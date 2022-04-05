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Clarke County, MS

Tornado Watch issued for Clarke, Covington, Forrest, Jasper, Jefferson Davis, Jones by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 08:05:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Covington; Forrest; Jasper; Jefferson Davis;...

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Tornado Warning issued for Baldwin, Clarke, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 19:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baldwin; Clarke; Monroe The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Southwestern Monroe County in south central Alabama North central Baldwin County in southwestern Alabama Southeastern Clarke County in southwestern Alabama * Until 815 PM CDT. * At 730 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 13 miles northeast of Calvert, or 19 miles south of Jackson, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southwestern Monroe, north central Baldwin and southeastern Clarke Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Warning issued for Hardin, Jasper, Tyler by NWS

Effective: 2022-03-22 07:45:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hardin; Jasper; Tyler The National Weather Service in Lake Charles has issued a * Tornado Warning for Southeastern Tyler County in southeastern Texas Northeastern Hardin County in southeastern Texas South central Jasper County in southeastern Texas * Until 815 AM CDT. * At 744 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Village Mills, or near Wildwood, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Fred and Caney Head around 805 AM CDT. Spurger around 810 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HARDIN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Choctaw, Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 18:30:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Choctaw; Clarke; Washington The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for South central Choctaw County in southwestern Alabama Northwestern Washington County in southwestern Alabama Northwestern Clarke County in southwestern Alabama * Until 715 PM CDT. * At 630 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Fruitdale, or 12 miles southwest of Chatom, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Chatom around 645 PM CDT. Coffeeville around 710 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CHOCTAW COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Escambia by NWS

Effective: 2022-03-22 20:00:00 EDT Expires: 2022-03-23 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN MOBILE IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE THIS INCLUDES THE CITIES OF ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRENT, BREWTON, CAMDEN, DAPHNE, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, GREENVILLE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUCEDALE, MOBILE, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, PENSACOLA, PINE HILL, PRICHARD, SARALAND, AND TILLMANS CORNER.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-23 01:20:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 18:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jefferson; Lafourche; Orleans; Plaquemines; St. Bernard; St. Charles; St. Tammany; Washington TORNADO WATCH 64 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE JEFFERSON LAFOURCHE ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. TAMMANY WASHINGTON
NEW ORLEANS, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Flash Flood Warning issued for Covington, Jones by NWS

Effective: 2022-03-18 07:53:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Covington; Jones FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 8 AM CDT THIS MORNING FOR SOUTHEASTERN COVINGTON AND JONES COUNTIES Flood waters are receding. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
COVINGTON COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Clark by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clark FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
CLARK COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Copiah, Covington, Jefferson Davis, Lawrence, Lincoln, Rankin by NWS

Effective: 2022-03-17 21:18:00 CDT Expires: 2022-03-18 04:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Copiah; Covington; Jefferson Davis; Lawrence; Lincoln; Rankin; Simpson Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Rankin, Simpson, southeastern Lincoln, Lawrence, northwestern Covington, eastern Copiah and Jefferson Davis Counties through 430 AM CDT At 351 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Whites to Oma to near Jayess. Movement was east at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near Rockport, Harrisville and Whites around 355 AM CDT. Star and Union around 400 AM CDT. Pinola, Piney Woods, Shivers, Tilton and Robinwood around 405 AM CDT. Oak Vale and Arm around 410 AM CDT. Cato, Johns, Society Hill and Progress around 415 AM CDT. Magee and Sanatorium around 420 AM CDT. Mount Olive and Carson around 425 AM CDT. Other locations impacted by these storms include New Hebron, Silver Creek, Bassfield, Puckett, D`Lo, Braxton and Georgetown. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
COPIAH COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Kemper
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Flood Watch issued for Forrest, Lamar, Marion by NWS

