West Palm Beach Updates Customers on Safe Drinking Water

WEST PALM BEACH, FLA (March 31, 2022) – City of West Palm Beach Public Utility customers will soon receive a public notice with their next water bill. The public notice is a required, quarterly update notification of the June 23, 2021 violation of the disinfectant byproduct regulations. The city is required to continue providing quarterly progress updates until the annual average drops below the regulatory threshold.

Last June, the city issued a public notice on sampling results for disinfectant byproducts reporting annual average levels above those set by state and federal regulations. The exceedance was related to the city’s quick response to the May 2021 cyanotoxin event when chlorine levels at the treatment plant were temporarily boosted to effectively remove cyanotoxins. That change in water treatment resulted in levels of disinfection byproducts in the water distribution system that, in June, were above the regulatory threshold.

The city returned to the normal disinfectant treatment that month, and our distribution water quality has returned to normal levels. Because sampling results are averaged across the year, the high levels in June are still influencing our annual test results. The city will continue to provide quarterly updates on our progress until the annual average drops below the regulatory threshold.

The city wants our customers to know the water is safe to drink. This is not an emergency. The public notice containing additional information on our progress is published on our website, wpb.org, and is being sent to customers in their water bill. The notice is in both English and Spanish languages. Click here to read the public notice.

To help keep you informed, the city launched a ‘Protecting Water Quality-Source to Tap’ web page on the city website. Here, you can learn more about the city’s drinking water quality, sources, and treatment steps

To contact the City of West Palm Beach Department of Utilities, please call (561) 822-2269 (TTY: 800 955-8771).

La Ciudad de West Palm Beach Actualiza Sus Clientes Sobre el Agua Potable

WEST PALM BEACH, FLA. (31 de marzo, 2022) – Los clientes de servicios públicos de la ciudad de West Palm Beach pronto recibirán un aviso público con su siguiente factura de agua. Este aviso es una actualización obligatoria que se debe hacer cada tres meses como resultado de la infracción de regulaciones de subproductos de desinfectantes el pasado 23 de junio del 2021. La ciudad tiene la obligación de continuar sus actualizaciones de progreso cada tres meses hasta que el promedio anual este por debajo del umbral regulatorio.

El pasado junio, la ciudad emitió un aviso público sobre resultados de muestras para subproductos de desinfectantes el cual demostró niveles promedios sobre aquellos establecidos por regulaciones estatales y federales. Esto fue resulto de la respuesta eficiente al evento de cianotoxina en mayo del 2021 cuando los niveles de cloro en la planta de tratamiento fueron aumentados de temporalmente para eliminar las cianotoxinas de manera efectiva. Ese cambio en el tratamiento de agua resulto en niveles de subproductos de desinfectantes en el sistema de distribución de agua que, en junio, sobrepasaron el umbral regulatorio.

La ciudad volvió a sus tratamientos desinfectantes corrientes ese mes, y la calidad de nuestra distribución de agua volvió a sus niveles normales. Como el promedio de los resultados de muestras se esparce por el año, los niveles altos en junio aún siguen afectando nuestros resultados anuales. La ciudad continuara publicando actualizaciones trimestrales sobre nuestro progreso hasta que el promedio anual este por debajo del umbral regulatorio.

La ciudad quiere dejar en claro a nuestros clientes que el agua es seguro para su consumo. Esto no es una emergencia. El aviso público que contiene información adicional sobre nuestro progreso está disponible en nuestra página web, wpb.org, y se enviara a nuestros clientes en su factura de agua. El aviso se publicará en inglés y español. Sigue aquí para leer el aviso público.

Para mantenerlo(a) informado(a), la ciudad lanzo su página web “Protegiendo la Calidad de Agua – Fuente a Grifo” en la página web de la ciudad. Ahí podrá conocer más sobre la calidad de agua de la ciudad, fuentes, y pasos de tratamiento.

Para contactar el departamento de servicios públicos de la ciudad de West Palm Beach, por favor llame al (561) 822-2269 (TTY: 800 955-8771).