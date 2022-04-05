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Elmore County, AL

Severe Weather Statement issued for Elmore, Tallapoosa by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 06:50:00 CDT Expires: 2022-04-05 14:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Elmore;...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto by NWS

Effective: 2022-04-04 21:34:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Palo Pinto A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR EASTERN PALO PINTO COUNTY At 933 PM CDT, a severe thunderstorm was located 12 miles southwest of Mineral Wells, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Mineral Wells and Graford. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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City
Elmore, AL
County
Tallapoosa County, AL
State
Alabama State
County
Elmore County, AL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Rip Current Statement issued for Cameron Island, Kenedy Island, Willacy Island by NWS

Effective: 2022-04-09 22:28:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Cameron Island; Kenedy Island; Willacy Island HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Kenedy Island, Cameron Island and Willacy Island Counties. * WHEN...Through Sunday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Frost Advisory issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jenkins; Screven FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as in the mid 30s will result in areas of frost. * WHERE...In South Carolina, Allendale County. In Georgia, Jenkins and Screven Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JENKINS COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Central Alabama#Heavy Rain#Tornado Watch#Extreme Weather#Elmore Tallapoosa
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Dallas, Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-09 22:34:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Dallas; Monroe; Wilcox The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Alabama River Near Millers Ferry Dam affecting Wilcox, Monroe and Dallas Counties. For the Alabama River...including Millers Ferry Dam, Claiborne Dam Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Alabama River Near Millers Ferry Dam. * WHEN...Until Sunday morning. * IMPACTS...At 66.0 feet, farm and pasturelands in the area will flood and cattle should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 PM CDT Saturday the stage was 66.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Sunday morning. It will continue to gradually fall to a stage of 46.5 feet Thursday evening. - Flood stage is 66.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DALLAS COUNTY, AL
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Flood Advisory issued for Aroostook by NWS

Effective: 2022-04-10 01:09:00 EDT Expires: 2022-04-10 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Water levels can rise and fall quickly in the vicinity of ice jams. Those with interests along rivers and tributary streams should be alert for rapidly fluctuating water levels in the vicinity of ice jams. Never drive through flooded roads or around closed road barricades. The barricades are there for your safety due to the potential for ice jam releases or continued flooding. Target Area: Aroostook FLOOD ADVISORY FOR AN ICE JAM IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by an ice jam is expected. * WHERE...A portion of Northern Maine, including the following county, Aroostook. * WHEN...Until 1100 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Some low-water crossings may become impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 103 AM EDT, Trained weather spotters and an NWS employee reported an ice jam near Donnelly Island and Donnelly Brook along the Aroostook River causing minor flooding upstream. Gardner Creek Road over Gardener Creek is flooded with water rising. - Areas near Gardner Creek and the Aroostook River upstream of the jam are the most likely places to experience minor flooding. This includes the following streams and drainages Gardner Brook and Aroostook River. - Some locations that will experience flooding include Castle Hill and Wade. - http://www.weather.gov/safety/flood
AROOSTOOK COUNTY, ME
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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NWS
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Flood Warning issued for George, Greene, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-09 22:24:00 CDT Expires: 2022-04-10 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Pascagoula At Merrill affecting Greene, Jackson and George Counties. For the Pascagoula River...including Merrill...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Pascagoula At Merrill. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 20.0 feet, water covers the main road at Plum Bluff in southern George County. At 22.0 feet, flood Stage. Water approaches homes in west Merrill. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Saturday the stage was 21.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 22.0 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Sunday afternoon and continue falling to a stage of 19.0 feet Thursday evening. - Flood stage is 22.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Guam by NWS

Effective: 2022-04-10 16:10:00 Expires: 2022-04-11 18:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Guam WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CHST MONDAY * WHAT...Southeast winds 20 to 30 mph. Gusts up to 40 mph possible in heavy showers. Stronger winds in higher terrain. * WHERE...Mariana Islands. * WHEN...Until 6 PM ChST Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Winds will be stronger in higher terrain.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Herkimer by NWS

Effective: 2022-04-09 23:48:00 EDT Expires: 2022-04-10 07:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Herkimer FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...West Canada Creek At Kast Bridge. * WHEN...Until tomorrow morning. * IMPACTS...At 6.0 feet, Minor flood stage. The river begins to overflow into low lying RV parks. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:15 PM EDT Saturday the stage was 6.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:15 PM EDT Saturday was 6.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage after 2 am then continue falling reaching to 4.3 feet Tuesday morning. - Flood stage is 6.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood West Canada Creek Kast Bridge Flood Stage: 6.0 Observed Stage at Sat 11 pm: 6.1 Forecast: Sun 2 am 6.0 Sun 8 am 5.6 Sun 2 pm 5.3 Sun 8 pm 5.0 Mon 2 am 4.7 Mon 8 am 4.5 Mon 2 pm 4.5 Mon 8 pm 4.4 Tue 2 am 4.3 Tue 8 am 4.3
HERKIMER COUNTY, NY
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Winter Weather Advisory issued for Western Chelan County by NWS

Effective: 2022-04-09 20:19:00 PDT Expires: 2022-04-10 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Western Chelan County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT SUNDAY * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 3 and 5 inches. * WHERE...Stevens Pass. * WHEN...Until 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
CHELAN COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-04-09 22:30:00 CDT Expires: 2022-04-11 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Clarke; Washington The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Tombigbee River Near Leroy affecting Clarke and Washington Counties. For the Tombigbee River...including Coffeeville Dam, Leroy...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Tombigbee River Near Leroy. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 24.0 feet, flooding of low lying farm and pasturelands begins. Cattle in low lying areas should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 PM CDT Saturday the stage was 25.3 feet. - Forecast...The river is expected to gradually fall, falling below flood stage Monday afternoon. It will continue falling to a stage of 16.3 feet Thursday evening. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLARKE COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Fire Weather Watch issued for Capitan And Sacramento Mountains by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Capitan And Sacramento Mountains; South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley; Southwest Deserts and Lowlands; Southwest Mountains AN EXTENDED PERIOD OF CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS LASTING THROUGH TUESDAY DUE TO STRONG WINDS, VERY LOW HUMIDITY, WARMER THAN NORMAL TEMPERATURES, AND DEEP INSTABILITY For Sunday we will see wide-spread windy conditions with very low min RH`s, and therefore a Red Flag Warning is in effect for both the mountains and the lowlands on Sunday afternoon. Our winds and dry conditions will continue on Monday so a Fire Weather Watch has been issued for Monday. An approaching upper level storm system will give us even stronger winds on Tuesday, though a slight uptick in moisture may keep western areas out of Red Flag conditions. Areas to the east will likely reach Red Flag criteria. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SUNDAY FOR FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 110, 111, 112, AND 113 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 110, 111, 112, AND 113 * 20 FOOT WINDS...West to southwest winds will increase to 20 to 30 mph by early afternoon with gusts to 45-50 mph after mid afternoon. * HUMIDITY...An extended duration of very low relative humidity is expected. Lowlands will see minimum relative humidity in the 5-10 percent range, while area mountain see minimums in the 8- 15 percent range. Overnight recoveries will be poor with maximum relative humidity only in the 25-40 percent range. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended. Be careful with anything that might cause sparks.
CATRON COUNTY, NM
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Winter Weather Advisory issued for Washington Palouse by NWS

Effective: 2022-04-10 04:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 12:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Washington Palouse WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO NOON PDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations up to one inch. * WHERE...Potlatch, Rosalia, Colfax, Tekoa, Moscow, Pullman, and Oakesdale. * WHEN...From 4 AM to Noon PDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
WHITMAN COUNTY, WA

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