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Pecos County, TX

Severe Thunderstorm Warning issued for Pecos by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-03 19:47:00 CDT Expires: 2022-04-03 20:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest...

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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Texas State
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Iraan, TX
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Pecos County, TX
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Midland, TX
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Mccamey, TX
City
Pecos, TX
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Texas Cars
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Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#National Weather Service#Wind Gust#Severe Thunderstorm#Extreme Weather#Iraan Municipal Airport
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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NWS
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Wind Advisory issued for Pottawattamie, Shelby by NWS

Effective: 2022-04-07 05:06:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Pottawattamie; Shelby WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...In Nebraska, Butler, Saunders, Douglas and Sarpy Counties. In Iowa, Shelby and Pottawattamie Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
POTTAWATTAMIE COUNTY, IA
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High Wind Warning issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-07 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. Use extreme caution while driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects and stay away from large trees and unsecured objects. Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph expected. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust expected. * WHERE...Portions of north central Kansas and south central Nebraska. * WHEN...For the High Wind Warning, from 7 AM this morning to 8 PM CDT this evening. For the Blowing Dust Advisory, from 11 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Damaging winds could blow down trees and possibly power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility may be highly variable due to areas of blowing dust. Use caution and be on the lookout for rapidly changing conditions.
JEWELL COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Jefferson, Orange by NWS

Effective: 2022-04-07 14:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jefferson; Orange WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph expected. * WHERE...Portions of south central and southwest Louisiana and southeast Texas. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JEFFERSON COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Calhoun, Richland by NWS

Effective: 2022-04-07 05:16:00 EDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and take action if necessary. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon by 515 PM EDT. Target Area: Calhoun; Richland The Flood Warning is extended for the following rivers in South Carolina Stevens Creek Near Modoc affecting Edgefield and McCormick Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in South Carolina Congaree River At Congaree National Park-Gadsden affecting Calhoun and Richland Counties. Congaree River At Carolina Eastman affecting Richland, Calhoun and Lexington Counties. North Fork Edisto River At Orangeburg affecting Orangeburg County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Congaree River At Congaree National Park-Gadsden. * WHEN...Until early Monday morning. * IMPACTS...At 15.0 feet, Flooding begins in the Congaree National Park. This will begin to produce flooding of portions of the lower boardwalk. At 17.0 feet, The access road to the Sandy Run subdivision becomes flooded. The lower boardwalk in the Congaree National Park becomes flooded by Cedar Creek. At 18.0 feet, Several homes in the Sandy Run subdivision along the river become flooded. At 18 feet the river covers the Weston Lake overlook in the Congaree National Park. Between 18 and 18.5 feet the river begins to cover sections of the elevated boardwalk. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Thursday the stage was 17.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.5 feet this evening. It will then fall below flood stage early Sunday morning. - Flood stage is 15.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Carroll, Jo Daviess, Stephenson by NWS

Effective: 2022-04-03 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-02 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Carroll; Jo Daviess; Stephenson Slick Travel Conditions Continue Snow continues to move eastward across portions of northeast Iowa and northwest Illinois this morning. Some of the snow was heavy and reducing visibility down to a half mile or less in areas. In addition, the heavy snowfall rates were producing snow covered roads north of Highway 30. The snow will diminish from west to east at Cedar Rapids and Manchester after 11 AM. Be prepared for slippery travel conditions and sharply reduced visibility if you`re planning to travel this morning. Slow down and be more cautious when approaching stops and while turning.
CARROLL COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Johnson, Nemaha, Otoe, Pawnee, Richardson by NWS

Effective: 2022-04-07 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Johnson; Nemaha; Otoe; Pawnee; Richardson WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Otoe, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson Counties. * WHEN...From 7 AM this morning to 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JOHNSON COUNTY, NE
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Hydrologic Outlook issued for GUC100, GUC110, GUC120, Guam by NWS

Effective: 2022-04-07 18:49:00 Expires: 2022-04-08 19:15:00 Urgency: Future Severity: Unknown Certainty: Possible Target Area: GUC100; GUC110; GUC120; Guam HEAVY RAINFALL POSSIBLE OVER THE WEEKEND Tropical Depression 02W, centered near 4N148E is moving toward west-northwest. It is expected to turn northwestward, moving toward Faraulap in eastern Yap State over the next few days. Latest model guidance is in better agreement over the expected movement and development of 02W, though the GFS remains most aggressive with the development of heavy rainfall across the Marianas. The ECMWF now shows rainfall amounts up to 4 inches for Guam while the GFS shows amounts in excess of 10 inches through Monday. Heavy rainfall remains a possibility across the region as 02W strengthens and moves northwest, with amounts of 5 to 7 inches possible, with locally heavier amounts. Localized flooding is possible in low-lying and poor drainage areas, while flash flooding will be possible in areas of heaviest rainfall, especially near steep terrain. Residents of the Marianas need to closely monitor this developing situation as watches, advisories and warnings could be issued later in the week. If living near streams and rivers, prepare to move items away from stream and river banks. Make sure storm drains nearby are not clogged, especially in low-lying areas. This outlook will be updated over the next couple of days with additional information, or cancelled if the situation changes.
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