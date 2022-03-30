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FOX5 Forecast Outlook 3/30/22

By Ted Pretty
Fox5 KVVU
 2 days ago

Cover picture for the articleWe’ll see a high of 79° on Thursday with a few clouds, then it’s nothing but 80s for the rest...

www.fox5vegas.com

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#Fox5 Forecast Outlook#Breezes
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