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Autauga County, AL

Tornado Watch issued for Autauga, Barbour, Bullock, Dallas, Elmore, Lee, Lowndes, Macon by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 09:53:00 CDT Expires: 2022-04-05 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Barbour; Bullock;...

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Freeze Warning issued for Barbour, Bullock, Macon, Montgomery, Pike, Russell by NWS

Effective: 2022-03-12 21:00:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Barbour; Bullock; Macon; Montgomery; Pike; Russell FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 21 to 23 Sunday morning. * WHERE...Southeast portions of central Alabama. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...A significant freeze could kill crops, sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BARBOUR COUNTY, AL
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Tornado Warning issued for Collin, Dallas, Denton, Tarrant by NWS

Effective: 2022-03-21 18:15:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Collin; Dallas; Denton; Tarrant The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Tornado Warning for Southeastern Denton County in north central Texas Northeastern Tarrant County in north central Texas Southwestern Collin County in north central Texas Northwestern Dallas County in north central Texas * Until 700 PM CDT. * At 615 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Euless or near DFW Airport, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include DFW Airport and Carrollton. This includes Interstate 35E between mile markers 436 and 450. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COLLIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Autauga, Baldwin, Bibb, Blount, Butler, Chilton, Conecuh by NWS

Effective: 2022-03-22 16:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Baldwin; Bibb; Blount; Butler; Chilton; Conecuh; Cullman; Dallas; Escambia; Jefferson; Limestone; Lowndes; Mobile; Monroe; Morgan; Perry; Shelby; St. Clair; Wilcox TORNADO WATCH 63 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE AUTAUGA BALDWIN BIBB BLOUNT BUTLER CHILTON CONECUH CULLMAN DALLAS ESCAMBIA JEFFERSON LIMESTONE LOWNDES MOBILE MONROE MORGAN PERRY SHELBY ST. CLAIR WILCOX
AUTAUGA COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 18:29:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GRACEVILLE, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LITTLE HOPE, LITTMAN, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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3 bodies found in a submerged SUV in Alabama as South recovers from series of storms

Three bodies were found Thursday in a submerged vehicle, authorities said, after a powerful storm dumped record rain amounts in Alabama. The bodies of a 72-year-old man along with two women ages 53 and 42 were recovered from an SUV in Holt, Alabama, after stormwater receded, the Tuscaloosa Police Department said in a statement. Officials have not released their names.
ALABAMA STATE
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Dallas#Extreme Weather#Autauga#Elmore Lee#Fort Deposit#Lowndesboro
goodmorningamerica.com

8 states under tornado watch in South, Midwest

Severe weather on Wednesday has prompted tornado watches for parts of eight states, including some areas still cleaning up damage from a swarm of twisters that hit last week. Portions of Arkansas, northern Louisiana, east Texas and southeast Oklahoma have been under a tornado watch issued by the National Weather Service since early Wednesday morning. On Wednesday afternoon, the NWS issued additional tornado watches for Missouri, Kentucky, Illinois and Indiana.
OKLAHOMA STATE
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NWS
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Special Weather Statement issued for Chambers, Clay, Elmore, Lee, Macon, Randolph, Russell by NWS

Effective: 2022-03-18 07:30:00 CDT Expires: 2022-03-18 09:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Chambers; Clay; Elmore; Lee; Macon; Randolph; Russell; Tallapoosa Strong thunderstorms will impact portions of Lee, eastern Elmore, southern Randolph, northern Macon, Tallapoosa, Chambers, northwestern Russell and southeastern Clay Counties through 930 AM CDT At 845 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Ashland to near Victoryland. Movement was east at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Auburn, Phenix City, Opelika, Alexander City, Tuskegee, Valley, Lanett, Roanoke, Tallassee, Dadeville, Lineville, Ashland, Camp Hill, Notasulga, Smiths, Stroud, Milstead, Lafayette, Smiths Station and La Fayette. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CHAMBERS COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
DUVAL COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Austin, Brazoria, Brazos, Burleson, Chambers, Colorado by NWS

Effective: 2022-03-22 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Austin; Brazoria; Brazos; Burleson; Chambers; Colorado; Fort Bend; Galveston; Grimes; Harris; Houston; Liberty; Madison; Montgomery; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker; Waller; Washington; Wharton TORNADO WATCH 58 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE AUSTIN BRAZORIA BRAZOS BURLESON CHAMBERS COLORADO DEWITT FAYETTE FORT BEND GALVESTON GONZALES GRIMES HARRIS HOUSTON LAVACA LEE LIBERTY MADISON MONTGOMERY POLK SAN JACINTO TRINITY WALKER WALLER WASHINGTON WHARTON
AUSTIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Lee, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Lee; Miller; Mitchell; Randolph; Seminole; Terrell TORNADO WATCH 52 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY LEE MILLER MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
BAKER COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Choctaw, Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 16:32:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Clarke; Washington TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CHOCTAW CLARKE WASHINGTON THIS INCLUDES THE CITIES OF BUTLER, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LISMAN, MILLRY, SILAS, AND THOMASVILLE.
CHOCTAW COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Butler, Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-23 02:57:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butler; Covington; Crenshaw TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER COVINGTON CRENSHAW IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA OKALOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, BRANTLEY, CRESTVIEW, DESTIN, EGLIN AFB, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, LUVERNE, NICEVILLE, OPP, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BUTLER COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Autauga, Barbour, Bibb, Blount, Bullock, Calhoun, Chambers by NWS

Effective: 2022-03-22 10:58:00 CDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Autauga; Barbour; Bibb; Blount; Bullock; Calhoun; Chambers; Cherokee; Chilton; Clay; Cleburne; Coosa; Dallas; Elmore; Etowah; Fayette; Greene; Hale; Jefferson; Lamar; Lee; Lowndes; Macon; Marengo; Marion; Montgomery; Perry; Pickens; Pike; Randolph; Russell; Shelby; St. Clair; Sumter; Talladega; Tallapoosa; Tuscaloosa; Walker; Winston WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...South winds 10 to 20 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...All of central Alabama. * WHEN...Through 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and some trees may be uprooted due wet soil conditions, resulting in power outages.
AUTAUGA COUNTY, AL

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