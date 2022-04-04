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Archer County, TX

Severe Thunderstorm Watch issued for Archer, Baylor, Clay, Knox, Wichita by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-04 17:43:00 CDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Archer; Baylor; Clay; Knox; Wichita...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 13:53:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Miller; Randolph; Seminole; Terrell The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Jackson County in the Panhandle of Florida Central Decatur County in southwestern Georgia Miller County in southwestern Georgia Dougherty County in southwestern Georgia Southeastern Clay County in southwestern Georgia Southern Randolph County in southwestern Georgia Baker County in southwestern Georgia Calhoun County in southwestern Georgia Seminole County in southwestern Georgia Early County in southwestern Georgia South central Terrell County in southwestern Georgia * Until 330 PM EDT/230 PM CDT/. * At 153 PM EDT/1253 PM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of Edison to 6 miles southeast of Cottonwood, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Colquitt, Newton, Morgan, Albany, Blakely, Donalsonville, Bainbridge, Edison, Arlington, Columbia, Leary, West Bainbridge, Walker, Douglasville, Centerville, Malone, Gordon, Iron City, Damascus and Brinson. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAKER COUNTY, GA
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Fire Weather Watch issued for Baylor, Foard, Hardeman, Knox, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-16 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-16 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Baylor; Foard; Hardeman; Knox; Wilbarger DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE ON WEDNESDAY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR BREEZY WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND DRY FUELS FOR WESTERN OKLAHOMA AND NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Wednesday afternoon through Wednesday evening. * TIMING...Noon Wednesday through 7pm Wednesday * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * TEMPERATURES...Upper 70s and low 80s. * IMPACTS...Any fires which start will be difficult to contain.
BAYLOR COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Clay by NWS

Effective: 2022-03-23 14:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Clay THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHERN CLAY COUNTY WILL EXPIRE AT 300 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
CLAY COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Hansford, Lipscomb, Ochiltree by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Hansford; Lipscomb; Ochiltree HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...In Oklahoma, Beaver and Texas Counties. In Texas, Hansford, Lipscomb and Ochiltree Counties. * WHEN...From Thursday morning through Thursday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
HANSFORD COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Cimarron WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Northwest winds 35 to 39 mph expected, with gusts up to 55 mph. * WHERE...In Oklahoma, Cimarron County. In Texas, Gray, Hemphill, Hutchinson, Moore, Roberts, Sherman and Wheeler Counties. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CIMARRON COUNTY, OK
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High Wind Watch issued for Beaver, Texas by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Beaver; Texas HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...In Oklahoma, Beaver and Texas Counties. In Texas, Hansford, Lipscomb and Ochiltree Counties. * WHEN...From Thursday morning through Thursday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
BEAVER COUNTY, OK
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Canadian, Comanche, Cotton by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Canadian; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Ellis; Garfield; Grady; Grant; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Jefferson; Kay; Kingfisher; Kiowa; Major; Noble; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita; Woods; Woodward RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM CDT THURSDAY FOR GUSTY WINDS, LOW HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES * TIMING... Late morning through early evening Thursday. * WINDS...Northwest 25 to 40 mph with gusts of 50 to 60 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...60 to 67 degrees.
ALFALFA COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Clay, Lake, Lincoln, McCook, Minnehaha, Turner, Union, Yankton by NWS

Effective: 2022-04-06 21:18:00 MDT Expires: 2022-04-07 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Lake; Lincoln; McCook; Minnehaha; Turner; Union; Yankton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, SD
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Winter Weather Advisory issued for Clay, Kittson, Norman, West Marshall, West Polk, Wilkin by NWS

Effective: 2022-04-06 21:40:00 CDT Expires: 2022-04-07 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Clay; Kittson; Norman; West Marshall; West Polk; Wilkin WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THURSDAY * WHAT...Wet, slushy snow. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...The Red River Valley in North Dakota and northwest Minnesota. * WHEN...Until 1 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Plan on wet slushy snow resulting in spotty slippery roads. The hazardous conditions could impact the Thursday morning commute. * ADDITIONAL DETAILS...Where the heavy wet snow occurs with the gusty north winds, visibilities may be reduced to near whiteout conditions at times. However, this should not be long lasting, but rather intermittently.
CLAY COUNTY, MN
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Extreme Weather#Archer Baylor#Ringling#Temple#Thackerville
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High Wind Warning issued for Clay, Grant, Kittson, Norman, West Marshall, West Otter Tail by NWS

