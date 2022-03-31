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Tornado Watch issued for Franklin, Jefferson, Lafayette, Leon, Madison, Taylor, Wakulla by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 10:43:00 EDT Expires: 2022-03-31 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Franklin; Jefferson; Lafayette; Leon; Madison; Taylor; Wakulla TORNADO WATCH 85 REMAINS VALID UNTIL 2 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN...

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Tornado Warning issued for Brazos, Grimes, Madison, Walker by NWS

Effective: 2022-03-21 21:09:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Brazos; Grimes; Madison; Walker A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM CDT FOR NORTHWESTERN GRIMES...NORTHEASTERN BRAZOS...MADISON AND WEST CENTRAL WALKER COUNTIES At 909 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles east of Kurten, or 16 miles southwest of Madisonville, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Madisonville around 935 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Iola and North Zulch. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BRAZOS COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Alcorn, Benton, Calhoun, Chickasaw, Itawamba, Lafayette, Lee by NWS

Effective: 2022-03-22 12:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Benton; Calhoun; Chickasaw; Itawamba; Lafayette; Lee; Monroe; Pontotoc; Prentiss; Tippah; Tishomingo; Union; Yalobusha TORNADO WATCH 62 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE ALCORN BENTON CALHOUN CHICKASAW ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MONROE PONTOTOC PRENTISS TIPPAH TISHOMINGO UNION YALOBUSHA
ALCORN COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Leake, Madison, Rankin, Scott by NWS

Effective: 2022-03-22 12:54:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Leake; Madison; Rankin; Scott The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Southwestern Leake County in central Mississippi Northeastern Rankin County in central Mississippi Northwestern Scott County in central Mississippi Southeastern Madison County in central Mississippi * Until 200 PM CDT. * At 1254 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Madison, moving east at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Goshen Springs around 105 PM CDT. Pisgah around 110 PM CDT. Ludlow around 125 PM CDT. Harperville and Tuscola around 140 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Lena, Standing Pine and Walnut Grove. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
LEAKE COUNTY, MS
The Independent

Beachgoers run for cover as waterspout turns into tornado in Florida

A waterspout turned into a tornado at a Florida beach this weekend, sending beachgoers running for cover.The incident happened at Fort Myers beach in southwest Florida on Saturday. Video of the incident showed dark clouds forming and chairs and tents being blown away by powerful gusts as beachgoers ran for shelter.The National Weather Service (NWS) later confirmed that the waterspout had moved onshore as a weak tornado and that they were investigating the sudden weather change.NWS said that the tornado had peak winds of around 65mph.“Essentially, because a waterspout is basically a tornado over water, that means that the...
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Nws#Southwest Georgia#Extreme Weather#Ben Hill#Berrien Brooks Colquitt#Athena#Bannockburn#Beachton#Berrien Co A P#Bowens Mill#Brooks Co A P#Bucell Junction#Buck Siding#Buckville#Cabbage Grove#Capitola#Carbur#Carrabelle#Casa Blanco
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Flood Watch issued for Acadia, Lafayette, Vermilion by NWS

Effective: 2022-03-22 12:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Acadia; Lafayette; Vermilion FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana and southwest Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia and Vermilion. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region this afternoon. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
ACADIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Alexander, Franklin, Hamilton, Jackson, Jefferson, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 15:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alexander; Franklin; Hamilton; Jackson; Jefferson; Perry; Union; Wayne; Williamson WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast wind gusts 40 to 55 MPH expected. * WHERE...Portions of southeast Missouri and southern Illinois. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...This appears to be strong and gusty non thunderstorm winds behind the main precipitation shield. Winds will likely become strongest when the rain ends.
ALEXANDER COUNTY, IL
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Tornado Watch issued for Ascension, Assumption, Jefferson, Lafourche, Livingston by NWS

