East Baton Rouge Parish Schools hold job fair

Effective: 2022-03-22 16:26:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ascension; Assumption; East Baton Rouge; East Feliciana; Iberville; Jefferson; Lafourche; Livingston; Orleans; Plaquemines; St. Bernard; St. Charles; St. Helena; St. James; St. John The Baptist; St. Tammany; Tangipahoa; Terrebonne; Washington; West Baton Rouge TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 20 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE JEFFERSON LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA TERREBONNE WASHINGTON WEST BATON ROUGE IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER PIKE WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BAYOU SORREL, BELLE CHASSE, BOGALUSA, BRUSLY, BURAS, CHALMETTE, CLINTON, CONVENT, COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FELPS, FRANKLINTON, GALLIANO, GAUTIER, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, HOUMA, JACKSON, KENNER, LABADIEVILLE, LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LIBERTY, LUTCHER, MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ORLEANS, NORCO, OCEAN SPRINGS, PAINCOURTVILLE, PASCAGOULA, PICAYUNE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM, SLIDELL, SMITHDALE, ST. MARTIN, THIBODAUX, TYLERTOWN, VIOLET, WALKER, WATSON, WAVELAND, AND WHITE CASTLE.
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