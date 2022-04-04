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Cleveland County, OK

Severe Thunderstorm Warning issued for Cleveland, Garvin, Grady, McClain by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-04 12:54:00 CDT Expires: 2022-04-04 13:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest...

alerts.weather.gov

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Severe thunderstorms to keep rattling southern U.S.

After more than a dozen states were targeted by severe weather this past week, some of the same areas will be threatened by thunderstorms once again during the first week of April. A dip in the jet stream across the center of the country, starting late this weekend, is expected...
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Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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8 states under tornado watch in South, Midwest

Severe weather on Wednesday has prompted tornado watches for parts of eight states, including some areas still cleaning up damage from a swarm of twisters that hit last week. Portions of Arkansas, northern Louisiana, east Texas and southeast Oklahoma have been under a tornado watch issued by the National Weather Service since early Wednesday morning. On Wednesday afternoon, the NWS issued additional tornado watches for Missouri, Kentucky, Illinois and Indiana.
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NOAA – NSW Warns Severe Thunderstorms in Florida, Critical Fire Weather in the Great Plains, and Mountain Snow in the Northwest

The latest weather forecasts reveal that some parts of the United States are still at risk of experiencing isolated severe weather events from Saturday to Monday, April 2 to April 4, affecting areas in the Florida Peninsula, the northern-central Great Plains, and the Pacific Northwest. Weather Forecast. The Weather Prediction...
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Severe Storms With Damaging Winds, Downpours, Isolated Tornadoes Will Lead To Temperature Swing

A new storm system with severe thunderstorms will bring downpours, gusty winds and the chance for isolated tornadoes, leading to a big swing in temperatures. Wednesday, March 30 will be mostly cloudy with the high temperature climbing into the mid 40s and calmer winds. There will be a slight chance of rain and snow showers in the mid afternoon, followed by a chance of light rain through the evening and overnight.
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#Central Oklahoma#Extreme Weather#12 54 00#Southern Norman Purcell#Slaughterville#Alex Bradley
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Severe Weather Statement issued for Columbia, Montour by NWS

Effective: 2022-03-31 16:15:00 EDT Expires: 2022-04-01 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Columbia; Montour THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR COLUMBIA...SOUTHEASTERN MONTOUR AND SOUTHEASTERN SULLIVAN COUNTIES IS CANCELLED The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds and heavy rain are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and north central Pennsylvania.
COLUMBIA COUNTY, PA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Canadian, Carter, Cleveland, Garfield, Garvin, Grady, Grant by NWS

Effective: 2022-03-17 15:24:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Canadian; Carter; Cleveland; Garfield; Garvin; Grady; Grant; Kingfisher; Logan; Love; McClain; Murray; Oklahoma; Stephens WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT FRIDAY * WHAT...Northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, northern and southern Oklahoma. * WHEN...Until 10 AM CDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CANADIAN COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Blizzard Warning issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-03-31 10:26:00 AKDT Expires: 2022-04-02 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT FRIDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions occurring. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Western Arctic Coast. * WHEN...Until midnight Friday night. * ADDITIONAL DETAILS...East winds gusting to 45 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. Cold wind chills as low as 50 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-31 01:34:00 EDT Expires: 2022-03-31 02:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Santa Rosa A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 115 AM CDT FOR NORTHERN SANTA ROSA COUNTY At 1233 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Pace, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Point Baker and Roeville around 1250 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
SANTA ROSA COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Grant, Haskell, Morton, Seward, Stanton, Stevens by NWS

Effective: 2022-04-06 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-06 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Grant; Haskell; Morton; Seward; Stanton; Stevens RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT WEDNESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075...076...084...085 AND 086 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075...076...084...085 AND 086 RED FLAG WARNING IS CANCELLED FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075...076...084...085 AND 086 The National Weather Service in Dodge City has cancelled the Red Flag Warning. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 074 Stanton Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 076 Haskell Fire Weather Zone 084 Morton...Fire Weather Zone 085 Stevens and Fire Weather Zone 086 Seward. * Winds...Northwest 35 to 45 mph with gusts up to 60 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Temperatures...In the lower 50s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GRANT COUNTY, KS

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