Effective: 2022-03-22 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ascension; Assumption; Jefferson; Lafourche; Livingston; Orleans; Plaquemines; St. Bernard; St. Charles; St. Helena; St. James; St. John The Baptist; St. Tammany; Tangipahoa; Terrebonne; Washington TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 16 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION JEFFERSON LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA TERREBONNE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER PIKE WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF AMITE, BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BELLE CHASSE, BOGALUSA, BURAS, CHALMETTE, CONVENT, COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FRANKLINTON, GALLIANO, GAUTIER, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, HOUMA, KENNER, LABADIEVILLE, LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LIBERTY, LUTCHER, MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ORLEANS, NORCO, OCEAN SPRINGS, PAINCOURTVILLE, PASCAGOULA, PICAYUNE, PIERRE PART, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM, SLIDELL, SMITHDALE, ST. MARTIN, THIBODAUX, TYLERTOWN, VIOLET, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
NEW ORLEANS, LA
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Miller; Nevada TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 18:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jefferson; Lafourche; Orleans; Plaquemines; St. Bernard; St. Charles; St. Tammany; Washington TORNADO WATCH 64 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE JEFFERSON LAFOURCHE ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. TAMMANY WASHINGTON
NEW ORLEANS, LA
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Flood Watch issued for Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Colbert; Franklin; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Morgan FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of north central Alabama and northwest Alabama, including the following areas, in north central Alabama, Cullman, Limestone, Madison and Morgan. In northwest Alabama, Colbert, Franklin AL, Lauderdale and Lawrence. * WHEN...Until 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. * ADDITIONAL DETAILS - Ground conditions are saturated from recent heavy rainfall. A strong storm system will impact the area Tuesday afternoon and Tuesday night, bringing the threat of heavy rainfall. Forecast rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts are possible in the watch area Tuesday afternoon through Wednesday morning. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLBERT COUNTY, AL
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Tornado Warning issued for Bullitt, Hardin, Jefferson, Meade by NWS

Effective: 2022-03-18 22:43:00 EDT Expires: 2022-03-18 23:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Bullitt; Hardin; Jefferson; Meade The National Weather Service in Louisville has issued a * Tornado Warning for Southeastern Harrison County in south central Indiana Southeastern Meade County in central Kentucky Southwestern Jefferson County in central Kentucky North central Hardin County in central Kentucky Northwestern Bullitt County in central Kentucky * Until 1115 PM EDT. * At 1043 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 7 miles southeast of Brandenburg, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Valley Station. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BULLITT COUNTY, KY
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 21:50:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 67 TO EXPIRE AT 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Tornado Watch issued for Anderson, Falls, Freestone, Henderson, Leon, Limestone, Milam by NWS

Effective: 2022-03-22 00:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Falls; Freestone; Henderson; Leon; Limestone; Milam; Robertson THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 54 TO EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS ANDERSON FALLS FREESTONE HENDERSON LEON LIMESTONE MILAM ROBERTSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, BUFFALO, CALVERT, CAMERON, CENTERVILLE, FAIRFIELD, FRANKLIN, GROESBECK, GUN BARREL CITY, HEARNE, JEWETT, MARLIN, MEXIA, NORMANGEE, OAKWOOD, PALESTINE, ROCKDALE, TEAGUE, AND WORTHAM.
ANDERSON COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Madison by NWS

Effective: 2022-03-13 04:05:00 CDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Madison; Morehouse; Richland; Tensas; West Carroll FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...This morning, sub-freezing low temperatures in the low to middle 20s. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, central, east central, north central, northeast, northwest and west central Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...Until 9 AM CDT today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
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Tornado Watch issued for Carroll, City of Martinsville, Floyd, Franklin, Henry, Patrick by NWS

