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Bibb County, GA

Special Weather Statement issued for Bibb, Crawford, Houston, Monroe, Peach, Taylor by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-04 21:40:00 EDT Expires: 2022-04-05 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to...

alerts.weather.gov

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bibb, Crawford, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-23 09:00:00 EDT Expires: 2022-03-23 09:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If you see wind damage...hail or flooding...wait until the storm has passed...and then call the National Weather Service toll free at 1 8 6 6 7 6 3 4 4 6 6 or tweet us your report at NWSATLANTA. Target Area: Bibb; Crawford; Monroe The National Weather Service in Peachtree City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Bibb County in central Georgia Southeastern Monroe County in central Georgia Northeastern Crawford County in central Georgia * Until 930 AM EDT. * At 900 AM EDT, a severe thunderstorm was located over Sandy Point, or near Roberta, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Macon, Roberta, Knoxville, Wesleyan, Lizella, Lake Tobesofkee, Bolingbroke, Sandy Point, Russellville and Musella. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BIBB COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Caledonia, Eastern Addison, Eastern Rutland, Essex, Orleans by NWS

Effective: 2022-04-09 21:57:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Caledonia; Eastern Addison; Eastern Rutland; Essex; Orleans; Western Windsor Areas of Black Ice Possible Early Sunday Morning Wet roads from today`s rainfall combined with temperatures cooling to just below freezing during the overnight hours may develop patchy black ice across portions of the forecast area early Sunday morning. As many roadways and surfaces are now untreated, slippery to potentially hazardous travel conditions may develop.
ADDISON COUNTY, VT
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Adams, Brown, Butler, Clermont, Clinton, Hamilton, Highland by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Adams; Brown; Butler; Clermont; Clinton; Hamilton; Highland; Pike; Ross; Scioto; Warren FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of Southeast Indiana, Northeast and Northern Kentucky and South Central and Southwest Ohio. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ADAMS COUNTY, OH
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Jack Brown Estates
weather.gov

Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Washington Palouse by NWS

Effective: 2022-04-10 04:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 12:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Washington Palouse WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO NOON PDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations up to one inch. * WHERE...Potlatch, Rosalia, Colfax, Tekoa, Moscow, Pullman, and Oakesdale. * WHEN...From 4 AM to Noon PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
WHITMAN COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Gadsden, Leon by NWS

Effective: 2022-04-09 22:09:00 EDT Expires: 2022-04-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday afternoon at 415 PM EDT /315 PM CDT/. Target Area: Gadsden; Leon The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. Ochlockonee River near Concord (CR 12) affecting Leon and Gadsden Counties. For the Apalachicola River...including Woodruff L&D, Blountstown Minor flooding is forecast. For the Ochlockonee River...including Thomasville (US 84), Concord (CR 12), Havana (US 27), Bloxham (SR 20), Smith Creek (CR 366) Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Ochlockonee River near Concord (CR 12). * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 36.0 feet, primary access to homes along county highway 12 on the east bank of the river in Leon County may become restricted. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Saturday the stage was 36.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:45 PM EDT Saturday was 36.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 36.3 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 36.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 36.4 feet on 02/08/2016. - http://www.weather.gov/safety/flood
GADSDEN COUNTY, FL
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NWS
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Frost Advisory issued for Blount, Calhoun, Cherokee, Clay, Cleburne, Etowah, Randolph by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Blount; Calhoun; Cherokee; Clay; Cleburne; Etowah; Randolph; St. Clair; Talladega FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Blount, Etowah, Calhoun, Cherokee, Cleburne, St. Clair, Talladega, Clay and Randolph Counties. * WHEN...From 3 AM to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLOUNT COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Fulton by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Fulton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 6 PM CDT SUNDAY * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of western Kentucky and southeast Missouri. * WHEN...From 11 AM to 6 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FULTON COUNTY, KY
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Fire Weather Watch issued for Brooks, Jim Hogg, Northern Hidalgo, Southern Hidalgo, Starr by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. In general...these conditions include sustained 20 foot winds of 25 MPH or greater...humidity ranging from below 25 percent in Zapata County to below 45 percent along the coast...each lasting for 2 hours or more...and cured fuels. Humidity below 25 percent in most areas will trigger fire danger at lower wind speeds. Detailed decision tables are found at https://weather.gov/rgv/mapcolors#fire. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Brooks; Jim Hogg; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo; Starr; Zapata ELEVATED TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS LIKELY SUNDAY ACROSS MOST OF DEEP SOUTH TEXAS .Relative humidity values will range from 20 to 25 percent across much of the inland areas of Deep South Texas through this afternoon, with 25 to 40 percent along the lower Texas coast. As low pressure deepens across the Plains States, expect south to southeasterly winds to continue to remain gusty this afternoon and evening. Gusty southerly winds combined with low humidity between 20 to 40 percent will lead to the potential for elevated to critical fire weather conditions again Sunday. Burning of any kind should be avoided. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WINDS, VERY DRY FUELS, AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF DEEP SOUTH TEXAS RED FLAG WARNING HAS EXPIRED * AFFECTED AREA...Zapata, Jim Hogg, Brooks, Starr, Southern Hidalgo, and Northern Hidalgo Counties. * TIMING...1 PM to 7 PM CDT Sunday. * WIND...South to Southeast 20 to 25 mph, gusting to 40 mph. * HUMIDITY...Minimum values from 20 to 40 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BROOKS COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Bath, Bell, Breathitt, Clay, Elliott, Estill, Fleming, Floyd by NWS

