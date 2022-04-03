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Carteret Court Docket - April 4

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 1 day ago

Cover picture for the articleNO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ADAMS,JOSHUA,OWEN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 21CR 052362. POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 21CR 052362. 2 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 18CR 701617. 3 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D,A 19CR 701841. DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HALSEY,D,A 19CR 701841. 4 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING...

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