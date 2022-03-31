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Barbour County, AL

Tornado Watch issued for Barbour, Bullock, Chambers, Lee, Macon, Pike, Randolph by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 02:49:00 CDT Expires: 2022-03-31 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area:...

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TORNADO WATCH expiring 10 p.m. Wednesday

UPDATE 9:20 p.m. : MOST of the viewing area has been given the ALL CLEAR from the tornado watch except for the few remaining counties in red below. The few storms we have left are weakening rapidly. UPDATE (3:20 p.m. on Wednesday): TORNADO WATCH in effect until 10:00 p.m. for the yellow area below! Tornado […]
ENVIRONMENT
weather.gov

Tornado Watch issued for Escambia, Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-18 10:32:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 51 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
ESCAMBIA COUNTY, FL
weather.gov

Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Alcorn, Benton, Calhoun, Chickasaw, Itawamba, Lafayette, Lee by NWS

Effective: 2022-03-22 12:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Benton; Calhoun; Chickasaw; Itawamba; Lafayette; Lee; Monroe; Pontotoc; Prentiss; Tippah; Tishomingo; Union; Yalobusha TORNADO WATCH 62 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE ALCORN BENTON CALHOUN CHICKASAW ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MONROE PONTOTOC PRENTISS TIPPAH TISHOMINGO UNION YALOBUSHA
ALCORN COUNTY, MS
KEYT

3 bodies found in a submerged SUV in Alabama as South recovers from series of storms

Three bodies were found Thursday in a submerged vehicle, authorities said, after a powerful storm dumped record rain amounts in Alabama. The bodies of a 72-year-old man along with two women ages 53 and 42 were recovered from an SUV in Holt, Alabama, after stormwater receded, the Tuscaloosa Police Department said in a statement. Officials have not released their names.
ALABAMA STATE
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#Tornado Watch#Central Alabama#Extreme Weather
WOOD

Severe Thunderstorms and Tornadoes Will Hit the South This Week

Numerous severe thunderstorms will pound the Southern U.S. over the next several days, starting this Monday PM. The above map is the Severe Weather Outlook Map for this Monday PM/night. There is a relatively large Enhanced Outlook Area (in orange on the map) covering much of Texas and a small portion of Louisiana. This includes Dallas, Fort Worth, Houston and Austin. A Slight Risk Area (in yellow) surrounds the Enhanced Risk Area and there is a Marginal Risk Area (in dark green on the map). SPC says:
ENVIRONMENT
TODAY.com

Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
ENVIRONMENT
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NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
weather.gov

Tornado Watch issued for Bossier, Caddo, De Soto, Sabine, Webster by NWS

Effective: 2022-03-22 00:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bossier; Caddo; De Soto; Sabine; Webster TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE GREGG HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH UPSHUR THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, MINERAL SPRINGS, NACOGDOCHES, NASHVILLE, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND ZWOLLE.
BOSSIER PARISH, LA
The Weather Channel

Severe Storms Could Pack Damaging Winds, Isolated Tornadoes From Southeast to Southern Great Lakes

Severe storms will be possible from the Southeast into the southern Great Lakes on Wednesday. The storms could pack damaging wind gusts and an isolated tornado threat. Scattered severe storms will take aim at an area from the Southeast into the southern Great Lakes on Wednesday, where they could potentially pack damaging wind gusts and an isolated tornado threat.
ENVIRONMENT
weather.gov

Tornado Watch issued for Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-22 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River; Pike; Walthall TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 16 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION JEFFERSON LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA TERREBONNE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER PIKE WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF AMITE, BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BELLE CHASSE, BOGALUSA, BURAS, CHALMETTE, CONVENT, COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FRANKLINTON, GALLIANO, GAUTIER, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, HOUMA, KENNER, LABADIEVILLE, LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LIBERTY, LUTCHER, MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ORLEANS, NORCO, OCEAN SPRINGS, PAINCOURTVILLE, PASCAGOULA, PICAYUNE, PIERRE PART, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM, SLIDELL, SMITHDALE, ST. MARTIN, THIBODAUX, TYLERTOWN, VIOLET, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
AMITE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Angelina, Nacogdoches, Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Nacogdoches; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE DE SOTO RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HEMPHILL, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARTIN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, STONEWALL, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX

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