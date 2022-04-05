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Jones County, MS

Tornado Warning issued for Jones by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 08:05:00 CDT Expires: 2022-04-05 08:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Laurel, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 4 and 8 inches, with locally higher amounts possible. Winds could gust as high as 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The cold temperatures combine with the winds and snow could pose significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid creating sparks. Take notice of any local burn bans. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TODAY TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 079...080 AND 081 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...079...080 AND 081 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur and Fire Weather Zone 004 Norton. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...Noon MDT through 7 PM MDT Sunday afternoon and Tuesday afternoon. * Winds...For Today, northwest 20 to 30 mph. On Tuesday, southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 12 percent on Sunday. As low as 15 percent on Tuesday. * Temperatures...In the lower 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Mobile Homes#Extreme Weather
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Red Flag Warning issued for Chaves County Plains, Eddy Plains, Lea by NWS

Effective: 2022-04-10 08:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Chaves County Plains; Eddy Plains; Lea; Sacramento Foothills and Guadalupe Mountains RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT MONDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MUCH OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT MONDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MUCH OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 10% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS * TIMING...Warning...through this evening. Watch...Monday and Tuesday afternoon and evening. * WINDS...Today and Monday, southwest 15 to 25 with gusts to 30 mph in the plains and 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph in the mountains. Tuesday, southwest 25 to 35 mph with gusts to 55 mph in the plains and 45 to 60 mph with gusts to 75 mph in the mountains. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 5 percent. * RFTI...Today, 5 or critical in the plains and 7 to 8 or extreme in the mountains. Monday, 5 to 6 or critical. Tuesday, 7 to 8 or extreme. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires. Conditions could be particularly dangerous this afternoon and again Tuesday.
CHAVES COUNTY, NM
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Wind Advisory issued for Ashley, Chicot by NWS

Effective: 2022-04-10 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ashley; Chicot WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds of up to 30 mph with gusts up to 45 mph expected * WHERE...In Mississippi, Bolivar, Sunflower, Leflore and Washington Counties. In Arkansas, Ashley and Chicot Counties. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ASHLEY COUNTY, AR
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High Wind Warning issued for Laramie Valley by NWS

Effective: 2022-04-10 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Laramie Valley HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Laramie Valley. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ALBANY COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Orangeburg by NWS

Effective: 2022-04-10 04:46:00 EDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and take action if necessary. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon by 445 PM EDT. Target Area: Orangeburg The Flood Warning continues for the following rivers in South Carolina Congaree River At Congaree National Park-Gadsden affecting Calhoun and Richland Counties. North Fork Edisto River At Orangeburg affecting Orangeburg County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL MONDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...North Fork Edisto River At Orangeburg. * WHEN...Until Monday evening. * IMPACTS...At 8.0 feet, Some minor flooding occurs along the boardwalk at Edisto Gardens. Downstream from the Highway 301 bridge, some roads off Chiquita street near the river begin to flood. At 10.0 feet, Farmland and lowlands along Highway 301 near Orangeburg become flooded at stages above 10 ft. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Sunday the stage was 8.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:00 AM EDT Sunday was 8.5 feet. - Forecast...The river is expected to slowly fall today and fall below flood stage this evening. The river will continue falling to 7.0 feet by Thursday evening. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ORANGEBURG COUNTY, SC
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Winter Storm Watch issued for Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-12 00:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Slow down and use caution while traveling. Monitor the latest forecasts for updates on this situation. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Southeast Johnson County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...For the Winter Weather Advisory, additional snow accumulations of 2 to 4 inches are expected. For the Winter Storm Watch, heavy snow possible. Total snow accumulations of 4 to 7 inches possible. * WHERE...Southeast Johnson County. * WHEN...The Winter Weather Advisory remains in effect until 6 PM. The Winter Storm Watch is in effect from late Monday night through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be difficult including along Interstate 25. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
JOHNSON COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for Graham, Logan, Sheridan, Sherman, Thomas, Wallace by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Graham; Logan; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TODAY TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 013...014...015...016...027 028...253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 013...014...015...016...027...028...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon MDT /1 PM CDT/ today to 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace and Fire Weather Zone 028 Logan. * Timing...From noon MDT through 7 PM MDT Tuesday. * Winds...For today, northwest 20 to 30 mph. On Tuesday, south 25 to 35 mph with gusts up to 45 to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent on Sunday and Tuesday. * Temperatures...For today, mainly in the 60s. In the 70s to lower 80s for Tuesday. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GRAHAM COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Calhoun, Richland by NWS

