warnings:. Greene, Perry...
ENVIRONMENT
weather.gov

Tornado Warning issued for Copiah, Hinds, Rankin, Simpson by NWS

Effective: 2022-03-22 13:02:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Copiah; Hinds; Rankin; Simpson A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT FOR SOUTHERN RANKIN...NORTHERN SIMPSON...SOUTH CENTRAL HINDS AND NORTHEASTERN COPIAH COUNTIES At 102 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing tornadoes were located along a line extending from near Byram to near Gallman, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. These dangerous storms will be near Whites around 105 PM CDT. Hopewell around 110 PM CDT. Florence and Monterey around 115 PM CDT. Star and Harrisville around 120 PM CDT. Cato and Piney Woods around 130 PM CDT. Johns around 135 PM CDT. Other locations impacted by these tornadic storms include D`Lo, Braxton and Puckett. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COPIAH COUNTY, MS
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
weather.gov

High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-03 13:48:00 AKDT Expires: 2022-04-04 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Cold wind chills to 55 below zero and areas of blowing snow expected. Plan on areas of poor visibilities and difficult travel conditions at times. Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. * WHERE...Western Arctic Coast especially near Point Lay. * WHEN...Until midnight. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. Visibility down to one half mile or less at times. Cold wind chills as low as 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN

Comments / 0

Community Policy