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Accomack County, VA

Tornado Watch issued for Accomack, City of Emporia, City of Franklin, City of Hampton by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 18:05:00 EDT Expires: 2022-03-31 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Accomack; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Newport News; City of Poquoson; City of Suffolk; City of Williamsburg; Gloucester; Greensville; Isle of Wight; James City; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northampton; Northumberland;...

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
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Flood Watch issued for Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 09:23:00 CDT Expires: 2022-03-24 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Colbert; Franklin; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Morgan FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of north central Alabama and northwest Alabama, including the following areas, in north central Alabama, Cullman, Limestone, Madison and Morgan. In northwest Alabama, Colbert, Franklin AL, Lauderdale and Lawrence. * WHEN...Until 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. * ADDITIONAL DETAILS - Ground conditions are saturated from recent heavy rainfall. A strong storm system will impact the area Tuesday afternoon and Tuesday night, bringing the threat of heavy rainfall. Forecast rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts are possible in the watch area Tuesday afternoon through Wednesday morning. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLBERT COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
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James City County, VA
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Tornado Watch issued for Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-22 22:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Harrison; Jackson TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 1 PARISH IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLE CHASSE, BURAS, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, AND ST. MARTIN.
HARRISON COUNTY, MS
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Flood Advisory issued for City of Hampton, City of Newport News, City of Poquoson, York by NWS

Effective: 2022-03-24 10:31:00 EDT Expires: 2022-03-24 13:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Hampton; City of Newport News; City of Poquoson; York FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Virginia, including the following county and independent cities, City of Hampton, City of Newport News, City of Poquoson and York. * WHEN...Until 100 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1031 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1.5 and 3 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Newport News, Hampton, Langley AFB, Christopher Newport University, Hampton University, Patrick Henry Field, Seaford, Northampton, Tabb, Beaconsdale, Buckroe Beach, Fort Monroe, Denbigh, Grand View, Langley View, Messick, Hilton Village, Dare, Raleigh Terrace and Plum Tree Island Refuge. - http://www.weather.gov/safety/flood
YORK COUNTY, VA
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Flood Advisory issued for City of Emporia by NWS

Effective: 2022-03-24 07:44:00 EDT Expires: 2022-03-24 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Emporia FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northeast North Carolina and southeast Virginia, including the following counties and independent city, in northeast North Carolina, Northampton. In southeast Virginia, City of Emporia, Greensville, Isle of Wight, James City, Southampton, Surry and Sussex. * WHEN...Until noon EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including some roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 853 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Overflowing poor drainage areas have already caused minor flooding in portions of the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in additional flooding across the entire area. - Some locations that will experience flooding include Smithfield, Emporia, Courtland, Garysburg, Wakefield, Boykins, Surry, Dahlia, Isle Of Wight, Gaston, Conway, Seaboard, Ivor, Newsoms, Dendron, Sedley, Homeville, Zuni and Green Plain. - http://www.weather.gov/safety/flood
ENVIRONMENT
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Flood Watch issued for Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Madison by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Madison; Morehouse; Richland; Tensas; West Carroll FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of southeast Arkansas, northeast Louisiana and Mississippi, including the following areas and parishes, in southeast Arkansas, Ashley and Chicot. In northeast Louisiana, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin LA, Madison LA, Morehouse, Richland, Tensas and West Carroll. In Mississippi, Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clay, Copiah, Franklin MS, Grenada, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jefferson, Lawrence, Leake, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison MS, Montgomery, Oktibbeha, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Sunflower, Warren, Washington, Webster, Winston and Yazoo. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts up to 6 inches will likely lead to areas of flash flooding.
CATAHOULA PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#City Of#Bufford Crossroads#Crisfield#Croaker#Eagletown#Edenhouse#Exmore
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Flood Advisory issued for James City, Southampton, Surry, Sussex by NWS

Effective: 2022-03-24 08:49:00 EDT Expires: 2022-03-24 09:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: James City; Southampton; Surry; Sussex FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northeast North Carolina and southeast Virginia, including the following counties and independent city, in northeast North Carolina, Northampton. In southeast Virginia, City of Emporia, Greensville, Isle of Wight, James City, Southampton, Surry and Sussex. * WHEN...Until noon EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including some roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 853 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Overflowing poor drainage areas have already caused minor flooding in portions of the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in additional flooding across the entire area. - Some locations that will experience flooding include Smithfield, Emporia, Courtland, Garysburg, Wakefield, Boykins, Surry, Dahlia, Isle Of Wight, Gaston, Conway, Seaboard, Ivor, Newsoms, Dendron, Sedley, Homeville, Zuni and Green Plain. - http://www.weather.gov/safety/flood
JAMES CITY COUNTY, VA
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Flood Watch issued for Chesapeake, Hampton, Poquoson, Isle of Wight, James City by NWS

