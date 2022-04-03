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Lafourche Parish, LA

Entergy: $86M in Upgrades in Part of Lafourche Parish

By Associated Press
US News and World Report
 1 day ago

Cover picture for the articleGOLDEN MEADOW, La. (AP) — Louisiana's largest power utility says it has completed $86 million in transmission system improvements in a small part of the wide area hit hard by Hurricane Ida. Entergy Louisiana said it has replaced about 80 steel structures with...

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