Effective: 2022-03-23 20:30:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Carroll; City of Martinsville; Floyd; Franklin; Henry; Patrick TORNADO WATCH 69 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE CARROLL FLOYD FRANKLIN HENRY PATRICK VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE MARTINSVILLE
CARROLL COUNTY, VA
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Tornado Warning issued for Dearborn, Franklin, Ripley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:29:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Dearborn; Franklin; Ripley The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for Southern Franklin County in southeastern Indiana Northern Ripley County in southeastern Indiana Northwestern Dearborn County in southeastern Indiana * Until 200 PM EDT. * At 129 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Versailles, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Batesville, Versailles, Milan, Osgood, Oldenburg, Sunman, St. Leon, Holton, Napoleon, Huntersville, Ballstown, Penntown, Weisburg, Interstate 74 at State Route 101, Versailles Lake, Otter Village, New Trenton, Lawrenceville, Saint Peter and New Alsace. This includes I-74 in Indiana between mile markers 147 and 165. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
DEARBORN COUNTY, IN
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Red Flag Warning issued for Abbeville, Anderson, Cherokee, Chester, Greater Greenville by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Abbeville; Anderson; Cherokee; Chester; Greater Greenville; Greater Oconee; Greater Pickens; Greenville Mountains; Greenwood; Laurens; Oconee Mountains; Pickens Mountains; Spartanburg; Union; York BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR ALL OF THE WESTERN CAROLINAS AND NORTHEAST GEORGIA * AFFECTED AREA...The counties of Oconee, Pickens, Greenville, Spartanburg, Cherokee, York, Rabun, Anderson, Abbeville, Laurens, Union (SC), Chester, Habersham, Stephens, Greenwood, Franklin, Hart, Elbert, Avery, Alexander, Iredell, Davie, Yancey, Mitchell, Swain, Catawba, Rowan, Graham, Jackson, Macon, Cleveland, Lincoln, Gaston, Mecklenburg, Cabarrus, Union NC, Caldwell, Burke, McDowell, Rutherford, and Polk. This includes the North Carolina portion of Great Smoky Mountains National Park. * TIMING...This afternoon and evening. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * HUMIDITY...As low as 13 percent. * FUEL MOISTURE...Already as low as 6 to 10 percent in several observing locations. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
ABBEVILLE COUNTY, SC
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Flood Watch issued for Madison by NWS

Effective: 2022-03-21 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 20:45:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Madison FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...A portion of southeast Texas, including the following areas, Coastal Harris, Grimes, Houston, Inland Harris, Madison, Montgomery, Northern Liberty, Polk, San Jacinto, Southern Liberty, Trinity, Walker and Waller. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday morning. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. If you are on the road overnight please be on the lookout for flooded roadways and do not attempt to cross any flooded roads that you encounter. It is very difficult to judge the depth of the water at night. * ADDITIONAL DETAILS - A cold front will slowly move through the watch area bringing a band of showers and thunderstorms...some with locally heavy rainfall. Rainfall rates of 2 to 3 inches per hour will be possible. With this slow moving cold front will come the possibility of 2 to 4 inches of rain in some localized areas with isolated higher amounts. - http://www.weather.gov/safety/flood
MADISON COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Avoyelles, Iberia, Lafayette, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-03-18 03:37:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Avoyelles; Iberia; Lafayette; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA LAFAYETTE ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BUNKIE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, COTTONPORT, EFFIE, EUNICE, FRANKLIN, LAFAYETTE, LAWTELL, MANSURA, MARKSVILLE, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, SIMMESPORT, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
AVOYELLES PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Franklin, Madison, Union by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. Residents in these areas should remain alert. If this storm becomes stronger, then a warning may be needed. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM EDT for central Ohio. To report hazardous weather conditions, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Franklin; Madison; Union A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHWESTERN FRANKLIN, NORTHEASTERN MADISON AND SOUTHEASTERN UNION COUNTIES IN CENTRAL OHIO THROUGH 515 PM EDT At 451 PM EDT, a strong thunderstorm was located over London, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Hail may cause minor damage to outdoor objects. Locations impacted include Dublin, Hilliard, Marysville, London, Jefferson, Plain City, West Jefferson, Choctaw Lake, Lake Darby, New California, Lafayette, Unionville Center, Interstate 70 at US Route 42, Amity, State Route 29 at State Route 38, Resaca, US Route 33 at US Route 42, Watkins, Interstate 70 at State Route 56 and Chuckery. This includes I-70 in Ohio between mile markers 72 and 89. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
FRANKLIN COUNTY, OH

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