Effective: 2022-04-09 23:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bath; Bell; Breathitt; Clay; Elliott; Estill; Fleming; Floyd; Harlan; Jackson; Johnson; Knott; Knox; Laurel; Lee; Leslie; Letcher; Magoffin; Martin; McCreary; Menifee; Montgomery; Morgan; Owsley; Perry; Pike; Powell; Pulaski; Rockcastle; Rowan; Wayne; Whitley; Wolfe FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT SUNDAY * WHAT...Frost and freezing temperatures are forecast. Most valleys are expected to have temperatures in the upper 20s by dawn. Many ridges will only fall to the lower 30s, but will likely have frost. * WHERE...The Freeze Warning is for portions of east central, northeast, south central and southeast Kentucky. * WHEN...The Freeze Warning is in effect from 11 PM tonight until 10 AM Sunday. * IMPACTS...Frost and freezing temperatures will kill crops and sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing. * ADDITIONAL DETAILS...Skies will clear from west to east tonight. Where clouds linger into the night, temperatures will initially be slow to fall. However, all areas will eventually see clouds leave, and have temperatures make a more significant drop.
BATH COUNTY, KY
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Winter Weather Advisory issued for Western Chelan County by NWS

Effective: 2022-04-09 20:19:00 PDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Western Chelan County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT SUNDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 3 and 5 inches. * WHERE...Stevens Pass. * WHEN...Until 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
CHELAN COUNTY, WA
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Frost Advisory issued for Edwards, Gallatin, Hamilton, Wabash, Wayne, White by NWS

Effective: 2022-04-10 00:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Edwards; Gallatin; Hamilton; Wabash; Wayne; White FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Portions of southwest Indiana, western Kentucky and southern Illinois. * WHEN...From midnight tonight to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
EDWARDS COUNTY, IL
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Fire Weather Watch issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Barber; Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Hodgeman; Kearny; Kiowa; Lane; Meade; Morton; Ness; Pawnee; Pratt; Rush; Scott; Seward; Stafford; Stanton; Stevens; Trego FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 030...031...043...044...045...046...061 062...063...064...065...066...074...075...076...077...078...079 080...081...084...085...086...087...088...089 AND 090 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 030 Trego...Fire Weather Zone 031 Ellis...Fire Weather Zone 043 Scott...Fire Weather Zone 044 Lane...Fire Weather Zone 045 Ness...Fire Weather Zone 046 Rush...Fire Weather Zone 061 Hamilton...Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney...Fire Weather Zone 064 Hodgeman...Fire Weather Zone 065 Pawnee Fire Weather Zone 066 Stafford...Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray...Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 079 Edwards...Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 081 Pratt...Fire Weather Zone 084 Morton...Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward...Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark...Fire Weather Zone 089 Comanche and Fire Weather Zone 090 Barber. * Winds...Southwest 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
BARBER COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA

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