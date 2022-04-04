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Washita County, OK

Severe Thunderstorm Warning issued for Washita by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-03 20:15:00 CDT Expires: 2022-04-03 21:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Thunderstorm#Wind Gust#Extreme Weather#Colony#Cloud Chief
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Cabell, Mason, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-07 06:19:00 EDT Expires: 2022-04-07 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Cabell; Mason; Wayne Areas of Locally Dense for the Early Morning Rush Clearing and wet ground were allowing the formation of locally dense fog early this morning. With the worst of the fog, visibilities will be reduced to a quarter mile or less. The fog will burn off by around 9 AM. Watch out for rapidly changing visibility while driving. Slow down and allow extra time to reach your destination. Allow greater distances between vehicles and not assume the road ahead is unobstructed. Use low beam headlights in dense fog.
CABELL COUNTY, WV
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Tornado Warning issued for St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-07 07:12:00 EDT Expires: 2022-04-07 07:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is developing. To protect your life, TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This is a dangerous storm, capable of producing large hail driven by severe winds! SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows! If you are caught outdoors, cover your head and neck. Target Area: St. Johns A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 AM EDT FOR CENTRAL ST. JOHNS COUNTY At 712 AM EDT, a large and extremely dangerous tornado was located near World Golf Village, or 8 miles west of Saint Augustine, moving east at 30 mph. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. TAKE COVER NOW! HAZARD...Damaging tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be destroyed. Considerable damage to homes, businesses, and vehicles is likely and complete destruction is possible. The tornado will be near Saint Augustine South around 725 AM EDT. Saint Augustine, Saint Augustine Beach, Vilano Beach and South Ponte Vedra around 730 AM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Anastasia and Bakersville. TORNADO...RADAR INDICATED TORNADO DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE MAX HAIL SIZE...1.00 IN
SAINT JOHNS COUNTY, FL
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NWS
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Dooly by NWS

Effective: 2022-04-07 07:09:00 EDT Expires: 2022-04-08 14:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dooly The National Weather Service in Peachtree City GA has issued a Flood Warning for the following rivers in Georgia Turkey Creek near Turkey Creek at Byromville affecting Dooly County. For the Flint River Basin...including Americus, Lovejoy, Lake Horton, Lake Kedron Tailrace, Lake Peachtree Tailrace, Woolsey, Sharpsburg, Peachtree City, Below Lake McIntosh, Senoia, Griffin, Orchard Hill, Flint River near Griffin, Thomaston, Molena, Carsonville Hwy. 19, Montezuma, Turkey Creek at Byromville...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Turkey Creek near Turkey Creek at Byromville. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 11 feet, Minor flooding expands into the woodland areas upstream and downstream from the stream gage on Georgia Highway 90. Larger portions of creek access roads will flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 AM EDT Thursday the stage was 9.6 feet an rising quickly. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this morning to a crest of 11 feet late this afternoon. It will then fall below flood stage tomorrow morning. - Flood stage is 10 feet.
DOOLY COUNTY, GA
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Flash Flood Warning issued for Clayton, Fayette, Henry, Newton, Rockdale by NWS

Effective: 2022-04-07 06:09:00 EDT Expires: 2022-04-07 06:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clayton; Fayette; Henry; Newton; Rockdale FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 615 AM EDT THIS MORNING FOR CLAYTON, NORTHEASTERN FAYETTE, CENTRAL HENRY, CENTRAL NEWTON AND ROCKDALE COUNTIES Flood waters have receded. Nearby rivers have fallen below flood stages. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
CLAYTON COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Butler, Douglas, Sarpy, Saunders by NWS

Effective: 2022-04-07 05:06:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Butler; Douglas; Sarpy; Saunders WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...In Nebraska, Butler, Saunders, Douglas and Sarpy Counties. In Iowa, Shelby and Pottawattamie Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BUTLER COUNTY, NE
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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High Wind Warning issued for Antelope, Boone, Cedar, Colfax, Knox, Madison, Pierce, Platte by NWS

Effective: 2022-04-07 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Antelope; Boone; Cedar; Colfax; Knox; Madison; Pierce; Platte; Stanton; Wayne WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. For the Wind Advisory, northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Colfax, Platte, Stanton, Boone, Madison, Wayne, Antelope, Pierce, Knox and Cedar Counties. * WHEN...For the High Wind Warning, until 9 PM CDT this evening. For the Wind Advisory, until 7 AM CDT this morning. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Flood Warning issued for Coweta, Fayette, Spalding by NWS

Effective: 2022-04-07 06:26:00 EDT Expires: 2022-04-07 18:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Coweta; Fayette; Spalding The National Weather Service in Peachtree City GA has issued a Flood Warning for the following rivers in Georgia Line Creek near Senoia affecting Coweta, Fayette and Spalding Counties. For the Flint River Basin...including Americus, Lovejoy, Lake Horton, Lake Kedron Tailrace, Lake Peachtree Tailrace, Woolsey, Sharpsburg, Peachtree City, Below Lake McIntosh, Senoia, Griffin, Orchard Hill, Flint River near Griffin, Thomaston, Molena, Carsonville Hwy. 19, Montezuma, Turkey Creek at Byromville Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM THIS MORNING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is expected. * WHERE...Line Creek near Senoia. * WHEN...From this morning until further notice. * IMPACTS...At 10 feet, Minor flooding of the natural flood plain begins which primarily affects agricultural and wooded areas. A small dirt utility access road near the Georgia Highway 85 bridge goes underwater. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:01 AM EDT Thursday the stage was 9.8 feet and rising. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 10 feet.
COWETA COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Harrison, Monona by NWS

Effective: 2022-04-07 05:06:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Harrison; Monona WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...In Nebraska, Washington, Dodge, Cuming, Burt and Thurston Counties. In Iowa, Harrison and Monona Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
HARRISON COUNTY, IA

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