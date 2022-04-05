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Clarke County, AL

Tornado Warning issued for Clarke, Wilcox by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 08:34:00 CDT Expires: 2022-04-05 09:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building....

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Special Weather Statement issued for Choctaw, Clarke, Washington, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-18 07:30:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 1000 AM CDT for southwestern Alabama. A Tornado Watch also remains in effect until 200 PM CDT for south central Alabama. Target Area: Choctaw; Clarke; Washington; Wilcox Strong thunderstorms will impact portions of southwestern Choctaw, northern Washington, Clarke and southwestern Wilcox Counties through 830 AM CDT At 735 AM CDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from 8 miles west of Thomasville to 3 miles west of Millry. Movement was east at 55 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Thomasville, Grove Hill, Whatley, Millry, Silas, Coffeeville and Fulton. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CHOCTAW COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Yellow Bluff, AL
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Wilcox County, AL
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Thomasville, AL
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Clarke County, AL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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#Tornado Warning#Mobile Homes#Extreme Weather
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Freeze Warning issued for Dearborn, Franklin, Ohio, Ripley, Switzerland by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dearborn; Franklin; Ohio; Ripley; Switzerland FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of Southeast Indiana, Northeast and Northern Kentucky and South Central and Southwest Ohio. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DEARBORN COUNTY, IN
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Red Flag Warning issued for Cotton, Harmon, Jackson, Tillman by NWS

Effective: 2022-04-10 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cotton; Harmon; Jackson; Tillman CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY * TIMING...Late morning through mid-evening Sunday. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Middle 90s.
COTTON COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Bolivar, Leflore, Sunflower, Washington by NWS

Effective: 2022-04-10 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bolivar; Leflore; Sunflower; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts of 40 to 50 mph expected. * WHERE...In Mississippi, Bolivar, Sunflower, Leflore and Washington Counties. In Arkansas, Ashley and Chicot Counties. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BOLIVAR COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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NWS
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Wind Advisory issued for Ashley, Chicot by NWS

Effective: 2022-04-10 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ashley; Chicot WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts of 40 to 50 mph expected. * WHERE...In Mississippi, Bolivar, Sunflower, Leflore and Washington Counties. In Arkansas, Ashley and Chicot Counties. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ASHLEY COUNTY, AR
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Frost Advisory issued for Allendale by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Allendale FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Flood Warning issued for Wood by NWS

Effective: 2022-04-09 21:09:00 CDT Expires: 2022-04-10 11:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday morning. Target Area: Wood The Flood Warning continues for the following rivers in Wisconsin Wisconsin River below Biron Reservoir affecting Wood County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Wisconsin River below Biron Reservoir. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1017.0 feet, Widespread wooded lowland flooding. Water approaches a few homes on South Biron Drive in Biron. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:10 PM CDT Saturday the stage was 1017.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:10 PM CDT Saturday was 1018.6 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 1017.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 1017.3 feet on 12/16/2015. - http://www.weather.gov/safety/flood
WOOD COUNTY, WI
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Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-09 22:09:00 EDT Expires: 2022-04-10 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday afternoon at 415 PM EDT /315 PM CDT/. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. Ochlockonee River near Concord (CR 12) affecting Leon and Gadsden Counties. For the Apalachicola River...including Woodruff L&D, Blountstown Minor flooding is forecast. For the Ochlockonee River...including Thomasville (US 84), Concord (CR 12), Havana (US 27), Bloxham (SR 20), Smith Creek (CR 366) Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 21.0 feet, Ocheessee Landing in Calhoun County is flooded, restricting access to the boat ramp and parking area. Kennedy Creek at Forest Road 115 in Liberty County floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ the stage was 20.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ was 20.0 feet. - Forecast...The river will rise to 21.4 feet tomorrow evening. It will then remain in minor flood through at least Wednesday night. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 21.3 feet on 03/05/1991. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 33 degrees will result in a light freeze and areas of frost Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAVIDSON COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Outagamie, Shawano, Waupaca by NWS

Effective: 2022-04-10 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday morning. Target Area: Outagamie; Shawano; Waupaca The National Weather Service in Green Bay WI has issued a Flood Warning for the following rivers in Wisconsin Wolf River near Shiocton affecting Shawano, Outagamie and Waupaca Counties. For the Lower Wolf River...including Shiocton...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING TO THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Wolf River near Shiocton. * WHEN...From Sunday morning to Thursday morning. * IMPACTS...At 11.0 feet, There is minor flooding in the Shiocton area including the city park and boat landing. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 AM CDT Saturday the stage was 10.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage tomorrow morning to a crest of 11.2 feet early Monday morning. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 11.2 feet on 04/23/2003. - http://www.weather.gov/safety/flood
OUTAGAMIE COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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High Wind Warning issued for Castle Country by NWS

Effective: 2022-04-09 19:56:00 MDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Castle Country HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MDT SUNDAY * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts in excess of 60 mph. * WHERE...Castle Country, mainly along the SR-10 corridor including Orangeville, Ferron, Clawson, Emery, Castle Dale and Huntington. * WHEN...Until 10 AM MDT Sunday. Expect the highest winds between 10 PM this evening and 6 AM Sunday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...The highest winds are expected along the SR-10 corridor. Gusts to 55 mph can be expected in the Price area. Winds will be weaker for eastern portions of Castle Country.
CARBON COUNTY, UT

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