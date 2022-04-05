ContributorsPublishersAdvertisers
Harris County, GA

Special Weather Statement issued for Harris, Meriwether, Talbot by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-04 21:40:00 EDT Expires: 2022-04-05 09:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Manchester, GA
City
Woodland, GA
City
Pine Mountain, GA
City
Waverly Hall, GA
County
Talbot County, GA
County
Harris County, GA
City
Warm Springs, GA
City
Ellerslie, GA
City
Waverly, GA
County
Meriwether County, GA
City
Hamilton, GA
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Caddo, Grady by NWS

Effective: 2022-04-03 21:31:00 CDT Expires: 2022-04-03 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caddo; Grady The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Grady County in central Oklahoma Southeastern Caddo County in southwestern Oklahoma * Until 1015 PM CDT. * At 931 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Anadarko, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Chickasha, Anadarko, Verden, Amber, Lake Chickasha and Laverty. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CADDO COUNTY, OK
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Flint#Pea#Harris Meriwether
weather.gov

Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
weather.gov

Wind Advisory issued for Fulton by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Fulton WIND ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of western Kentucky and southeast Missouri. * WHEN...From 11 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FULTON COUNTY, KY
weather.gov

High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Jackson Hole by NWS

Effective: 2022-04-10 02:33:00 MDT Expires: 2022-04-10 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Jackson Hole WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...For the Winter Weather Advisory, periods of light snow. Additional snow accumulations of 1 to possibly 2 inches. For the Winter Storm Watch, heavy snow possible with snow accumulations of 4 to 7 inches possible. * WHERE...Jackson Hole. * WHEN...The Winter Weather Advisory remains in effect until 3 PM this afternoon. The Winter Storm Watch is in effect from Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult at times. * ADDITIONAL DETAILS...Please monitor the Bridger-Teton Avalanche Center at JHAVALANCHE.ORG, if your plans include travel into the back country. Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
TETON COUNTY, WY
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Bighorn Mountains Southeast, Bighorn Mountains West by NWS

Effective: 2022-04-10 02:33:00 MDT Expires: 2022-04-10 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Monitor the latest forecasts for updates on this situation. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Bighorn Mountains Southeast; Bighorn Mountains West WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...For the Winter Weather Advisory, additional snow accumulations of 2 to 4 inches are expected mainly along and south of Powder River Pass. For the Winter Storm Watch, heavy snow possible with total snow accumulations of 6 to 12 inches possible. * WHERE...Bighorn Mountains. * WHEN...The Winter Weather Advisory remains in effect until 3 PM this afternoon. The Winter Storm Watch is in effect from Monday evening through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be difficult at times including over Powder River and Granite mountain passes. Bitter cold wind chills could cause frostbite on exposed skin in as little as 30 minutes. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less. People recreating in the back country could become disoriented and lost.
BIG HORN COUNTY, WY
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Slow down and use caution while traveling. Monitor the latest forecasts for updates on this situation. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Southeast Johnson County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...For the Winter Weather Advisory, additional snow accumulations of 2 to 4 inches are expected. For the Winter Storm Watch, heavy snow possible. Total snow accumulations of 4 to 7 inches possible. * WHERE...Southeast Johnson County. * WHEN...The Winter Weather Advisory remains in effect until 6 PM. The Winter Storm Watch is in effect from late Monday night through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be difficult including along Interstate 25. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
JOHNSON COUNTY, WY
weather.gov

Rip Current Statement issued for Cameron Island, Kenedy Island, Willacy Island by NWS

Effective: 2022-04-10 03:32:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Cameron Island; Kenedy Island; Willacy Island HIGH RIP CURRENT RISK NOW IN EFFECT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Kenedy Island, Cameron Island and Willacy Island Counties. * WHEN...Through Monday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
weather.gov

Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-10 04:20:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Warren FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northern New Jersey...including the following county...Warren. * WHEN...Until 700 AM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 450 AM EDT, gauge reports indicated minor flooding continues in the warned area. - For Paulins Kill at Blairstown: At 4:30am the stage was 5.12 feet and slowly falling. Flood Stage is 5 feet. - This includes the following highways Interstate 80 in New Jersey between mile markers 6 and 10. - http://www.weather.gov/safety/flood
WARREN COUNTY, NJ
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Beaverhead, Central and Southern Lewis and Clark, Gallatin by NWS

Effective: 2022-04-11 18:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. To see a graphical representation of the degree of stress on young livestock please visit our webpage and select Local Programs then Cold Air Advisory for Newborn Livestock. Target Area: Beaverhead; Central and Southern Lewis and Clark; Gallatin; Jefferson; Madison; Southern Rocky Mountain Front WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations over 4 inches possible at lower elevations and over 12 inches possible in the mountains. Winds could gust as high as 35 mph. * WHERE...Portions of north central, southwest, and west central Montana. * WHEN...From Monday evening through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Monday evening and Tuesday morning commutes.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Star Valley by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Star Valley WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations of 5 to 8 inches possible. * WHERE...Star Valley. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be difficult at times. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
LINCOLN COUNTY, WY
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Norton, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid creating sparks. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Decatur; Norton; Rawlins RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TODAY TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 079...080 AND 081 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...079...080 AND 081 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur and Fire Weather Zone 004 Norton. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...Noon MDT through 7 PM MDT Sunday afternoon and Tuesday afternoon. * Winds...For Today, northwest 20 to 30 mph. On Tuesday, southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 12 percent on Sunday. As low as 15 percent on Tuesday. * Temperatures...In the lower 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Dawson, Eastern Roosevelt, Garfield, McCone, Petroleum by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 18:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Dawson; Eastern Roosevelt; Garfield; McCone; Petroleum; Prairie; Richland; Wibaux WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations of 8 to 16 inches possible. Winds could gust as high as 35 mph. * WHERE...Portions of northeast Montana. * WHEN...From Tuesday morning through Wednesday afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Severe stress to newborn livestock will also be likely.
DAWSON COUNTY, MT

Comments / 0

Community Policy