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Caddo County, OK

Severe Thunderstorm Warning issued for Caddo, Custer, Washita by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-03 20:05:00 CDT Expires: 2022-04-03 20:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm#Extreme Weather
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Wind Advisory issued for Jefferson, Orange by NWS

Effective: 2022-04-07 14:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jefferson; Orange WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph expected. * WHERE...Portions of south central and southwest Louisiana and southeast Texas. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JEFFERSON COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Harrison, Monona by NWS

Effective: 2022-04-07 05:06:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Harrison; Monona WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...In Nebraska, Washington, Dodge, Cuming, Burt and Thurston Counties. In Iowa, Harrison and Monona Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
HARRISON COUNTY, IA
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Wind Advisory issued for Pottawattamie, Shelby by NWS

Effective: 2022-04-07 05:06:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Pottawattamie; Shelby WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...In Nebraska, Butler, Saunders, Douglas and Sarpy Counties. In Iowa, Shelby and Pottawattamie Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
POTTAWATTAMIE COUNTY, IA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Bracken, Lewis, Mason, Robertson by NWS

Effective: 2022-04-07 06:26:00 EDT Expires: 2022-04-07 07:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bracken; Lewis; Mason; Robertson PATCHY DENSE FOG THIS MORNING Patchy dense fog is occurring this morning across portions of southern Ohio and northern Kentucky. Visibility will be reduced below a quarter mile at times. Watch out for rapidly changing visibility while driving.
BRACKEN COUNTY, KY
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Flood Warning issued for Calhoun, Richland by NWS

Effective: 2022-04-07 05:16:00 EDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and take action if necessary. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon by 515 PM EDT. Target Area: Calhoun; Richland The Flood Warning is extended for the following rivers in South Carolina Stevens Creek Near Modoc affecting Edgefield and McCormick Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in South Carolina Congaree River At Congaree National Park-Gadsden affecting Calhoun and Richland Counties. Congaree River At Carolina Eastman affecting Richland, Calhoun and Lexington Counties. North Fork Edisto River At Orangeburg affecting Orangeburg County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Congaree River At Congaree National Park-Gadsden. * WHEN...Until early Monday morning. * IMPACTS...At 15.0 feet, Flooding begins in the Congaree National Park. This will begin to produce flooding of portions of the lower boardwalk. At 17.0 feet, The access road to the Sandy Run subdivision becomes flooded. The lower boardwalk in the Congaree National Park becomes flooded by Cedar Creek. At 18.0 feet, Several homes in the Sandy Run subdivision along the river become flooded. At 18 feet the river covers the Weston Lake overlook in the Congaree National Park. Between 18 and 18.5 feet the river begins to cover sections of the elevated boardwalk. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Thursday the stage was 17.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.5 feet this evening. It will then fall below flood stage early Sunday morning. - Flood stage is 15.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, SC
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High Wind Warning issued for Dawson, Franklin, Furnas, Gosper, Harlan, Phelps, Webster by NWS

Effective: 2022-04-07 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extreme caution while driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects and stay away from large trees and unsecured objects. Target Area: Dawson; Franklin; Furnas; Gosper; Harlan; Phelps; Webster HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...Portions of north central Kansas and south central Nebraska. * WHEN...For the High Wind Warning, from 7 AM this morning to 8 PM CDT this evening. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Damaging winds could blow down trees and possibly power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility may be highly variable due to areas of blowing dust. Use caution and be on the lookout for rapidly changing conditions.
DAWSON COUNTY, NE
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High Wind Warning issued for Clay, Grant, Kittson, Norman, West Marshall, West Otter Tail by NWS

Effective: 2022-04-07 03:36:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Clay; Grant; Kittson; Norman; West Marshall; West Otter Tail; West Polk; Wilkin HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Eastern North Dakota into the Red River Valley. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
CLAY COUNTY, MN
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Wind Advisory issued for Johnson, Nemaha, Otoe, Pawnee, Richardson by NWS

Effective: 2022-04-07 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Johnson; Nemaha; Otoe; Pawnee; Richardson WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Otoe, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From 7 AM this morning to 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JOHNSON COUNTY, NE
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Freeze Warning issued for Arches, Grand Flat, Canyonlands, Natural Bridges by NWS

Effective: 2022-04-07 03:09:00 MDT Expires: 2022-04-07 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Arches, Grand Flat; Canyonlands, Natural Bridges; Eastern Uinta Basin; Southeast Utah FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM MDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 24 expected. The lower San Juan River Valley west of Bluff will remain closer to freezing. * WHERE...In Utah, Eastern Uinta Basin, Arches/Grand Flat, Canyonlands/Natural Bridges and Southeast Utah. In Colorado, Grand Valley. * WHEN...Until 9 AM MDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
GRAND COUNTY, UT

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