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Lauderdale County, MS

Severe Weather Statement issued for Lauderdale by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 08:27:00 CDT Expires: 2022-04-05 08:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Western Uinta Basin by NWS

Effective: 2022-04-09 19:56:00 MDT Expires: 2022-04-10 13:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Western Uinta Basin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM MDT SUNDAY * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Western Uinta Basin. * WHEN...Until 1 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Winter Weather Advisory issued for Western Chelan County by NWS

Effective: 2022-04-09 20:19:00 PDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Western Chelan County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT SUNDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 3 and 5 inches. * WHERE...Stevens Pass. * WHEN...Until 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
CHELAN COUNTY, WA
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Lauderdale County, MS
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Lauderdale, MS
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Washington Palouse by NWS

Effective: 2022-04-10 04:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 12:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Washington Palouse WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO NOON PDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations up to one inch. * WHERE...Potlatch, Rosalia, Colfax, Tekoa, Moscow, Pullman, and Oakesdale. * WHEN...From 4 AM to Noon PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
WHITMAN COUNTY, WA
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Rip Current Statement issued for Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Galveston Island by NWS

Effective: 2022-04-10 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Do not swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Bolivar Peninsula; Brazoria Islands; Galveston Island; Matagorda Islands HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT SUNDAY THROUGH SUNDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected along Gulf-facing beaches. * WHERE...Matagorda Islands, Brazoria Islands, Galveston Island and Bolivar Peninsula. * WHEN...From Sunday morning through Sunday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BRAZORIA COUNTY, TX
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#Severe Weather#Tornado Watch
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto by NWS

Effective: 2022-04-04 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Palo Pinto A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR EASTERN PALO PINTO COUNTY At 933 PM CDT, a severe thunderstorm was located 12 miles southwest of Mineral Wells, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Mineral Wells and Graford. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Little Colorado River Valley in Apache County by NWS

Effective: 2022-04-11 13:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Navajo County HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY AFTERNOON WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 PM MST THIS EVENING * WHAT...For the Wind Advisory, wind speeds continue to decrease below criteria this evening allowing the Wind Advisory to expire on time. Winds will remain breezy through this evening, becoming lighter overnight. For the High Wind Watch, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Portions of the Little Colorado River Valley including Winslow, Holbrook, Snowflake, Saint Johns, Eagar, and Springerville. * WHEN...For the Wind Advisory, until 7 PM MST this evening. For the High Wind Watch, from Monday afternoon through Tuesday afternoon. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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NWS
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Fire Weather Watch issued for Brooks, Jim Hogg, Northern Hidalgo, Southern Hidalgo, Starr by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. In general...these conditions include sustained 20 foot winds of 25 MPH or greater...humidity ranging from below 25 percent in Zapata County to below 45 percent along the coast...each lasting for 2 hours or more...and cured fuels. Humidity below 25 percent in most areas will trigger fire danger at lower wind speeds. Detailed decision tables are found at https://weather.gov/rgv/mapcolors#fire. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Brooks; Jim Hogg; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo; Starr; Zapata ELEVATED TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS LIKELY SUNDAY ACROSS MOST OF DEEP SOUTH TEXAS .Relative humidity values will range from 20 to 25 percent across much of the inland areas of Deep South Texas through this afternoon, with 25 to 40 percent along the lower Texas coast. As low pressure deepens across the Plains States, expect south to southeasterly winds to continue to remain gusty this afternoon and evening. Gusty southerly winds combined with low humidity between 20 to 40 percent will lead to the potential for elevated to critical fire weather conditions again Sunday. Burning of any kind should be avoided. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WINDS, VERY DRY FUELS, AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF DEEP SOUTH TEXAS RED FLAG WARNING HAS EXPIRED * AFFECTED AREA...Zapata, Jim Hogg, Brooks, Starr, Southern Hidalgo, and Northern Hidalgo Counties. * TIMING...1 PM to 7 PM CDT Sunday. * WIND...South to Southeast 20 to 25 mph, gusting to 40 mph. * HUMIDITY...Minimum values from 20 to 40 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BROOKS COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Fulton by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Fulton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 6 PM CDT SUNDAY * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of western Kentucky and southeast Missouri. * WHEN...From 11 AM to 6 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FULTON COUNTY, KY
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Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 33 degrees will result in a light freeze and areas of frost Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAVIDSON COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Wood by NWS

Effective: 2022-04-09 21:09:00 CDT Expires: 2022-04-10 11:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday morning. Target Area: Wood The Flood Warning continues for the following rivers in Wisconsin Wisconsin River below Biron Reservoir affecting Wood County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Wisconsin River below Biron Reservoir. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1017.0 feet, Widespread wooded lowland flooding. Water approaches a few homes on South Biron Drive in Biron. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:10 PM CDT Saturday the stage was 1017.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:10 PM CDT Saturday was 1018.6 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 1017.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 1017.3 feet on 12/16/2015. - http://www.weather.gov/safety/flood
WOOD COUNTY, WI
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Caledonia, Eastern Addison, Eastern Rutland, Essex, Orleans by NWS

Effective: 2022-04-09 21:57:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Caledonia; Eastern Addison; Eastern Rutland; Essex; Orleans; Western Windsor Areas of Black Ice Possible Early Sunday Morning Wet roads from today`s rainfall combined with temperatures cooling to just below freezing during the overnight hours may develop patchy black ice across portions of the forecast area early Sunday morning. As many roadways and surfaces are now untreated, slippery to potentially hazardous travel conditions may develop.
ADDISON COUNTY, VT
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Fire Weather Watch issued for East Central Plains, Middle Rio Grande Valley by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-11 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: East Central Plains; Middle Rio Grande Valley; North Central Mountains; Northeast Highlands; Northeast Plains; Northwest Highlands; Northwest Plateau; Sandia Manzano And Gallinas Mountains; West Central Highlands RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 9 AM UNTIL 8 PM MDT SUNDAY FOR ALL AREAS BELOW SNOWPACK DUE TO STRONG WIND, LOW HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT MONDAY FOR ALL AREAS BELOW SNOWPACK DUE TO STRONG WIND, LOW HUMIDITY, AND AN UNSTABLE AIRMASS .Ridgetop winds will strengthen tonight and combine with poor humidity recoveries to produce locally critical fire weather conditions through the overnight hours. Consequently, critical conditions will develop quickly Sunday morning in many areas. Warm, dry, windy, and unstable conditions are forecast to persist areawide through Monday, then through Tuesday east of the central mountain chain. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 8 PM MDT SUNDAY FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING * AREA AND TIMING...All areas below snowpack from Sunday morning through late Sunday evening. Critical fire weather will develop once again Monday. * 20 FOOT WINDS...West to northwest 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph Sunday. Southwest 25 to 35 mph with gusts to around 50 mph Monday. * RELATIVE HUMIDITY...Widespread poor humidity recovery tonight will fall to between 6 and 12% Sunday then to around 8 to 14 percent Monday. * IMPACTS....Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BERNALILLO COUNTY, NM
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND

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