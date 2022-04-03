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Waterbury, CT

Your 4/3 evening Eyewitness News & Early Warning Weather

Eyewitness News
 2 days ago

Cover picture for the articleChannel 3 Eyewitness News This Morning at 4:30 a.m. Monday through Friday. Fans packed Gampel Pavilion tonight to watch the...

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LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/21/2022

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 340 PM EDT MON MAR 21 2022 /240 PM CDT MON MAR 21 2022/ TONIGHT...A CHANCE OF RAIN WEST AND SOUTH CENTRAL EARLY THIS EVENING...THEN A CHANCE OF RAIN...LIGHT FREEZING RAIN..SNOW AND SLEET WEST AND CENTRAL...ESPECIALLY WEST LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 34...COLDEST EAST AND WARMEST FAR WEST AND SOUTH CENTRAL. TUESDAY...BLUSTERY. A MIX OF RAIN...FREEZING RAIN...SNOW AND SLEET WEST HALF. CHANCE OF RAIN...FREEZING RAIN AND SNOW EAST. HIGHS IN THE 30S. TUESDAY NIGHT...CLOUDY WITH A MIX OF SNOW AND FREEZING RAIN. LOWS 25 TO 32. WEDNESDAY...BLUSTERY WITH WET SNOW. THE SNOW MAY BE MIXED WITH RAIN AND FREEZING RAIN SOUTH CENTRAL AND EAST. HIGHS 31 TO 37. WEDNESDAY NIGHT...SNOW LIKELY WEST HALF AND A MIX OF SNOW AND LIGHT FREEZING RAIN LIKELY EAST HALF. LOWS 24 TO 32. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN, SNOW AND LIGHT FREEZING RAIN. HIGHS IN THE 30S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS IN THE 40S...EXCEPT 35 TO 40 NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 14 TO 27. HIGHS 25 TO 37.
MARQUETTE, MI
KLTV

First Alert Weather Day in effect for Thursday evening, early overnight

EAST TEXAS (KLTV) - We can expect beautiful weather through mid-afternoon Thursday, but then increasing clouds and chances for showers and isolated thunderstorms after. Storms are most likely over the northern sections of East Texas with some brief, heavy rainfall of .50″-.75″, but most should see less than that. A First Alert Weather Day is in effect for Thursday evening through the early overnight hours.
EAST TEXAS, PA
NECN

First Alert for Saturday Snow: Some Areas Could See 6 to 12 Inches

New England is enjoying a breather between weather systems Thursday and Friday, with both afternoons seeing high temperatures near 50 degrees. On Thursday, this means melting snow – much of which clung to tree limbs and power lines – will initially fall in big, sloppy clumps as temperatures warm, then lead to puddles and road spray later in the afternoon.
BOSTON, MA
WKTV

Heavy snow begins Friday night

Morning: Mostly cloudy. Mid 20s. Afternoon: Mostly cloudy. High 48. Tonight: Rain then snow. Low 29. Tomorrow: Heavy snow and gusty winds. High 32. Low 15. ***Saturday is a Stormtracker 2 Alert Day due to the potential of a winter storm***. *** A winter storm warning has been issued for...
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Update on Rain/Snow Tuesday through Thursday

We are still watching for a slow moving system during the middle of the work week. We start out with light rain on Tuesday and Wednesday before shifting to mix chances on Thursday. Don't be surprised if some of those mix chances become more dominated by rain as we get closer to Thursday. Rainfall totals will likely fall short of an inch, and snowfall likely will not have an impact with most of the snow not accumulating due to warmer temperatures prior to the snow potentially arriving.
ENVIRONMENT
News 12

STORM WATCH: Gusty winds, scattered storms possible overnight

Warmer temps moved into the area, but they also brought along gusty winds and storms. News 12 Storm Watch Team Meteorologist Steve Teeling says overnight will see rain develop, and it will be heavy at times. Some scattered thunderstorms are also possible up until about midnight with some heavy rain and gusty winds.
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Severe weather heading toward Northeast

Another winter storm has begun to roll in and will soon hit the Northeast with strong winds, rains and a potential blast of snow. With low temperatures and heavy rains hitting the Washington, D.C., metro area, the D.C truckers convoy will not be circling the beltway Wednesday. From Philadelphia to...
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