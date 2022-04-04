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Greenville, AL

State championship football coach Patrick Browning leaving Pike Road for Greenville

By Ben Thomas
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 2 days ago
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State championship coach Patrick Browning is leaving Pike Road to become head football coach at Greenville High School. The move was announced this morning. Browning also will be athletic director. “I love Pike Road,” Browning told AL.com. “It’s a great place. It’s been great for me and my family....

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