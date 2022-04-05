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Lauderdale County, MS

Severe Weather Statement issued for Lauderdale by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 08:05:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Lauderdale County, MS
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Lauderdale, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Southeastern St. Lawrence, Southern Franklin, Western Clinton by NWS

Effective: 2022-04-09 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Southeastern St. Lawrence; Southern Franklin; Western Clinton; Western Essex Areas of Black Ice Possible Early Sunday Morning Wet roads from today`s rainfall combined with temperatures cooling to just below freezing during the overnight hours may develop patchy black ice across portions of the forecast area early Sunday morning. As many roadways and surfaces are now untreated, slippery to potentially hazardous travel conditions may develop.
CLINTON COUNTY, NY
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Winter Weather Advisory issued for Chukchi Sea Coast by NWS

Effective: 2022-04-09 19:00:00 AKDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chukchi Sea Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM AKDT SUNDAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Total snow accumulations of 1 to 2 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Chukchi Sea Coast from Cape Krusenstern north. * WHEN...7 PM today to 10 AM Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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#Severe Weather#Tornado Watch
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Flood Warning issued for Wood by NWS

Effective: 2022-04-09 21:09:00 CDT Expires: 2022-04-10 11:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday morning. Target Area: Wood The Flood Warning continues for the following rivers in Wisconsin Wisconsin River below Biron Reservoir affecting Wood County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Wisconsin River below Biron Reservoir. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1017.0 feet, Widespread wooded lowland flooding. Water approaches a few homes on South Biron Drive in Biron. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:10 PM CDT Saturday the stage was 1017.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:10 PM CDT Saturday was 1018.6 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 1017.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 1017.3 feet on 12/16/2015. - http://www.weather.gov/safety/flood
WOOD COUNTY, WI
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Red Flag Warning issued for Cotton, Harmon, Jackson, Tillman by NWS

Effective: 2022-04-10 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cotton; Harmon; Jackson; Tillman CRITICAL TO EXTREME FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM CDT SUNDAY * TIMING...Late morning through mid-evening Sunday. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * TEMPERATURES...Middle 90s.
COTTON COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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Rip Current Statement issued for Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Galveston Island by NWS

Effective: 2022-04-10 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Do not swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Bolivar Peninsula; Brazoria Islands; Galveston Island; Matagorda Islands HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT SUNDAY THROUGH SUNDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected along Gulf-facing beaches. * WHERE...Matagorda Islands, Brazoria Islands, Galveston Island and Bolivar Peninsula. * WHEN...From Sunday morning through Sunday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BRAZORIA COUNTY, TX
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NWS
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High Wind Warning issued for Castle Country by NWS

Effective: 2022-04-09 19:56:00 MDT Expires: 2022-04-10 10:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Castle Country HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MDT SUNDAY * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts in excess of 60 mph. * WHERE...Castle Country, mainly along the SR-10 corridor including Orangeville, Ferron, Clawson, Emery, Castle Dale and Huntington. * WHEN...Until 10 AM MDT Sunday. Expect the highest winds between 10 PM this evening and 6 AM Sunday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...The highest winds are expected along the SR-10 corridor. Gusts to 55 mph can be expected in the Price area. Winds will be weaker for eastern portions of Castle Country.
CARBON COUNTY, UT
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Wind Advisory issued for Western Uinta Basin by NWS

Effective: 2022-04-09 19:56:00 MDT Expires: 2022-04-10 13:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Western Uinta Basin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM MDT SUNDAY * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Western Uinta Basin. * WHEN...Until 1 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Winter Weather Advisory issued for Central Black Hills, Southern Black Hills by NWS

Effective: 2022-04-10 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Central Black Hills; Southern Black Hills WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 PM MDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of up to 6 inches. Locally higher amounts are possible from Deerfield to Custer. * WHERE...The Southern Black Hills and the Central Black Hills. * WHEN...From midnight tonight to 6 PM MDT Sunday. The heaviest snowfall will be Sunday afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
CUSTER COUNTY, SD
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-04-09 22:09:00 EDT Expires: 2022-04-10 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday afternoon at 415 PM EDT /315 PM CDT/. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. Ochlockonee River near Concord (CR 12) affecting Leon and Gadsden Counties. For the Apalachicola River...including Woodruff L&D, Blountstown Minor flooding is forecast. For the Ochlockonee River...including Thomasville (US 84), Concord (CR 12), Havana (US 27), Bloxham (SR 20), Smith Creek (CR 366) Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 21.0 feet, Ocheessee Landing in Calhoun County is flooded, restricting access to the boat ramp and parking area. Kennedy Creek at Forest Road 115 in Liberty County floods. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ the stage was 20.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM CDT Saturday /9:15 PM EDT Saturday/ was 20.0 feet. - Forecast...The river will rise to 21.4 feet tomorrow evening. It will then remain in minor flood through at least Wednesday night. - Flood stage is 17.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 21.3 feet on 03/05/1991. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA

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