Carteret Court Docket - April 4
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ADAMS,JOSHUA,OWEN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 21CR 052362. POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 21CR 052362. 2 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 18CR 701617. 3 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D,A 19CR 701841. DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HALSEY,D,A 19CR 701841. 4 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING...www.carolinacoastonline.com
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