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Forrest County, MS

Flash Flood Warning issued for Forrest, Lamar, Marion by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 11:27:00 CDT Expires: 2022-04-05 14:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target...

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Flash Flood Warning issued for Covington, Jefferson Davis, Lawrence, Simpson, Smith by NWS

Effective: 2022-03-22 16:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Covington; Jefferson Davis; Lawrence; Simpson; Smith The National Weather Service in Jackson has issued a * Flash Flood Warning for Eastern Simpson County in central Mississippi Smith County in central Mississippi Jefferson Davis County in south central Mississippi Central Lawrence County in south central Mississippi Northwestern Covington County in southeastern Mississippi * Until 700 PM CDT. * At 401 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Magee, Monticello, Raleigh, Prentiss, Mount Olive, Clem, Sanatorium, Lone Star, Martinville, Carson, White Oak, Center Ridge, Progress, Arm, Burns, Society Hill, Oak Vale, Robinwood, Tilton and Pineville. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
COVINGTON COUNTY, MS
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lamar, Pickens by NWS

Effective: 2022-03-22 15:52:00 CDT Expires: 2022-03-22 16:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for northwestern and west central Alabama. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lamar; Pickens A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR PICKENS AND LAMAR COUNTIES At 352 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Tremont to near Vernon to near Electric Mills, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Aliceville, Vernon, Sulligent, Gordo, Reform, Millport, Carrollton, Pickensville, Kennedy, Detroit, Beaverton, Ethelsville, McMullen, Benevola, Johnston Lake, Bevill Lock And Dam, Garden, Blooming Grove, Lamar County Airport and Crews. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LAMAR COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flash Flood Warning issued for East Feliciana, St. Helena, Tangipahoa by NWS

Effective: 2022-03-22 17:54:00 CDT Expires: 2022-03-22 18:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: East Feliciana; St. Helena; Tangipahoa FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 6 PM CDT THIS EVENING FOR AMITE, WESTERN PIKE AND SOUTHEASTERN WILKINSON COUNTIES AND NORTHEASTERN EAST FELICIANA, NORTHERN ST. HELENA AND NORTHWESTERN TANGIPAHOA PARISHES The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed any road closures. A Flood Watch remains in effect until 100 AM CDT Wednesday for portions of southeast Louisiana and southern Mississippi.
EAST FELICIANA PARISH, LA
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Flash Flood Warning issued for Allen, Avoyelles, Beauregard, Evangeline, Rapides, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-22 10:42:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Allen; Avoyelles; Beauregard; Evangeline; Rapides; Vernon The National Weather Service in Lake Charles has issued a * Flash Flood Warning for Northwestern Avoyelles Parish in central Louisiana Northwestern Evangeline Parish in central Louisiana Rapides Parish in central Louisiana Allen Parish in southwestern Louisiana Northeastern Beauregard Parish in southwestern Louisiana Southeastern Vernon Parish in west central Louisiana * Until 145 PM CDT. * At 1042 AM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Alexandria, Pineville, De Ridder, Oakdale, Oberlin, Glenmora, Boyce, Elizabeth, Reeves, Hineston, Pitkin, Sugartown, Mittie, Alexandria International Airport, Dry Creek, Grant, Ball, Lecompte, Elmer and Leander. This includes the following highways Interstate 49 between mile markers 61 and 104. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
ALLEN PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood Warning#Urban Areas#Extreme Weather#Forrest Lamar
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Flash Flood Warning issued for Bastrop, Caldwell, Guadalupe, Hays, Lee, Travis, Williamson by NWS

Effective: 2022-03-22 02:19:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Bastrop; Caldwell; Guadalupe; Hays; Lee; Travis; Williamson FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 345 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR CENTRAL BASTROP, CALDWELL, NORTHEASTERN GUADALUPE, SOUTHEASTERN HAYS, NORTHWESTERN LEE, SOUTHEASTERN TRAVIS AND SOUTHEASTERN WILLIAMSON COUNTIES At 219 AM CDT, Doppler radar indicated rainfall rates have decreased rapidly across the warned area. Between 1 and 7 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 1/4 inch are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Life threatening flash flooding. Thunderstorms producing flash flooding. SOURCE...Radar. IMPACT...Life threatening flash flooding of creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses. Some locations that will experience flash flooding include Austin, San Marcos, Pflugerville, Kyle, Seguin, Taylor, Buda, Lockhart, Elgin, Bastrop, Luling, Wimberley, Austin Bergstrom Int Airport, Tanglewood Forest, Manor, Rollingwood, Martindale, Uhland, Mustang Ridge and Thrall. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
BASTROP COUNTY, TX
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Flash Flood Warning issued for Chilton, Clay, Coosa, Shelby, Talladega by NWS

