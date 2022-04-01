Thursday Local Sports Results / Friday & Weekend Weather Permitting Schedule

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By Effingham, IL / Effingham Radio
Effingham Radio
 1 day ago

Cover picture for the articleMULBERRY GROVE AT COWDEN-HERRICK/BEECHER CITY CANCELED. ALTAMONT. NEOGA, MARSHALL, ROBINSON AT NEWTON CANCELED. BROWNSTOWN/ST. ELMO, COWDEN-HERRICK/BEECHER CITY AT SHELBYVILLE CANCELED. FRIDAY LOCAL SPORTS SCHEDULE (WEATHER PERMITTING) HIGH SCHOOL BASEBALL. FLORA AT ALTAMONT. CISNE AT DIETERICH. SOUTH CENTRAL AT RAMSEY POSTPONED TILL APRIL 26TH. WINDSOR/STEWARDSON-STRASBURG AT ARTHUR-LOVINGTON/ATWOOD-HAMMOND. NEWTON AT CUMBERLAND...

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Effingham Radio

Monday Police Blotter

Effingham Police arrested 46 year old Kari M. Harris of Effingham for an Effingham County FTA warrant for possession of meth <5g. Kari was given an NTA and was released. Effingham Police arrested 27 year old Darrien H. Lowry of St. Elmo for DUI-alcohol. Darrien was taken to the Effingham County jail.
EFFINGHAM COUNTY, IL
Effingham Radio

Donald J. Wente, 88

Donald James Wente, 88, of Effingham, passed away on Monday, March 28, 2022. A Mass of Christian Burial will be held at 10:30 am Saturday, April 2, 2022, at Sacred Heart Catholic Church in Effingham with burial in Saint Francis Cemetery in Teutopolis. Visitation will be held from 4:00 pm to 7:00 pm Friday evening at Bauer Funeral Home in Effingham. In lieu of flowers, memorials may be made to Sacred Heart Catholic School or Church in Effingham.
EFFINGHAM, IL
Effingham Radio

Bruce Allen Fisher, 76

Bruce Allen Fisher, age 76, of Teutopolis, Illinois, passed away at 8:48 PM – Monday, March 28, 2022, at HSHS St. Anthony Memorial Hospital in Effingham, Illinois. A celebration of life service will be held at 3:00 PM, Sunday, April 3, 2022, with visitation from 1:00-3:00 PM at the Meyer Funeral Home in Dieterich, Illinois. A reception for family and friends will be held following the service at Kasey’s on Main 113 East Main Street, Teutopolis, Illinois. In loving memory of Bruce, memorials may be made to Fear Nothing and can be mailed to the Fisher Family 18194 East 1545th Avenue, Teutopolis, Illinois 62467. Arrangements are under care of the Meyer Funeral Home in Dieterich, Illinois.
TEUTOPOLIS, IL
IN THIS ARTICLE
#Lawrenceville School#St Elmo#Red Hill#High School#Elmo#Mulberry Grove#Cowden Herrick#Neoga#Windsor Stew Stras#Vandalia#Teutopolis#Altamont Cisne#Dieterich South Central#Atwood Hammond Newton#Casey Westfield#Princeton Olney#Altamont Centralia Christ
Effingham Radio

Beverly Jeanne Olofson, 78

Beverly Jeanne Olofson, 78 of Effingham, passed away Saturday, March 26, 2022, at HSHS St. Anthony’s Memorial Hospital in Effingham. A memorial service will be announced at a later date.
EFFINGHAM, IL
The Telegraph

Redbirds happy to leave March, turn page on hitting slump

GODFREY – An Alton Redbirds lineup already struggling at the plate looked to have rock-bottomed out Monday at the Bethalto Sports Complex. But when a 9-0 deficit to the Civic Memorial Eagles after three innings never reached the 10-run mercy rule, Redbirds baseball coach Scott Harper found some solace in his team’s resolve.
ALTON, IL
Effingham Radio

Douglas Wayne Wildbur, 63

Douglas Wayne Wildbur, 63, of Xenia passed away at 8:30 a.m. Saturday, March 26, 2022 at his brother’s home in Effingham. Doug was born on November 24, 1958, at the Clay County Hospital in Flora the son of Harold and Shirley (Cooper) Wildbur. Doug has worked many different jobs over the years, some having been a mechanic for Joe Hotze Ford in Salem and most recently for Bible Pork in Louisville as a grain hauler. When Doug was younger, he liked to race flat track dirt bikes. Some of Doug’s other hobbies included hunting, fishing, and loved to ride horses and watch rodeos.
XENIA, IL
Effingham Radio

Cecil J. Poe, 94

Cecil J. Poe, 94, of Effingham, IL, passed away Thursday, March 31, 2022 at HSHS St. Anthony’s Memorial Hospital in Effingham surrounded by family. The Lord welcomed the most gentle and generous soul into His Kingdom. A memorial service will be held Monday, April 4, 2022, at Johnson Funeral...
EFFINGHAM, IL
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Effingham Radio

Elois (Lois) Jean Schlechte, 89

Elois (Lois) Jean Schlechte, 89, of Effingham, Illinois, passed away Sunday, March 27, 2022, at HSHS St. John’s Hospital in Springfield, IL. Funeral services will be held at 11:00 a.m. on Friday April 1, 2022, at St. John’s Lutheran Church in Effingham with Rev. Mike Burdick and Rev. Gary Fortkamp officiating. Burial will be in Arborcrest Memorial Park in Effingham. Visitation will be held from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. on Thursday March 31, 2022, at Johnson Funeral Home in Effingham.
EFFINGHAM, IL
Effingham Radio

Dean Edward Kessler, 79

Dean Edward Kessler, 79, of Strasburg, IL, passed away at 8:55 p.m. Sunday, March 27, 2022 at St. Mary’s Hospital, Decatur, IL. Funeral services will be held at 11:00 a.m. Friday, April 1, 2022, in Howe and Yockey Funeral Home, Strasburg, IL with Pastor Steve Neville officiating. Visitation will be from 5:00-7:00 p.m. Thursday, March 31, 2022 at Howe and Yockey Funeral Home, Strasburg, IL. Masonic Rites will be conducted at 7:00 p.m. Thursday in the funeral home by Jackson Masonic Lodge #53 of Shelbyville. Burial will be in Stewardson Cemetery with military rites by the Strasburg American Legion Post #289. Casual attire is requested. Memorials may be given to the Strasburg Fire Department.
STRASBURG, IL

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