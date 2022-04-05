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Clarke County, AL

Special Weather Statement issued for Clarke, Washington, Wilcox by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 06:50:00 CDT Expires: 2022-04-05 08:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may...

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Flood Advisory issued for Clarke, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-18 08:21:00 CDT Expires: 2022-03-19 08:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Clarke; Wilcox FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, including the following counties, in south central Alabama, Butler, Conecuh, Escambia, Monroe and Wilcox. In southwest Alabama, Baldwin, Clarke and Mobile. * WHEN...Until 1230 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 916 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Saraland, Monroeville, Satsuma, Creola, Frisco City, Grove Hill, Stockton, McCullough, Peterman, Axis, Uriah, Whatley, Excel, Beatrice, Vredenburgh, Repton, Pine Apple, Poarch Creek Reservation, I65 And AL 225 and I65 And AL 158. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLARKE COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Thomasville, AL
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Fulton, AL
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Pine Hill, AL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Central Washington#Wind Gust#National Weather Service
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Warning issued for Clarke, Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-03-22 23:45:00 CDT Expires: 2022-03-23 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clarke; Monroe; Wilcox The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Northwestern Monroe County in south central Alabama East central Clarke County in southwestern Alabama Southwestern Wilcox County in south central Alabama * Until 1230 AM CDT. * At 1145 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 11 miles northwest of Frisco City, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Vredenburgh around 1225 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLARKE COUNTY, AL
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Red Flag Warning issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid creating sparks. Take notice of any local burn bans. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Timing...Noon MDT through 7 PM MDT Sunday. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Temperatures...In the upper 50s for today, and the 70s for Tuesday. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
YUMA COUNTY, CO
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Rip Current Statement issued for Baldwin Coastal, Mobile Coastal by NWS

Effective: 2022-04-10 18:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Baldwin Coastal; Mobile Coastal HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH LATE THURSDAY NIGHT * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...In Alabama, Mobile Coastal and Baldwin Coastal Counties. In Florida, Escambia Coastal, Santa Rosa Coastal and Okaloosa Coastal Counties. * WHEN...From this evening through late Thursday night. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BALDWIN COUNTY, AL
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Fire Weather Watch issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid creating sparks. Take notice of any local burn bans. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TODAY TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 079...080 AND 081 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...079...080 AND 081 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur and Fire Weather Zone 004 Norton. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...Noon MDT through 7 PM MDT Sunday afternoon and Tuesday afternoon. * Winds...For Today, northwest 20 to 30 mph. On Tuesday, southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 12 percent on Sunday. As low as 15 percent on Tuesday. * Temperatures...In the lower 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Rip Current Statement issued for Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Galveston Island by NWS

Effective: 2022-04-10 06:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard and away from rocks, jetties and piers. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Bolivar Peninsula; Brazoria Islands; Galveston Island; Matagorda Islands HIGH RIP CURRENT RISK NOW IN EFFECT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...Brazoria Islands, Matagorda Islands, Bolivar Peninsula and Galveston Island Counties. * WHEN...Through Monday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BRAZORIA COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Central Brewster County, Chinati Mountains, Chisos Basin by NWS

Effective: 2022-04-10 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Central Brewster County; Chinati Mountains; Chisos Basin; Glasscock; Lower Brewster County; Mitchell; Presidio Valley; Reagan; Scurry; Terrell; Upton RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT MONDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MUCH OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS * AFFECTED AREA...Scurry, Mitchell, Glasscock, Upton, Reagan, Terrell, Chinati Mountains, Central Brewster County, Chisos Basin, Presidio Valley and Lower Brewster County. * TIMING...Warning...through this evening. Watch...Tuesday afternoon and evening. * WINDS...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 5 percent. * RFTI...5 or critical. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
BREWSTER COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-04-12 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-12 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TODAY TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 013...014...015...016...027 028...253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 013...014...015...016...027...028...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon MDT /1 PM CDT/ today to 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace and Fire Weather Zone 028 Logan. * Timing...From noon MDT through 7 PM MDT Tuesday. * Winds...For today, northwest 20 to 30 mph. On Tuesday, south 25 to 35 mph with gusts up to 45 to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent on Sunday and Tuesday. * Temperatures...For today, mainly in the 60s. In the 70s to lower 80s for Tuesday. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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High Wind Warning issued for Central Laramie County, South Laramie Range by NWS

Effective: 2022-04-10 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Central Laramie County; South Laramie Range; South Laramie Range Foothills HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...South Laramie Range, South Laramie Range Foothills and Central Laramie County. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ALBANY COUNTY, WY
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Winter Weather Advisory issued for Wyoming Black Hills by NWS

Effective: 2022-04-10 03:09:00 MDT Expires: 2022-04-10 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. A Winter Storm Watch means heavy snow, strong winds, freezing precipitation, and cold temperatures are possible. Monitor NOAA weather radio, local radio or television, or the Internet for updates on this potentially dangerous storm. Take time to prepare for severe winter conditions before the storm develops. Road conditions are available on your smartphone from the 5 1 1 app for your state. Target Area: Wyoming Black Hills WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...For the Winter Weather Advisory, snow. Snow accumulations of up to 4 inches, highest amounts generally over the higher elevations, and mostly during the late morning and afternoon hours today. For the Winter Storm Watch, heavy snow possible. Total snow accumulations of 8 inches or more possible. Winds could gust as high as 35 mph. * WHERE...In Wyoming, the Wyoming Black Hills. In South Dakota, the Northern Black Hills. * WHEN...For the Winter Weather Advisory, until 6 PM MDT this evening. For the Winter Storm Watch, from late Monday night through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions later today. Travel could be very difficult Tuesday through Wednesday.
CROOK COUNTY, WY

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