Effective: 2022-03-23 02:28:00 CDT Expires: 2022-03-23 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Chilton; Clay; Coosa; Shelby; Talladega The National Weather Service in Birmingham has extended the * Flash Flood Warning for Central Chilton County in central Alabama Southeastern Shelby County in central Alabama West Central Clay County in east central Alabama Northwestern Coosa County in east central Alabama Southwestern Talladega County in east central Alabama * Until 345 AM CDT. * At 228 AM CDT, Local law enforcement reported thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. Though heavy rainfall has mostly come to an end, there are reports of numerous flooded and impassable roadways. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Law enforcement reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Sylacauga, Clanton, Childersburg, Jemison, Wilsonville, Talladega Springs, Thorsby, Maplesville, Oak Grove, Bon Air, Lay Lake, Marble Valley, Lay Lake Dam, Strickland Crossroads, Gap Of The Mountain, Fayetteville, Mitchell Lake, Chilton County Motor Sports Park, Sycamore and Winterboro. FLASH FLOOD...OBSERVED
CHILTON COUNTY, AL
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Flash Flood Warning issued for Clark, Dallas, Garland, Grant, Hot Spring, Montgomery, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 06:20:00 CDT Expires: 2022-03-22 07:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Clark; Dallas; Garland; Grant; Hot Spring; Montgomery; Perry; Pike; Saline FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 AM CDT THIS MORNING FOR GARLAND, NORTHWESTERN GRANT, SOUTHWESTERN PERRY, SALINE, CLARK, NORTHWESTERN DALLAS, HOT SPRING, PIKE AND MONTGOMERY COUNTIES At 620 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 4 inches of rain have fallen overnight. While the heaviest rainfall has ended...additional moderate rainfall will continue along with taking time for earlier heavy rainfall to run off. As a result...flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Hot Springs, Benton, Bryant, Hot Springs Village, Arkadelphia, Malvern, Murfreesboro, Mount Ida, Haskell, Glenwood, Gurdon, Mountain Pine, Rockport, Amity, Caddo Valley, Traskwood, Leola, Tull, Sparkman and Norman. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
CLARK COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flash Flood Warning issued for Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-18 11:20:00 CDT Expires: 2022-03-18 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia The National Weather Service in Mobile has issued a * Flash Flood Warning for Southeastern Conecuh County in south central Alabama Northern Covington County in south central Alabama Southeastern Crenshaw County in south central Alabama Northeastern Escambia County in south central Alabama * Until 530 PM CDT Friday. * At 1120 AM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Andalusia, River Falls, Red Level, Dozier, Heath, Gantt, Valley Of Shiloh, Dunns, Straughn, Rhump, Rawls, Carolina, Coldwater, Boston, Sanford, Beck, Loango, Searight, Wiggins and Eoda. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
CONECUH COUNTY, AL
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Flash Flood Warning issued for Acadia, Avoyelles, Lafayette, St. Landry, St. Martin by NWS

Effective: 2022-03-22 13:43:00 CDT Expires: 2022-03-22 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Acadia; Avoyelles; Lafayette; St. Landry; St. Martin The National Weather Service in Lake Charles has issued a * Flash Flood Warning for Southeastern Avoyelles Parish in central Louisiana St. Landry Parish in central Louisiana North Central Lafayette Parish in south central Louisiana Northwestern St. Martin Parish in south central Louisiana Northeastern Acadia Parish in southwestern Louisiana * Until 445 PM CDT. * At 143 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 2 to 4 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Opelousas, Carencro, Church Point, Simmesport, Krotz Springs, Leonville, Arnaudville, Melville, Palmetto, Bayou Current, Sunset, Port Barre, Washington, Grand Coteau, Cankton, Lawtell, Mire, Branch, Richard and Big Bend. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
ACADIA PARISH, LA
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flash Flood Warning issued for Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, Neshoba by NWS

Effective: 2022-03-22 18:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Clarke; Jasper; Kemper; Lauderdale; Neshoba The National Weather Service in Jackson has issued a * Flash Flood Warning for Clarke County in east central Mississippi Jasper County in east central Mississippi Kemper County in east central Mississippi Lauderdale County in east central Mississippi Southeastern Neshoba County in east central Mississippi * Until 1000 PM CDT. * At 601 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. The expected rainfall rate is 1 to 2 inches in 1 hour. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Lauderdale, Meridian, Quitman, Meridian Station, Preston, Stringer, Neshoba, Bay Springs, Marion, De Kalb, Stonewall, Liberty, Heidelberg, Nellieburg, Savoy, Suqualena, Meehan, Zero, Sable and Martin. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1-2 INCHES IN 1 HOUR
CLARKE COUNTY, MS
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Flood Advisory issued for Fayette, Lamar, Pickens, Winston by NWS

Effective: 2022-03-22 16:32:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Fayette; Lamar; Pickens; Winston FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Fayette, Lamar, Marion, Pickens, Tuscaloosa, Walker and Winston. * WHEN...Until 800 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 600 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to slow moving thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. - Some locations that will experience flooding include Tuscaloosa, Northport, Jasper, Winfield, Fayette, Haleyville, Carbon Hill, Gordo, Reform, Millport, Carrollton, Lynn, Pickensville, Arley, Holt, Berry, Double Springs, Coker, Brilliant and Oakman.
FAYETTE COUNTY, AL
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Flash Flood Warning issued for Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; De Soto; Red River; Sabine The National Weather Service in Shreveport has issued a * Flash Flood Warning for Southwestern Bienville Parish in northwestern Louisiana South Central Bossier Parish in northwestern Louisiana Southeastern Caddo Parish in northwestern Louisiana De Soto Parish in northwestern Louisiana Northwestern Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Sabine Parish in northwestern Louisiana Northwestern Sabine County in eastern Texas Northeastern San Augustine County in eastern Texas Eastern Shelby County in eastern Texas Southeastern Panola County in northeastern Texas * Until 800 AM CDT. * At 458 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Mansfield, San Augustine, Stonewall, Logansport, Joaquin, Shelbyville, Patroon, Bland Lake, Huxley, South Mansfield, Keachi, Grand Cane, Longstreet, Stanley, Reeds Store, Gloster, Keat Chie, Carmel, Kickapoo and Kingston. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
BIENVILLE PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV

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