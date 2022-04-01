Thursday Local Sports Results / Friday & Weekend Weather Permitting Schedule
MULBERRY GROVE AT COWDEN-HERRICK/BEECHER CITY CANCELED. ALTAMONT. NEOGA, MARSHALL, ROBINSON AT NEWTON CANCELED. BROWNSTOWN/ST. ELMO, COWDEN-HERRICK/BEECHER CITY AT SHELBYVILLE CANCELED. FRIDAY LOCAL SPORTS SCHEDULE (WEATHER PERMITTING) HIGH SCHOOL BASEBALL. FLORA AT ALTAMONT. CISNE AT DIETERICH. SOUTH CENTRAL AT RAMSEY POSTPONED TILL APRIL 26TH. WINDSOR/STEWARDSON-STRASBURG AT ARTHUR-LOVINGTON/ATWOOD-HAMMOND. NEWTON AT CUMBERLAND...www.effinghamradio.com
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