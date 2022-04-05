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Clarke County, MS

Severe Thunderstorm Warning issued for Clarke, Lauderdale by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 08:08:00 CDT Expires: 2022-04-05 08:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 AM CDT for east central...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Mississippi State
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Clarke County, MS
County
Lauderdale County, MS
City
Lauderdale, MS
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorms#Mobile Homes#Tornado#Wind Gust#Extreme Weather#Sykes
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Flood Warning issued for George, Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-09 22:20:00 CDT Expires: 2022-04-14 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Wayne The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Chickasawhay At Leakesville affecting Greene, Wayne and George Counties. For the Chickasawhay River...including Waynesboro, Leakesville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Chickasawhay At Leakesville. * WHEN...Until Thursday morning. * IMPACTS...At 20.0 feet, flooding of lowlands will occur. At 22.0 feet, flooding of lowlands continues and some roads in low lying areas become cut off by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Saturday the stage was 22.9 feet. - Forecast...The river is will begin a slow tonight, falling below flood stage early Thursday morning. The river will continue falling to 19.3 feet Thursday evening. - Flood stage is 20.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Escambia by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Escambia The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Florida Escambia River Near Century affecting Escambia County. For the Escambia River...including Century...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON TO EARLY MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Escambia River Near Century. * WHEN...From Sunday afternoon to early Monday morning. * IMPACTS...At 17.0 feet, considerable flooding of lowlands. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:05 PM CDT Saturday the stage was 16.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.0 feet early Sunday afternoon. It will then begin to fall, falling below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ESCAMBIA COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-04-09 22:30:00 CDT Expires: 2022-04-11 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Clarke; Washington The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Tombigbee River Near Leroy affecting Clarke and Washington Counties. For the Tombigbee River...including Coffeeville Dam, Leroy...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Tombigbee River Near Leroy. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 24.0 feet, flooding of low lying farm and pasturelands begins. Cattle in low lying areas should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 PM CDT Saturday the stage was 25.3 feet. - Forecast...The river is expected to gradually fall, falling below flood stage Monday afternoon. It will continue falling to a stage of 16.3 feet Thursday evening. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLARKE COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Dallas, Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-09 22:34:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Dallas; Monroe; Wilcox The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Alabama River Near Millers Ferry Dam affecting Wilcox, Monroe and Dallas Counties. For the Alabama River...including Millers Ferry Dam, Claiborne Dam Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Alabama River Near Millers Ferry Dam. * WHEN...Until Sunday morning. * IMPACTS...At 66.0 feet, farm and pasturelands in the area will flood and cattle should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 PM CDT Saturday the stage was 66.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Sunday morning. It will continue to gradually fall to a stage of 46.5 feet Thursday evening. - Flood stage is 66.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DALLAS COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flood Advisory issued for Aroostook by NWS

Effective: 2022-04-10 01:09:00 EDT Expires: 2022-04-10 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Water levels can rise and fall quickly in the vicinity of ice jams. Those with interests along rivers and tributary streams should be alert for rapidly fluctuating water levels in the vicinity of ice jams. Never drive through flooded roads or around closed road barricades. The barricades are there for your safety due to the potential for ice jam releases or continued flooding. Target Area: Aroostook FLOOD ADVISORY FOR AN ICE JAM IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by an ice jam is expected. * WHERE...A portion of Northern Maine, including the following county, Aroostook. * WHEN...Until 1100 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Some low-water crossings may become impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 103 AM EDT, Trained weather spotters and an NWS employee reported an ice jam near Donnelly Island and Donnelly Brook along the Aroostook River causing minor flooding upstream. Gardner Creek Road over Gardener Creek is flooded with water rising. - Areas near Gardner Creek and the Aroostook River upstream of the jam are the most likely places to experience minor flooding. This includes the following streams and drainages Gardner Brook and Aroostook River. - Some locations that will experience flooding include Castle Hill and Wade. - http://www.weather.gov/safety/flood
AROOSTOOK COUNTY, ME
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Red Flag Warning issued for El Paso, Hudspeth by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: El Paso; Hudspeth AN EXTENDED PERIOD OF CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS LASTING THROUGH TUESDAY DUE TO STRONG WINDS, VERY LOW HUMIDITY, WARMER THAN NORMAL TEMPERATURES, AND DEEP INSTABILITY For Sunday we will see wide-spread windy conditions with very low min RH`s, and therefore a Red Flag Warning is in effect for both the mountains and the lowlands on Sunday afternoon. Our winds and dry conditions will continue on Monday so a Fire Weather Watch has been issued for Monday. An approaching upper level storm system will give us even stronger winds on Tuesday, though a slight uptick in moisture may keep western areas out of Red Flag conditions. Areas to the east will likely reach Red Flag criteria. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SUNDAY FOR FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 110, 111, 112, AND 113 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 110, 111, 112, AND 113 * 20 FOOT WINDS...West to southwest winds will increase to 20 to 30 mph by early afternoon with gusts to 45-50 mph after mid afternoon. * HUMIDITY...An extended duration of very low relative humidity is expected. Lowlands will see minimum relative humidity in the 5-10 percent range, while area mountain see minimums in the 8- 15 percent range. Overnight recoveries will be poor with maximum relative humidity only in the 25-40 percent range. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended. Be careful with anything that might cause sparks.
EL PASO COUNTY, TX
weather.gov

Red Flag Warning issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Cimarron RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES RED FLAG WARNING HAS EXPIRED TONIGHT FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron. In Texas...Dallam Sherman...Hartley...Moore...Hutchinson...Oldham...Potter Carson...Gray...Deaf Smith...Randall...Armstrong...Donley Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...On Sunday, southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 5 percent on Sunday. * Red Flag Threat Index...5 to 7 on Sunday. * Timing...From 12 PM to 8 PM Sunday.
CIMARRON COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Antelope Valley by NWS

Effective: 2022-04-09 20:55:00 PDT Expires: 2022-04-09 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Antelope Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 35 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Antelope Valley. * WHEN...Until 10 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Blowing dust could locally reduce visibilities in some locations.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Cody Foothills by NWS

Effective: 2022-04-09 23:59:00 MDT Expires: 2022-04-10 05:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Cody Foothills This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Periods of moderate snow with visibility down to around a half mile at times. Total snow accumulations tonight into Sunday morning are expected to range between 1 and 3 inches. Locally higher amounts. * WHERE...Cody Foothills. * WHEN...Through Sunday morning. The heaviest snow is expected through 4 AM. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to watch for rapid changes in visibility as well as slick and snow covered roads.
PARK COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Rota, Saipan, Tinian by NWS

Effective: 2022-04-10 16:10:00 Expires: 2022-04-11 18:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Rota; Saipan; Tinian WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CHST MONDAY * WHAT...Southeast winds 20 to 30 mph. Gusts up to 40 mph possible in heavy showers. Stronger winds in higher terrain. * WHERE...Mariana Islands. * WHEN...Until 6 PM ChST Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Winds will be stronger in higher terrain.
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