Effective: 2022-03-24 07:44:00 EDT Expires: 2022-03-24 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Chesapeake; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Newport News; Norfolk, Portsmouth; Northampton; Southampton; Suffolk; Surry; Virginia Beach; York FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of northeast North Carolina and Virginia, including the following areas, in northeast North Carolina, Bertie, Camden, Chowan, Eastern Currituck, Gates, Hertford, Northampton, Pasquotank, Perquimans and Western Currituck. In Virginia, Chesapeake, Gloucester, Greensville, Hampton/Poquoson, Isle of Wight, James City, Mathews, Newport News, Norfolk/Portsmouth, Northampton, Southampton, Suffolk, Surry, Sussex, Virginia Beach and York. * WHEN...Until 6 PM EDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may also occur in urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - |Showers and thunderstorms are ongoing across south central and southeastern Virginia, and interior northeast North Carolina, with additional showers and thunderstorms expected this afternoon across coastal Tidewater and northeast North Carolina. A widespread 1 to 3 inches is expected over this watch area area, with locally higher totals possible. Any localized heavy rainfall could lead to flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA
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Flood Watch issued for Franklin, Richland by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:45:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Franklin; Richland FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT TUESDAY THROUGH TUESDAY EVENING The Flood Watch continues for * Portions of southeast Arkansas, northeast Louisiana and Mississippi, including the following areas in southeast Arkansas, Ashley and Chicot. In northeast Louisiana, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin LA, Madison LA, Morehouse, Richland, Tensas and West Carroll. In Mississippi, Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clay, Copiah, Franklin MS, Grenada, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jefferson, Lawrence, Leake, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison MS, Montgomery, Oktibbeha, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Sunflower, Warren, Washington, Webster, Winston and Yazoo. * From 7 AM CDT Tuesday through Tuesday evening * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS...Rainfall totals of 3 to 5 inches with locally higher amounts up to 7 inches will likely lead to areas of flash flooding.
FRANKLIN PARISH, LA
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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NWS
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Special Weather Statement issued for Accomack, Amelia, Brunswick, Caroline, Charles City by NWS

Effective: 2022-03-28 04:03:00 EDT Expires: 2022-03-28 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Accomack; Amelia; Brunswick; Caroline; Charles City; Chesapeake; Cumberland; Dinwiddie; Eastern Chesterfield (Including Col. Heights); Eastern Essex; Eastern Hanover; Eastern Henrico; Eastern King William; Eastern King and Queen; Eastern Louisa; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Lancaster; Lunenburg; Mathews; Mecklenburg; Middlesex; New Kent; Newport News; Norfolk, Portsmouth; Northampton; Northumberland; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Richmond; Southampton; Suffolk; Surry; Sussex; Virginia Beach; Western Chesterfield; Western Essex; Western Hanover; Western Henrico (Including the City of Richmond); Western King William; Western King and Queen; Western Louisa; Westmoreland; York Increased Fire Danger today Minimum relative humidity values will become critical and decrease to around 15 to 20 percent over the Piedmont and 20 to 30 percent closer to the coast this afternoon. Additionally, westerly winds between 15 and 25 mph, with gusts up to 30 mph, are expected to occur from mid-morning through the afternoon. Increased fire danger will result. Residents are urged to exercise caution handling any potential ignition source, including machinery, cigarettes, and matches. Be sure to properly discard all smoking materials. Any dry grasses and tree litter that ignite will have the potential to spread quickly. Virginia residents are reminded that open burning is prohibited before 4 pm each day through April 30th.
ACCOMACK COUNTY, VA
weather.gov

Tornado Watch issued for St. Tammany by NWS

Effective: 2022-03-18 09:30:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: St. Tammany TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 1 PARISH IN SOUTHEAST LOUISIANA ST. TAMMANY IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, COVINGTON, CROSSROADS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, LACOMBE, MANDEVILLE, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, SLIDELL, ST. MARTIN, AND WAVELAND.
SAINT TAMMANY PARISH, LA
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Flood Advisory issued for City of Chesapeake, City of Norfolk, City of Portsmouth by NWS

Effective: 2022-03-17 14:35:00 EDT Expires: 2022-03-17 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Chesapeake; City of Norfolk; City of Portsmouth; City of Suffolk; City of Virginia Beach FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 430 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Virginia, including the following independent cities, City of Chesapeake, City of Norfolk, City of Portsmouth, City of Suffolk and City of Virginia Beach. * WHEN...Until 430 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 235 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Up to 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Virginia Beach, Old Dominion University, Downtown Portsmouth, Churchland, Downtown Norfolk, Norfolk State University, Ocean View, Virginia Wesleyan University, Regent University, Kempsville, Norfolk, Chesapeake, Portsmouth, Suffolk, Ghent, Cradock, Western Branch, Norfolk NAS, Norview and Bowers Hill. - http://www.weather.gov/safety/flood
NORFOLK, VA
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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Flood Watch issued for Gloucester, Greensville, Isle of Wight, James City, Mathews by NWS

Effective: 2022-03-24 08:55:00 EDT Expires: 2022-03-24 18:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Gloucester; Greensville; Isle of Wight; James City; Mathews; Southampton; Surry; Sussex FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of northeast North Carolina and Virginia, including the following areas, in northeast North Carolina, Bertie, Camden, Chowan, Eastern Currituck, Gates, Hertford, Northampton, Pasquotank, Perquimans and Western Currituck. In Virginia, Chesapeake, Gloucester, Greensville, Hampton/Poquoson, Isle of Wight, James City, Mathews, Newport News, Norfolk/Portsmouth, Northampton, Southampton, Suffolk, Surry, Sussex, Virginia Beach and York. * WHEN...Until 6 PM EDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may also occur in urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - |Showers and thunderstorms are ongoing across south central and southeastern Virginia, and interior northeast North Carolina, with additional showers and thunderstorms expected this afternoon across coastal Tidewater and northeast North Carolina. A widespread 1 to 3 inches is expected over this watch area area, with locally higher totals possible. Any localized heavy rainfall could lead to flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
DINWIDDIE COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Baker, Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BAKER COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-18 14:42:00 EDT Expires: 2022-03-18 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 51, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON, IS NOW IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF CRESTVIEW, DESTIN, EGLIN AFB, FORT WALTON BEACH, GULF BREEZE, MILTON, NICEVILLE, PACE, SEMINOLE, AND WRIGHT.
OKALOOSA COUNTY, FL

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