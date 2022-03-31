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Dorchester County, MD

Tornado Watch issued for Dorchester, Somerset, Wicomico, Worcester by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 18:05:00 EDT Expires: 2022-03-31 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Dorchester; Somerset; Wicomico; Worcester TORNADO WATCH 88 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MARYLAND...

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Freeze Watch issued for Allendale, Charleston, Dorchester, Hampton, Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-14 00:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Allendale; Charleston; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 possible. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Miller; Nevada TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Allegheny, Beaver, Greene, Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 21:24:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegheny; Beaver; Greene; Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CANONSBURG, MONACA, PITTSBURGH METRO AREA, WASHINGTON, AND WAYNESBURG.
ALLEGHENY COUNTY, PA
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Special Weather Statement issued for Dorchester by NWS

Effective: 2022-03-16 11:49:00 EDT Expires: 2022-03-16 23:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. You can also email your report to nws.charlestonsc@noaa.gov. Target Area: Dorchester STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF CHARLESTON, BERKELEY AND DORCHESTER COUNTIES At 1044 PM EDT, National Weather Service doppler radar indicated a strong thunderstorm over Delemar Crossroads, or 11 miles south of Givhans Ferry State Park, moving east at 25 mph. HAZARD...strong winds 45 to 55 mph and up to penny sized hail. SOURCE...Radar Indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Minor hail damage to plants, trees and crops is possible. Damage to windshields is unlikely. Some locations in the path of this storm include North Charleston, Summerville, Goose Creek, Hanahan, Ladson, I-26/I-526 Interchange, West Ashley and Ravenel. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...55 MPH
COLLETON COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Harrison, Jefferson, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-23 20:22:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Belmont; Carroll; Columbiana; Harrison; Jefferson; Monroe TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL OHIO BELMONT CARROLL COLUMBIANA HARRISON JEFFERSON OH MONROE IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN WEST VIRGINIA MARION MONONGALIA WETZEL IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA BROOKE HANCOCK MARSHALL OHIO THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CADIZ, CANONSBURG, CARROLLTON, COLUMBIANA, EAST LIVERPOOL, FAIRMONT, FOLLANSBEE, MARTINS FERRY, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH METRO AREA, SALEM, ST. CLAIRSVILLE, STEUBENVILLE, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, WHEELING, AND WOODSFIELD.
BELMONT COUNTY, OH
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Tornado Watch issued for Ashland, Holmes, Mahoning, Stark, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 19:20:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Holmes; Mahoning; Stark; Wayne TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND IN NORTHEAST OHIO HOLMES MAHONING STARK WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLIANCE, ASHLAND, AUSTINTOWN, BOARDMAN, CANTON, KILLBUCK, MASSILLON, MILLERSBURG, ORRVILLE, RITTMAN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
ASHLAND COUNTY, OH
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Bufford Crossroads#Chincoteague#Courtland#Croaker#Eagletown#Edenhouse#Exmore#Gloucester Point#Greenbackville#Grove#Gum Forks#Hunterdale#Ivor#Kilmarnock#Lewisetta#Merry Hill
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Tornado Watch issued for Alexander, Burke, Caldwell, Catawba, Cleveland, Gaston by NWS

Effective: 2022-03-23 20:30:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Burke; Caldwell; Catawba; Cleveland; Gaston; Iredell; Lincoln; Polk; Rutherford; Stokes; Surry; Wilkes; Yadkin TORNADO WATCH 69 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER BURKE CALDWELL CATAWBA CLEVELAND GASTON IREDELL LINCOLN POLK RUTHERFORD STOKES SURRY WILKES YADKIN
ALEXANDER COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Baker, Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BAKER COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Glynn; Pierce; Wayne TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BRANTLEY COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Clarke, Clay, Covington, Forrest, Franklin, Jasper by NWS

Effective: 2022-03-22 15:09:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Clay; Covington; Forrest; Franklin; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Lincoln; Lowndes; Marion; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Simpson; Smith; Winston TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI SCOTT SIMPSON SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI FRANKLIN THIS INCLUDES THE CITIES OF BASSFIELD, BAY SPRINGS, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, FOREST, HATTIESBURG, HEIDELBERG, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MAGEE, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NEW HEBRON, NEWTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, WEST HATTIESBURG, AND WEST POINT.
CLARKE COUNTY, MS
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Lake Wind Advisory issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-31 17:07:00 EDT Expires: 2022-04-01 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter LAKE WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT FRIDAY * WHAT...Southwest to West winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 to 30 knots expected. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 7 AM EDT Friday. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
AIKEN COUNTY, SC
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