Effective: 2022-04-06 21:38:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Clay; Grant; Kittson; Norman; West Marshall; West Otter Tail; West Polk; Wilkin HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Eastern North Dakota into the Red River Valley. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Where snowfall occurs visibilities may be reduced to near whiteout at times.
CLAY COUNTY, MN
weather.gov

Red Flag Warning issued for Barry, Barton, Camden, Cedar, Christian, Dade, Dallas, Douglas by NWS

Effective: 2022-04-06 21:56:00 CDT Expires: 2022-04-06 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barry; Barton; Camden; Cedar; Christian; Dade; Dallas; Douglas; Greene; Hickory; Howell; Jasper; Laclede; Lawrence; McDonald; Newton; Ozark; Polk; Pulaski; St. Clair; Stone; Taney; Texas; Vernon; Webster; Wright RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR FIRE WEATHER ZONES 066, 067, 068, 069, 070, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 097, 101, 101, 102, 103, 104, AND 105 Winds are weakening across the area late this evening as humidity values slowly recover and will continue to do so overnight.
BARRY COUNTY, MO
weather.gov

Red Flag Warning issued for Bourbon, Cherokee, Crawford by NWS

Effective: 2022-04-06 21:56:00 CDT Expires: 2022-04-06 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bourbon; Cherokee; Crawford RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR FIRE WEATHER ZONES 066, 067, 068, 069, 070, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 097, 101, 101, 102, 103, 104, AND 105 Winds are weakening across the area late this evening as humidity values slowly recover and will continue to do so overnight.
BOURBON COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Colquitt, Tift, Worth by NWS

Effective: 2022-04-06 23:06:00 EDT Expires: 2022-04-06 23:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Colquitt; Tift; Worth The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Tornado Warning for Northeastern Colquitt County in south central Georgia Southwestern Tift County in south central Georgia Southeastern Worth County in south central Georgia * Until 1145 PM EDT. * At 1105 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Doerun, or 10 miles north of Moultrie, moving east at 15 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Norman Park around 1130 PM EDT. Omega around 1145 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Minton, Sigsbee, Cool Spring, Scooterville, Anderson City, Crosland, New Elm and Schley. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COLQUITT COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-07 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 9 PM CDT THURSDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR ALL OF THE OKLAHOMA PANHANDLE AND ALL OF THE TEXAS PANHANDLE EXCEPT DEAF SMITH COUNTY * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Randall...Armstrong Donley... Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...Northwest winds 25 to 39 mph with higher gusts Thursday. The highest winds will be in the northeast Panhandles, and the lower winds will be in the southwest Texas Panhandle. * Relative Humidity...As low as 8 to 15 percent Thursday. The lowest RH values on Thursday are expected in the southeast Panhandles. * Red Flag Threat Index...RFTI`s of 6 to 7 expected Thursday. * Timing...10 AM CDT through 9 PM CDT Thursday.
BEAVER COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Lyon, Osceola, Plymouth, Sioux, Woodbury by NWS

Effective: 2022-04-06 22:18:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lyon; Osceola; Plymouth; Sioux; Woodbury WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LYON COUNTY, IA
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Special Weather Statement issued for Carroll, Coweta, Douglas, Heard, South Fulton by NWS

Effective: 2022-04-06 21:33:00 EDT Expires: 2022-04-06 23:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. Target Area: Carroll; Coweta; Douglas; Heard; South Fulton Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Carroll, western Douglas, north central Heard and northwestern Coweta Counties through 1130 PM EDT At 1104 PM EDT, a line of strong thunderstorms was along a line extending from near Abilene to Clem to Roosterville, and moving east at 40 mph. HAZARD...Winds up to 40 mph and up to penny sized hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Locations impacted include Douglasville, Carrollton, Villa Rica, Whitesburg, Roopville, Plant Yates, Byers Crossroads, Hannah, Bill Arp, Seaton Lake, Fairplay, Clem, Abilene, Winston, Lowell, Plant Wansley and Treasure Lake. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CARROLL COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-06 22:18:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT THURSDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In South Dakota, Moody and Brookings Counties. In Minnesota, Pipestone, Cottonwood, Murray, Lincoln, Lyon, Nobles and Jackson Counties. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 1 AM CDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COTTONWOOD COUNTY, MN

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