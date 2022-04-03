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East Baton Rouge Parish Schools hold job fair

By Kellie Sanchez
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 3 days ago
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BATON ROUGE, La. (WAFB) - East Baton Rouge Parish School District is hiring more folks for the next school year. This year, they’re trying something different to recruit all of the new employees. At the spring fling, they had representatives from...

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