Effective: 2022-03-22 18:03:00 CDT Expires: 2022-03-23 00:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Forrest; Lamar; Marion FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY The Flood Watch continues for * Portions of central Mississippi, east central Mississippi, south central Mississippi and southeast Mississippi, including the following areas in central Mississippi, Smith. In east central Mississippi, Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, Neshoba, Newton and Noxubee. In south central Mississippi, Jefferson Davis and Marion. In southeast Mississippi, Covington, Forrest, Jones and Lamar. * Until 1 AM CDT Wednesday * WHEN...From 1 PM CDT this afternoon through late tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
FORREST COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Avoyelles, Evangeline, Jefferson Davis by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 11:45:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Avoyelles; Evangeline; Jefferson Davis FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
AVOYELLES PARISH, LA
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Flood Watch issued for Clark, Cleveland, Dallas, Desha, Grant, Hot Spring, Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clark; Cleveland; Dallas; Desha; Grant; Hot Spring; Jefferson; Lincoln FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
ARKANSAS COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Choctaw, Clarke, Greene, Hale, Marengo, Sumter, Tuscaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 18:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Clarke; Greene; Hale; Marengo; Sumter; Tuscaloosa; Walker; Washington TORNADO WATCH 64 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE CHOCTAW CLARKE GREENE HALE MARENGO SUMTER TUSCALOOSA WALKER WASHINGTON
CHOCTAW COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Adams, Amite, Attala, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke by NWS

Effective: 2022-03-22 10:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Amite; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Greene; Grenada; Hancock; Harrison; Hinds; Holmes; Humphreys; Issaquena; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Pearl River; Perry; Pike; Rankin; Scott; Sharkey; Simpson; Smith; Stone; Sunflower; Walthall; Warren; Washington; Wayne; Webster; Wilkinson; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS AMITE ATTALA CARROLL CHOCTAW CLAIBORNE CLARKE CLAY COPIAH COVINGTON FORREST FRANKLIN GREENE GRENADA HANCOCK HARRISON HINDS HOLMES HUMPHREYS ISSAQUENA JASPER JEFFERSON JEFFERSON DAVIS JONES KEMPER LAMAR LAUDERDALE LAWRENCE LEAKE LEFLORE LINCOLN LOWNDES MADISON MARION MONTGOMERY NESHOBA NEWTON NOXUBEE OKTIBBEHA PEARL RIVER PERRY PIKE RANKIN SCOTT SHARKEY SIMPSON SMITH STONE SUNFLOWER WALTHALL WARREN WASHINGTON WAYNE WEBSTER WILKINSON WINSTON YAZOO
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Weather Statement issued for Clarke, Jones by NWS

Effective: 2022-03-18 05:53:00 CDT Expires: 2022-03-18 06:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 AM CDT for southeastern and east central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clarke; Jones A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 AM CDT FOR EASTERN CLARKE AND SOUTHEASTERN JONES COUNTIES At 553 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Alamucha to 6 miles southeast of De Soto to near Ovett, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. These severe storms will be near Crandall around 600 AM CDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Shubuta. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis by NWS

Effective: 2022-03-20 12:16:00 CDT Expires: 2022-03-31 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Allen; Beauregard; Calcasieu; East Cameron; Jefferson Davis; Rapides; Vernon; West Cameron FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of Louisiana and southeast Texas, including the following areas and parishes, in Louisiana, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Rapides, Vernon and West Cameron. In southeast Texas, Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton, Orange, Southern Jasper, Southern Newton and Tyler. * WHEN...From Monday evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will be expected late Monday into Tuesday. 2 to 4 inches of rain will be possible with isolated amounts in excess of 5 inches being possible as well. - http://www.weather.gov/safety/flood
ALLEN PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hardin, Jasper, Jefferson, Newton, Orange by NWS

Effective: 2022-03-22 09:11:00 CDT Expires: 2022-03-22 09:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Hardin; Jasper; Jefferson; Newton; Orange THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTH CENTRAL JEFFERSON SOUTHWESTERN NEWTON...SOUTHEASTERN HARDIN...NORTHWESTERN ORANGE AND SOUTHEASTERN JASPER COUNTIES WILL EXPIRE AT 915 AM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for southwestern Louisiana...and southeastern Texas.
HARDIN COUNTY, TX

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