Effective: 2022-04-10 04:46:00 EDT Expires: 2022-04-11 05:01:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and take action if necessary. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon by 445 PM EDT. Target Area: Calhoun; Richland The Flood Warning continues for the following rivers in South Carolina Congaree River At Congaree National Park-Gadsden affecting Calhoun and Richland Counties. North Fork Edisto River At Orangeburg affecting Orangeburg County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Congaree River At Congaree National Park-Gadsden. * WHEN...Until late tonight. * IMPACTS...At 15.0 feet, Flooding begins in the Congaree National Park. This will begin to produce flooding of portions of the lower boardwalk. At 17.0 feet, The access road to the Sandy Run subdivision becomes flooded. The lower boardwalk in the Congaree National Park becomes flooded by Cedar Creek. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Sunday the stage was 15.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:00 AM EDT Sunday was 16.8 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early this morning and continue falling to 8.3 feet by Thursday evening. - Flood stage is 15.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, SC
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Winter Storm Watch issued for Jackson Hole by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-13 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Jackson Hole WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...For the Winter Weather Advisory, periods of light snow. Additional snow accumulations of 1 to possibly 2 inches. For the Winter Storm Watch, heavy snow possible with snow accumulations of 4 to 7 inches possible. * WHERE...Jackson Hole. * WHEN...The Winter Weather Advisory remains in effect until 3 PM this afternoon. The Winter Storm Watch is in effect from Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult at times. * ADDITIONAL DETAILS...Please monitor the Bridger-Teton Avalanche Center at JHAVALANCHE.ORG, if your plans include travel into the back country. Visibility in heavy snow could be reduced to a quarter mile or less.
TETON COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Bertie, Hertford, Northampton by NWS

Effective: 2022-04-10 03:36:00 EDT Expires: 2022-04-10 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bertie; Hertford; Northampton INCREASED FIRE DANGER ACROSS PORTIONS OF INTERIOR NORTHEAST NORTH CAROLINA TODAY Minimum relative humidity values will decrease to between 25 and 30 percent across portions of interior northeast North Carolina this afternoon. West northwest winds will average around 15 mph with gusts 25 to 30 mph. These conditions...along with dry fuels...will result in an increased fire danger today. Residents are urged to exercise caution handling any potential ignition source, including machinery, cigarettes, and matches. Be sure to properly discard all smoking materials. Any dry grasses and tree litter that ignite will have the potential to spread quickly.
BERTIE COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Cheyenne, Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TODAY TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 013...014...015...016...027 028...253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 013...014...015...016...027...028...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon MDT /1 PM CDT/ today to 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace and Fire Weather Zone 028 Logan. * Timing...From noon MDT through 7 PM MDT Tuesday. * Winds...For today, northwest 20 to 30 mph. On Tuesday, south 25 to 35 mph with gusts up to 45 to 55 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent on Sunday and Tuesday. * Temperatures...For today, mainly in the 60s. In the 70s to lower 80s for Tuesday. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Red Flag Warning issued for Cheyenne, Decatur, Norton, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid creating sparks. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Decatur; Norton; Rawlins RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT /1 PM CDT/ TODAY TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 079...080 AND 081 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...079...080 AND 081 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur and Fire Weather Zone 004 Norton. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...Noon MDT through 7 PM MDT Sunday afternoon and Tuesday afternoon. * Winds...For Today, northwest 20 to 30 mph. On Tuesday, southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 12 percent on Sunday. As low as 15 percent on Tuesday. * Temperatures...In the lower 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS

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